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Quy định mới về trạm sạc xe điện

Theo VietNamNet

Bộ Công Thương ban hành quy chuẩn mới, yêu cầu trạm sạc xe điện đáp ứng yêu cầu an toàn và minh bạch thông tin thanh toán.

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 61/2026 kèm Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trụ sạc, trạm sạc xe điện (QCVN 32:2026/BCT). Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/7/2027.

Theo đó, QCVN 32:2026/BCT quy định các yêu cầu tối thiểu bắt buộc về an toàn điện, an toàn sử dụng, tương thích kỹ thuật, đo lường chính xác, minh bạch và vận hành an toàn, ổn định.

Các trạm sạc phải bảo đảm khả năng kỹ thuật để dùng chung cho các phương tiện giao thông đường bộ chạy điện có cổng sạc tương thích với loại đầu nối, chế độ sạc và cấu hình kỹ thuật mà trạm sạc hỗ trợ.

Việc lựa chọn công nghệ, giao thức, phần cứng và phần mềm cần đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và tiêu chí kiểm tra tương ứng của quy chuẩn này; không được làm mất tác dụng của các chức năng bảo vệ an toàn.

Về đo đếm điện năng, hệ thống đo đếm tại điểm giao nhận điện phải đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, cấp chính xác, kiểm định/kiểm soát đo lường và trao đổi dữ liệu theo quy định của pháp luật về điện lực, đo lường và thỏa thuận áp dụng.

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Theo QCVN 32:2026/BCT, trạm sạc phải bảo đảm khả năng kỹ thuật để dùng chung cho các phương tiện giao thông đường bộ chạy điện.

Song song đó, thiết bị đo đếm phục vụ giao nhận điện hoặc thanh toán phải ghi nhận, lưu trữ và hiển thị dữ liệu theo pháp luật về điện lực, đo lường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; chức năng biểu giá theo thời gian chỉ bắt buộc khi cơ chế giá hoặc hợp đồng áp dụng yêu cầu.

Việc ghi nhận công suất cực đại và truyền dữ liệu cho đơn vị điện lực thực hiện theo quy định đo đếm, yêu cầu của hệ thống điện và thỏa thuận đấu nối áp dụng.

Đối với dịch vụ sạc có thu tiền, người sử dụng phải được cung cấp trước và trong giao dịch thông tin về điện năng, thời gian, giá điện hoặc phương pháp tính giá và tổng số tiền theo pháp luật về giá, đo lường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Ngoài ra, dữ liệu giao dịch bảo đảm toàn vẹn, chống sửa đổi hoặc xóa trái phép và có khả năng truy xuất.

Phạm vi áp dụng gồm các trạm tại khu vực công cộng, nơi trông giữ xe tập trung, trạm dừng nghỉ và những khu vực tương tự, phục vụ ô tô thuần điện, ô tô hybrid nạp điện ngoài và các phương tiện đường bộ chạy điện tương tự.

Trạm bố trí bên trong công trình xây dựng được loại trừ, gồm tầng hầm, tầng nửa hầm, các tầng trên mặt đất, nhà để xe, khu vực đỗ xe trong nhà và không gian được bao che một phần hoặc toàn bộ bởi kết cấu xây dựng. Trạm ngoài trời hoặc dưới mái che độc lập chỉ có chức năng che mưa, nắng không thuộc trường hợp này.

Quy chuẩn cũng không áp dụng với trạm chỉ phục vụ nhu cầu nội bộ của tổ chức, cá nhân, không cung cấp dịch vụ sạc thương mại; thiết bị sạc không dây, bộ sạc trên xe và một số thiết bị phục vụ thử nghiệm, nghiên cứu, trưng bày hoặc đào tạo trong phạm vi kiểm soát nội bộ. Các yêu cầu chuyên ngành về điện lực, xây dựng, phòng cháy chữa cháy vẫn được thực hiện theo phạm vi và đối tượng của từng văn bản.

Quy chuẩn cũng yêu cầu trạm sạc xe điện cần bảo đảm an toàn điện, an toàn về phòng cháy và chữa cháy, an toàn cho người sử dụng, phương tiện, thiết bị và công trình trong suốt quá trình thiết kế, thi công, lắp đặt, nghiệm thu, vận hành, bảo trì, cải tạo và chấm dứt khai thác.

Việc áp dụng pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật về hệ thống điện, an toàn điện, PCCC, xây dựng, giao thông, môi trường, đo lường và dữ liệu thực hiện theo quy định. Các yêu cầu về trạm tại quy chuẩn này không thay thế yêu cầu đối với công trình, bãi đỗ xe hoặc trạm dừng nghỉ.

Trạm sạc phải được thiết kế đồng bộ giữa hệ thống cấp điện, hệ thống phân phối điện, trụ sạc, hệ thống bảo vệ, nối đất, chống sét, giám sát, điều khiển, PCCC, chiếu sáng, biển báo, tổ chức giao thông và hạ tầng phụ trợ.

Trạm sạc phải có giải pháp kỹ thuật để phát hiện, cảnh báo, cô lập và xử lý sự cố; bảo đảm ngắt điện tự động hoặc thủ công khi xảy ra cháy, sự cố chạm đất, va chạm, nước ngập, quá nhiệt, hư hỏng cách điện hoặc sự cố nghiêm trọng khác.

Các thiết bị, vật liệu và phụ kiện sử dụng trong trạm sạc phải phù hợp với môi trường lắp đặt, cấp bảo vệ, điều kiện nhiệt độ, độ ẩm, mưa nắng, ăn mòn, bụi, rung động và nguy cơ va chạm phương tiện.

Với các trụ sạc đã được lắp đặt hợp pháp trước ngày văn bản có hiệu lực được tiếp tục sử dụng, nhưng chủ sở hữu và đơn vị vận hành phải duy trì an toàn, kiểm tra, bảo trì và khắc phục khiếm khuyết.

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#Trạm sạc #Sạc xe điện #Trạm sạc xe điện phải đáp ứng quy chuẩn an toàn #Quy chuẩn an toàn trụ sạc xe điện

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