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Kinh tế

Người dân Hà Nội nhận bao tải tiền bồi thường dự án Quốc lộ 1A

Theo VietNamNet

Chiều 6/10, UBND phường Phương Liệt (Hà Nội) đã tiến hành chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A đợt 1.

Theo UBND phường Phương Liệt (Hà Nội), việc triển khai Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A trên địa bàn phường ảnh hưởng đến 14 tổ chức và 232 hộ gia đình có nhà ở riêng lẻ.

Ngoài ra, dự án còn ảnh hưởng đến 3 khu tập thể cũ 5 tầng với tổng cộng 195 căn hộ, 1 nhà tập thể cũ 2 tầng gồm 20 căn hộ và khoảng 42.667,2m2 đất giao thông do UBND phường quản lý.

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Đại diện UBND phường Phương Liệt thông tin về việc chi trả đền bù tới người dân. Ảnh: Kiều Oanh.

Phó Chủ tịch UBND phường Phương Liệt Nguyễn Kim Sơn cho biết, thời gian tới, phường tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ các thủ tục, chính sách đã được phê duyệt; đồng thời rà soát, đề xuất phương án bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân theo quy định.

Trong đợt 1, phường chi trả tiền bồi thường cho 11 hộ dân với tổng số tiền hơn 132 tỷ đồng.

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Người dân làm thủ tục nhận tiền đền bù. Ảnh: Kiều Oanh.

Để việc chi trả tiền bồi thường cho người dân nhanh chóng, thuận tiện và an toàn, phường bố trí 3 hình thức gồm: mở sổ tiết kiệm tại các ngân hàng theo hướng dẫn; chuyển khoản vào tài khoản đã đăng ký; hoặc nhận tiền mặt. Với các hộ nhận tiền mặt, Công an phường sẽ hỗ trợ đưa tiền về tận nhà.

Những hộ dân đầu tiên nhận tiền đền bù

Có mặt tại điểm chi trả tiền bồi thường từ sớm, bà D. cho biết toàn bộ căn nhà hơn 50m2 của gia đình nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng. Theo phương án bồi thường, gia đình bà được chi trả khoảng 123 triệu đồng/m2.

Theo bà D., việc triển khai dự án là chủ trương chung của Nhà nước nên gia đình đồng thuận và chấp hành. Sau khi nhận tiền bồi thường, gia đình sẽ sớm bàn giao mặt bằng. Hiện bà đang tìm nhà thuê để ổn định cuộc sống.

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Các hộ dân nhận tiền đền bù. Ảnh: Kiều Oanh.

Cũng nằm trong danh sách nhận tiền bồi thường đợt 1, ông M. được nhận hơn 17 tỷ đồng. Theo ông M., căn nhà của gia đình có diện tích hơn 70m2, trong đó hơn 68m2 nằm trong chỉ giới.

“Ban đầu, tôi cũng rất băn khoăn. Sau khi được phường và Ban dự án đến động viên, giải thích tận tình, chu đáo, chúng tôi không còn khúc mắc gì và xác định sẽ phối hợp với chính quyền địa phương”, ông M. chia sẻ.

Theo ông M., với số tiền được nhận, gia đình sẽ gửi tiết kiệm để chuẩn bị xây nhà trên phần đất tái định cư.

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#Đền bù giải phóng mặt bằng #Dự án Trục không gian quốc lộ 1A #Nhận bao tải tiền đền bù

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