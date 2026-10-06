Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sóng xanh

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

'Lụt' tiến độ nhà máy điện rác hơn 1.760 tỷ ở Ninh Bình

Minh Đức - Vũ Quỳnh

TPO - Trong khi lượng rác sinh hoạt mỗi ngày tại Ninh Bình lên tới hơn 2.500 tấn, nhiều bãi chôn lấp đã quá tải, dự án Nhà máy điện rác Greenity Nam Định có tổng mức đầu tư 1.760 tỷ đồng vẫn chưa thể vận hành theo kế hoạch.

Nhà máy 1.760 tỷ đồng vẫn chưa về đích

Theo Đề án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2026-2030, ban hành tháng 2/2026, mỗi ngày toàn tỉnh phát sinh khoảng 2.519 tấn chất thải rắn sinh hoạt. Trong đó, khu vực đô thị phát sinh khoảng 1.098 tấn/ngày, lượng được phân loại, thu gom, xử lý khoảng 1.054 tấn. Khu vực nông thôn phát sinh khoảng 1.421 tấn/ngày, trong đó khoảng 1.289 tấn được phân loại, thu gom và xử lý.

Hệ thống xử lý chất thải hiện có gồm 4 cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt cấp tỉnh, với tổng công suất khoảng 996 tấn/ngày. Các cơ sở xử lý quy mô liên xã xử lý khoảng 52 tấn/ngày. Ở cấp xã, toàn tỉnh có 112 lò đốt chất thải rắn sinh hoạt, công suất khoảng 350-800 kg/giờ/lò, cùng 65 bãi chôn lấp quy mô dưới 2,5 ha.

Tuy nhiên, theo đề án, nhiều bãi chôn lấp hiện đã quá tải, tạo áp lực lớn đối với công tác thu gom, xử lý rác và môi trường. Trong bối cảnh đó, những dự án xử lý chất thải tập trung quy mô lớn được kỳ vọng sẽ góp phần giảm dần sự phụ thuộc vào phương thức chôn lấp và các lò đốt nhỏ lẻ.

tp-c_1791205230068-9190304881291467951-9190304881291467951-0eee52c3fd77325e947c199d2f86c8ed.jpg
Dự án Nhà máy điện rác Greenity Nam Định.

Một trong những dự án được kỳ vọng là Nhà máy điện rác Greenity Nam Định, được khởi công vào tháng 6/2025, do Công ty CP Năng lượng Greenity Nam Định làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng mức đầu tư 1.760 tỷ đồng, công suất thiết kế khoảng 950 tấn rác/ngày đêm, gồm 900 tấn chất thải rắn sinh hoạt và 50 tấn chất thải rắn công nghiệp thông thường. Nhà máy có công suất phát điện 15 MW; trong giai đoạn đầu dự kiến tiếp nhận, xử lý khoảng 700 tấn rác/ngày.

tp-c_1791204456045-9190304881291467951-9190304881291467951-ec1396fddf4b0cdcf0d8c8fc369becff.jpg
Bãi chôn lấp rác thung Quèn Khó (phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình) đã quá tải từ lâu, gây ô nhiễm môi trường.
tp-c_1791205230047-9190304881291467951-9190304881291467951-57b8ef6409461a08aedf77257ce97878.jpg
Nhà máy Điện rác Greenity Nam Định được thiết kế công suất xử lý 950 tấn/ngày đêm.

Theo kế hoạch tổng thể, nhà máy dự kiến hoàn thành lắp đặt thiết bị trước ngày 30/5, hoàn thành và tiếp nhận xử lý rác từ tháng 6, vận hành thương mại vào tháng 9 vừa qua. Khi đi vào hoạt động, dự án dự kiến tạo việc làm cho khoảng 100 lao động địa phương, đồng thời được kỳ vọng góp phần giải quyết bài toán xử lý rác và giảm áp lực lên các bãi chôn lấp.

Sang tháng 10, các mốc tiến độ nói trên đều đã qua, nhà máy vẫn chưa thể vận hành.

Công trường vẫn ngổn ngang

Ghi nhận của PV Tiền Phong đầu tháng 10/2026 cho thấy dự án vẫn đang trong quá trình xây dựng.

tp-c_1791205229983-9190304881291467951-9190304881291467951-a71965f6481c3269693b0522143f2c16.jpg
Các hạng mục của nhà máy vẫn đang được triển khai xây dựng

Tại công trường, máy móc, thiết bị và công nhân tiếp tục được huy động thi công các hạng mục. Nhiều hạng mục vẫn chưa hoàn thiện, cho thấy dự án chưa thể đưa vào vận hành như kế hoạch đề ra.

Đáng chú ý, tại khu vực xung quanh cổng dự án, có một số điểm tập kết rác tự phát khiến cảnh quan thêm nhếch nhác. Hoạt động thi công cùng phương tiện ra vào công trường cũng khiến bụi phát sinh tại một số thời điểm.

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị T. (trú phường Đông A, tỉnh Ninh Bình) cho biết khu vực gần nơi gia đình sinh sống có bãi rác đã quá tải trong thời gian dài, phát sinh mùi hôi, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Chúng tôi mong dự án sớm đi vào hoạt động để góp phần giải quyết tình trạng rác quá tải, ô nhiễm môi trường”, bà T. chia sẻ.

tp-c_nha-may-dien-rac-tp-2.jpg
Ngay phía ngoài cổng dự án, rác thải vứt tràn lan bên lề đường.

Việc một dự án xử lý rác quy mô lớn chậm về đích trong bối cảnh lượng chất thải sinh hoạt phát sinh mỗi ngày rất lớn đang đặt ra yêu cầu về tiến độ và hiệu quả đầu tư.

Mỗi ngày, hơn 2.500 tấn rác vẫn cần được thu gom, xử lý; trong khi quỹ đất dành cho chôn lấp ngày càng chịu áp lực và nhiều bãi rác đã quá tải. Trong lúc nhà máy nghìn tỷ vẫn còn ngổn ngang, những bãi rác quá tải vẫn tiếp tục là bài toán môi trường mà Ninh Bình phải đối mặt mỗi ngày.

Xem thêm

#Nhà máy điện rác Greenity Nam Định #Xử lý chất thải rắn Ninh Bình #Dự án xử lý rác #Ô nhiễm môi trường #Chất thải rắn sinh hoạt

Cùng chuyên mục

EVN đề nghị đàm phán giảm giá điện với loạt dự án năng lượng tái tạo

EVN đề nghị đàm phán giảm giá điện với loạt dự án năng lượng tái tạo

TPO - Các nhà máy điện gió, điện mặt trời đã vận hành thương mại nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận kết quả nghiệm thu được đề nghị đàm phán giảm giá điện trong thời gian xảy ra vi phạm. Đây là bước xử lý mới đối với vướng mắc kéo dài liên quan việc hưởng giá FIT của hàng loạt dự án năng lượng tái tạo.

Chưa thể hết lo với thị trường xăng dầu cuối năm

Chưa thể hết lo với thị trường xăng dầu cuối năm

TPO - Hai nhà máy lọc dầu lớn nhất cả nước đang vận hành vượt công suất thiết kế, hướng tới mức sản lượng kỷ lục trong năm nay. Tuy nhiên, giá dầu tăng mạnh, vận tải quốc tế tiềm ẩn rủi ro và nhu cầu nhập khẩu lớn khiến thị trường cuối năm chưa thể hết lo.

Doanh nghiệp Việt đang đầu tư AI như thế nào?

Doanh nghiệp Việt đang đầu tư AI như thế nào?

Doanh nghiệp Việt đang dành nhiều ngân sách hơn cho công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI), nhưng phần lớn mới dừng ở thử nghiệm. Bài toán nằm ở khả năng đưa AI vào giải quyết những vấn đề thực tiễn.

Đà Nẵng đưa AI đến gần người dân

Đà Nẵng đưa AI đến gần người dân

TPO - Sáng 3/10, UBND phường Sơn Trà, TP. Đà Nẵng khai mạc Lễ hội Đổi mới sáng tạo Sơn Trà 2026 (SIF 2026), thu hút hơn 20 doanh nghiệp giới thiệu các giải pháp về trí tuệ nhân tạo (AI), robot, công nghệ tương lai, chuyển đổi số và các ứng dụng số trong đời sống.

Lý do triển khai Quy hoạch điện VIII 'tương đối chậm'

Lý do triển khai Quy hoạch điện VIII 'tương đối chậm'

TPO - Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài cho biết, việc triển khai Quy hoạch điện VIII còn tương đối chậm do một số nguyên nhân. Bộ Công Thương đang tập trung rà soát về thể chế, điều chỉnh Quy hoạch điện VIII để thay thế, cập nhật các nguồn điện chậm tiến độ...

Việt Nam - Campuchia có thêm cửa khẩu quốc tế

Việt Nam - Campuchia có thêm cửa khẩu quốc tế

TPO - Sáng 3/10, tại xã Khánh Bình, tỉnh An Giang và tỉnh Kandal (Campuchia) tổ chức công bố khai trương cặp Cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình - Chrey Thom, mở thêm tuyến kết nối giao thương, du lịch giữa Đồng bằng sông Cửu Long với Campuchia và khu vực ASEAN. An Giang đặt mục tiêu đưa giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua cặp cửa khẩu này đạt khoảng 1,2 tỷ USD vào năm 2030.

Thái Nguyên cần 6.000 ha mặt bằng sạch để thu hút 30 tỷ USD

Thái Nguyên cần 6.000 ha mặt bằng sạch để thu hút 30 tỷ USD

TPO - Ngày 2/10, Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên làm việc với Đảng ủy UBND tỉnh về công tác quản lý, phát triển, giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN). Tại đây Tỉnh ủy Thái Nguyên cho biết để đón dòng vốn khoảng 30 tỷ USD, thời gian tới địa phương cần 6.000 ha đất cần được giải phóng mặt bằng.

6 tháng đứt nguồn cung từ Kuwait, Lọc dầu Nghi Sơn xoay xở thế nào?

6 tháng đứt nguồn cung từ Kuwait, Lọc dầu Nghi Sơn xoay xở thế nào?

TPO - Khi cuộc khủng hoảng Trung Đông xảy ra, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn phải thay gần như toàn bộ dầu Kuwait bằng nguồn nguyên liệu khác, giảm sản xuất hoá dầu để giữ nguồn cung xăng dầu trong nước. Sau giai đoạn công suất giảm còn 75-80%, nhà máy hiện vận hành ở mức 125% công suất thiết kế.

TPHCM sẽ có 'siêu metro'

TPHCM sẽ có 'siêu metro'

TPO - TPHCM đang bước vào bản lề lịch sử khi dồn toàn lực hoàn thiện thủ tục để chuẩn bị khởi công chuỗi 3 tuyến metro liên vùng trị giá hơn 254.000 tỷ đồng vào cuối năm nay, đặt nền móng nâng tổng chiều dài mạng lưới lên 255 km vào năm 2030.

Phát triển khu vực gần 1.000 ha tại Hòa Lạc để thử nghiệm, thí điểm UAV

Phát triển khu vực gần 1.000 ha tại Hòa Lạc để thử nghiệm, thí điểm UAV

TPO - “Đại học Quốc gia Hà Nội đang khẩn trương hoàn tất khu nghiên cứu phát triển thử nghiệm UAV tại Hoà Lạc, Hà Nội trong tháng 10 này. Khu vực này vừa nghiên cứu, phát triển, đào tạo, vừa triển khai thử nghiệm các giải pháp mới về UAV cũng như xây dựng sân bãi để triển khai thí điểm UAV ngoài trời”, ông Bùi Thế Duy - Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội - thông tin.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe