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Sóng xanh

Thái Nguyên:

Tận thấy mô hình Hợp tác xã Xã hội chủ nghĩa

Thanh Hiếu

TPO - Hợp tác xã trà Búp Ngọc là một trong hai đơn vị của tỉnh Thái Nguyên tham gia thí điểm mô hình HTX Xã hội chủ nghĩa. Tham gia thí điểm, hội viên sẽ được hướng dẫn quy trình kỹ thuật, bao tiêu đầu ra sản phẩm, liên kết các chuỗi giá trị...

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Hiện nay, Thái Nguyên đang lấy ý kiến dự thảo Đề án triển khai thí điểm mô hình “Hợp tác xã xã hội chủ nghĩa” trên địa bàn. Trong số 2 mô hình Hợp tác xã (HTX) Xã hội chủ nghĩa được thí điểm có HTX trà Búp Ngọc.
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Ông Trần Ánh Việt - Giám đốc HTX trà Búp Ngọc - cho biết, HTX hiện có 45 thành viên, xây dựng vùng nguyên liệu rộng 25ha tại xã La Bằng. Phát huy lợi thế vùng nguyên liệu ở sườn Đông Tam Đảo, kết hợp phương pháp chế biến truyền thống với quy trình sản xuất tiên tiến, HTX từng bước nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ.
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Về việc tham gia mô hình thí điểm mô hình HTX Xã hội chủ nghĩa, ông Trần Ánh Việt cho biết hội viên sẽ được hưởng nhiều quyền lợi. Theo đó, hội viên sẽ được hướng dẫn quy trình kỹ thuật, bao tiêu đầu ra sản phẩm, liên kết các chuỗi giá trị. Cũng theo ông Trần Ánh Việt, đến nay HTX đã đáp ứng được hơn 75% các tiêu chí theo dự thảo Đề án. Với các tiêu chí chưa đạt, HTX đang tiếp tục hoàn thiện, ví dụ như tuần tới đơn vị sẽ thành lập Chi bộ Đảng...
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Ông Hoàng Hải An - Chủ tịch UBND xã La Bằng - cho biết, xã có hơn 1.100 ha trồng chè. Để nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm trà, thời gian qua, xã hỗ trợ người dân chuyển đổi sang các giống chè chất lượng cao, áp dụng quy trình sản xuất VietGAP, hữu cơ, đăng ký mã vùng trồng, thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, từng bước xây dựng thương hiệu trà trên thị trường.
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Với việc HTX trà Búp Ngọc được thí điểm tham gia mô hình HTX Xã hội chủ nghĩa, ông An cho rằng thị trường tiêu thụ sẽ được mở rộng, hội viên có cơ hội tăng thu nhập. Bên cạnh đó, hình ảnh và thương hiệu trà của La Bằng cũng ngày càng được lan tỏa.

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#Hợp tác xã #Xã hội chủ nghĩa #Thái Nguyên #Trà Búp Ngọc #Liên kết chuỗi #Hợp tác xã Xã hội chủ nghĩa #Hợp tác xã Xã hội chủ nghĩa ở Thái Nguyên

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