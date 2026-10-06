Tận thấy mô hình Hợp tác xã Xã hội chủ nghĩa

TPO - Hợp tác xã trà Búp Ngọc là một trong hai đơn vị của tỉnh Thái Nguyên tham gia thí điểm mô hình HTX Xã hội chủ nghĩa. Tham gia thí điểm, hội viên sẽ được hướng dẫn quy trình kỹ thuật, bao tiêu đầu ra sản phẩm, liên kết các chuỗi giá trị...
TPO - Trong khi lượng rác sinh hoạt mỗi ngày tại Ninh Bình lên tới hơn 2.500 tấn, nhiều bãi chôn lấp đã quá tải, dự án Nhà máy điện rác Greenity Nam Định có tổng mức đầu tư 1.760 tỷ đồng vẫn chưa thể vận hành theo kế hoạch.
Nhà thầu Trung Quốc tham gia dự án metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) từng xây tuyến cao tốc 350 km/h đầu tiên của nước này và hàng loạt công trình đường sắt, cao tốc, cầu khác.
Bộ Công Thương ban hành quy chuẩn mới, yêu cầu trạm sạc xe điện đáp ứng yêu cầu an toàn và minh bạch thông tin thanh toán.
TPO - GDP 9 tháng tăng 9,01%, mức cao nhất 15 năm, thu nhập bình quân của người lao động đạt khoảng 9,1 triệu đồng/tháng, tăng 9,1% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, có 1,6 triệu thanh niên "3 không": Không có việc làm, không đi học và không tham gia đào tạo.
TPO - Các nhà máy điện gió, điện mặt trời đã vận hành thương mại nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận kết quả nghiệm thu được đề nghị đàm phán giảm giá điện trong thời gian xảy ra vi phạm. Đây là bước xử lý mới đối với vướng mắc kéo dài liên quan việc hưởng giá FIT của hàng loạt dự án năng lượng tái tạo.
TPO - Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng yêu cầu tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị; nghiên cứu khả năng bổ sung Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch IV vào quy hoạch.
Được cấp phép tham gia Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương, doanh nghiệp sẽ đảm nhận nhiều hạng mục quan trọng, từ thi công hầm, đoạn đào hở, cầu cạn đến lắp đặt hệ thống đường ray.
TPO - Hai nhà máy lọc dầu lớn nhất cả nước đang vận hành vượt công suất thiết kế, hướng tới mức sản lượng kỷ lục trong năm nay. Tuy nhiên, giá dầu tăng mạnh, vận tải quốc tế tiềm ẩn rủi ro và nhu cầu nhập khẩu lớn khiến thị trường cuối năm chưa thể hết lo.
Đi nhầm vào đoạn đường đang thi công khiến xe máy bị lún, kẹt không thể di chuyển, nam shipper nhận được sự hỗ trợ kịp thời của công an phường An Phú Đông, TPHCM.
Doanh nghiệp Việt đang dành nhiều ngân sách hơn cho công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI), nhưng phần lớn mới dừng ở thử nghiệm. Bài toán nằm ở khả năng đưa AI vào giải quyết những vấn đề thực tiễn.
TPO - Sáng 3/10, UBND phường Sơn Trà, TP. Đà Nẵng khai mạc Lễ hội Đổi mới sáng tạo Sơn Trà 2026 (SIF 2026), thu hút hơn 20 doanh nghiệp giới thiệu các giải pháp về trí tuệ nhân tạo (AI), robot, công nghệ tương lai, chuyển đổi số và các ứng dụng số trong đời sống.
TPO - Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài cho biết, việc triển khai Quy hoạch điện VIII còn tương đối chậm do một số nguyên nhân. Bộ Công Thương đang tập trung rà soát về thể chế, điều chỉnh Quy hoạch điện VIII để thay thế, cập nhật các nguồn điện chậm tiến độ...
TPO - Sáng 3/10, tại xã Khánh Bình, tỉnh An Giang và tỉnh Kandal (Campuchia) tổ chức công bố khai trương cặp Cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình - Chrey Thom, mở thêm tuyến kết nối giao thương, du lịch giữa Đồng bằng sông Cửu Long với Campuchia và khu vực ASEAN. An Giang đặt mục tiêu đưa giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua cặp cửa khẩu này đạt khoảng 1,2 tỷ USD vào năm 2030.
TPO - Ngày 2/10, Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên làm việc với Đảng ủy UBND tỉnh về công tác quản lý, phát triển, giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN). Tại đây Tỉnh ủy Thái Nguyên cho biết để đón dòng vốn khoảng 30 tỷ USD, thời gian tới địa phương cần 6.000 ha đất cần được giải phóng mặt bằng.
TPO - Khi cuộc khủng hoảng Trung Đông xảy ra, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn phải thay gần như toàn bộ dầu Kuwait bằng nguồn nguyên liệu khác, giảm sản xuất hoá dầu để giữ nguồn cung xăng dầu trong nước. Sau giai đoạn công suất giảm còn 75-80%, nhà máy hiện vận hành ở mức 125% công suất thiết kế.
TPO - TPHCM đang bước vào bản lề lịch sử khi dồn toàn lực hoàn thiện thủ tục để chuẩn bị khởi công chuỗi 3 tuyến metro liên vùng trị giá hơn 254.000 tỷ đồng vào cuối năm nay, đặt nền móng nâng tổng chiều dài mạng lưới lên 255 km vào năm 2030.