Tận thấy mô hình Hợp tác xã Xã hội chủ nghĩa

TPO - GDP 9 tháng tăng 9,01%, mức cao nhất 15 năm, thu nhập bình quân của người lao động đạt khoảng 9,1 triệu đồng/tháng, tăng 9,1% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, có 1,6 triệu thanh niên "3 không": Không có việc làm, không đi học và không tham gia đào tạo.