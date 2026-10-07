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Chênh lệch giá vàng mua vào - bán ra mỗi nơi một kiểu

Ngọc Mai

TPO - Sáng nay (7/10), thị trường vàng trong nước vẫn đi ngang. Theo đó, giá bán vàng miếng SJC ở mức 143,5 triệu đồng/lượng và cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua vào - bán ra vàng SJC là 3 triệu đồng/lượng, có nơi lên đến 4 triệu đồng/lượng.

Lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết vàng miếng SJC ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với sáng qua. Chênh lệch mua vào - bán ra 3 triệu đồng/lượng.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng giữ nguyên mức giá bán ra vàng miếng SJC. Tuy nhiên, giá mua vàng miếng chênh nhau 1 triệu đồng/lượng khiến chênh lệch mua - bán có nơi lên đến 4 triệu đồng/lượng. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC 139,5 - 143,5 triệu đồng/lượng.

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Giá vàng trong nước đứng im từ đầu tuần đến nay (ảnh: N.Y).

Diễn biến này cũng phản ánh tâm lý thận trọng của thị trường. Giá vàng đang ở vùng rất cao, trong khi nhu cầu mua mới không còn mạnh như những giai đoạn giá liên tục lập đỉnh. Do đó, các doanh nghiệp có xu hướng duy trì giá bán ở mức cao nhưng không nhất thiết điều chỉnh ngay theo từng nhịp tăng, giảm của thị trường quốc tế.

Trong khi đó, vàng nhẫn nhiều thương hiệu có giá thấp hơn vàng miếng SJC từ 200.000 - 500.000 đồng/lượng. Cụ thể, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu có giá 139,3 - 143,3 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Phú Quý 140 - 143 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Mi Hồng 141,7 - 143,2 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.146 USD/ounce, tăng 16 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 130,8 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.638 đồng/USD, giảm 7 đồng so với sáng qua.

Cập nhật sáng 7/10, Vietcombank niêm yết USD ở 25.770 - 26.180 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 10 đồng cả 2 chiều so với sáng qua.

Giá USD trên thị trường tự do ghi nhận quanh 26.040 - 26.140 đồng/USD.

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