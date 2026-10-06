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Thông quan cửa khẩu Lạng Sơn ngày cao điểm tới 2.100 xe

Trọng Đảng

TPO - 9 tháng năm nay, kinh tế Lạng Sơn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng so với cùng kỳ, đặc biệt kinh tế cửa khẩu tiếp tục giữ vai trò là động lực tăng trưởng. Ngày 6/10, đại diện UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, tỉnh đang tăng tốc nước rút trong quý IV để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Sáng 6/10, Ban Tuyên giáo tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí quý III/2026, phát biểu tại hội nghị đại diện UBND tỉnh Lạng Sơn đã thông tin về kết quả phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng trên địa bàn.

Ông Hà Mạnh Cường - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn - cho biết, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng năm nay ước tăng 7,52%, trong đó kinh tế cửa khẩu tiếp tục giữ vai trò động lực quan trọng với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 9 tháng tăng khoảng 39% so với cùng kỳ; riêng kim ngạch hàng hóa mở tờ khai tại Lạng Sơn ước đạt 7,97 tỷ USD, bằng 118% kế hoạch và tăng 53,1% so với cùng kỳ.

“Hoạt động thông quan duy trì hiệu suất cao, bình quân khoảng 1.600-1.900 xe/ngày, thời điểm cao điểm đạt khoảng 2.100 xe/ngày; tạo nguồn thu lớn cho ngân sách địa phương. Tổng thu ngân sách 9 tháng ước đạt 22.000 tỷ đồng, bằng 162,6% dự toán và tăng 78,7% so với cùng kỳ" - ông Cường nói.

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Hội nghị giao ban công tác báo chí quý III tỉnh Lạng Sơn, sáng 6/10.

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch tiếp tục tăng trưởng khá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 34.226 tỷ đồng, tăng 18,23%. Lạng Sơn đón khoảng 4,65 triệu lượt khách, tăng 24%, tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 4.305 tỷ đồng, tăng 20,7%.

Với lĩnh vực giải ngân đầu tư công, đến hết tháng 9, tỉnh đã giải ngân được 2.416,4 tỷ đồng, đạt 106,9% kế hoạch giao đầu năm, đạt 41,0% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao sau điều chỉnh

Tuy nhiên, lãnh đạo Sở Tài chính Lạng Sơn cũng cho biết, bức tranh kinh tế 9 tháng của tỉnh vẫn bộc lộ những điểm nghẽn: Sản xuất công nghiệp tăng chậm, chỉ tăng 5,7%, mới có 6/12 sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng so với cùng kỳ. Một số ngành như khai khoáng, năng lượng và nhiều sản phẩm chủ lực giảm sản lượng.

Cùng với đó, 15/23 dự án quan trọng được tỉnh theo dõi vẫn chậm tiến độ; một số dự án còn vướng giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng.

Bước vào quý IV, lãnh đạo Sở Tài chính Lạng Sơn cho biết, tỉnh tiếp tục rà soát, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng, tập trung các giải pháp bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số.

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Hoạt động kinh tế cửa khẩu tiếp tục giữ vai trò là động lực tăng trưởng tại tỉnh Lạng Sơn.

Tỉnh Lạng Sơn xác định đẩy nhanh Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh và dự án “Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng Khu hợp tác thương mại, du lịch Tân Thanh - Pò Chài”; hỗ trợ các dự án hạ tầng khu trung chuyển hàng hóa, Khu chế xuất 1, Khu phi thuế quan. Các lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp với phía Trung Quốc nâng năng lực thông quan, hạn chế nguy cơ ùn tắc trong cao điểm cuối năm.

Đối với đầu tư xây dựng, các chủ đầu tư được yêu cầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động nhân lực, thiết bị, vật tư, đẩy nhanh thi công, nghiệm thu và hoàn thiện hồ sơ thanh toán. Tỉnh sẽ tập trung các dự án trọng điểm như cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, Khu liên hợp thể thao, đường Lý Thái Tổ kéo dài, các dự án thuộc Đề án cửa khẩu thông minh; đồng thời điều chuyển vốn khỏi những dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch...

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#UBND tỉnh Lạng Sơn #Ban Tuyên giáo tỉnh Lạng Sơn #Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn #Tăng tốc để đạt tăng trưởng hai con số

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