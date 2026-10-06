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Kinh tế

Gần 660.000 tấn thịt giá rẻ tràn về, lợn hơi trong nước giảm giá sâu

Chỉ 8 tháng đã có gần 660.000 tấn thịt nhập khẩu với giá siêu rẻ tràn về thị trường Việt, gây áp lực khiến giá lợn hơi trong nước giảm về mức thấp nhất năm, còn giá gà công nghiệp “nằm đáy”.

Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương dẫn số liệu thống kê từ Cục Hải quan cho thấy, Việt Nam đã nhập khẩu gần 660.000 tấn thịt và các sản phẩm từ thịt trong 8 tháng đầu năm 2026, trị giá 1,91 tỷ USD. So với cùng kỳ năm ngoái, nhập khẩu nhóm mặt hàng thực phẩm này tăng 5,6% về lượng và tăng mạnh 26,3% về giá trị.

Trong đó, Ấn Độ tiếp tục là thị trường cung cấp thịt và các sản phẩm từ thịt lớn nhất cho Việt Nam, chiếm 20,39% trong tổng lượng nhập khẩu của cả nước. Theo đó, trong 8 tháng, nước ta đã nhập 134.200 tấn thịt và sản phẩm thịt từ Ấn Độ, trị giá 580,8 triệu USD, tăng 17% về lượng và 43,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Xét về cơ cấu chủng loại trong 8 tháng năm 2026, thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của gia cầm thuộc nhóm 01.05, ở dạng tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh chiếm 36,33% về lượng và chiếm 12,75% về trị giá.

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Giá nhập khẩu bình quân thịt lợn chỉ khoảng 45.000 đồng/kg. Ảnh: T.A.

Tiếp đến là mặt hàng thịt trâu tươi đông lạnh chiếm 18,9% về lượng và chiếm 28,88% về giá trị.

Phụ phẩm ăn được sau giết mổ của lợn, trâu, bò chiếm 15,22% về lượng và chiếm 7,06% về giá trị; thịt bò chiếm 5,81% về lượng và chiếm 13,64% về giá trị...

Riêng mặt hàng thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh chiếm 18,85% về lượng và chiếm 11,08% về giá trị. Theo đó, trong 8 tháng năm 2026, nước ta đã chi ra 212,64 triệu USD để nhập khẩu 124.100 tấn thịt lợn.

So với cùng kỳ năm ngoái, nhập khẩu thịt lợn tăng 18,8% về lượng nhưng giảm 23,8% về trị giá; giá bình quân giảm 35,9%. Nguyên nhân bởi giá trung bình nhập khẩu thịt lợn chỉ ở mức 1.712 USD/tấn (khoảng 45.000 đồng/kg), giảm 35,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Thịt gia cầm nhập khẩu cũng có giá bình quân siêu rẻ, chỉ khoảng 27.800 đồng/kg.

Có mức giá rẻ, cộng với khối lượng thịt nhập khẩu lớn gây áp lực cho ngành chăn nuôi nước ta, nhất là trong bối cảnh nguồn cung tăng mạnh nhưng sức mua còn yếu.

Báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy, tính đến cuối tháng 9/2026, tổng đàn lợn cả nước ước tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, người chăn nuôi gặp khó khi giá thức ăn chăn nuôi nhiều lần điều chỉnh tăng trong 9 tháng, làm gia tăng chi phí đầu vào và gây áp lực đến hiệu quả chăn nuôi.

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Người chăn nuôi gà công nghiệp ở khu vực miền Nam vẫn chịu thua lỗ nặng. Ảnh: LĐ.

Đáng chú ý, giá lợn hơi xuất chuồng đã giảm xuống mức thấp nhất trong năm. Trong khi dự báo giá lợn hơi trong ngắn hạn sẽ tiếp tục xu hướng giảm nhẹ hoặc đi ngang.

Cập nhật đến 5/10, giá lợn hơi tại khu vực miền Bắc và miền Nam dao động từ 54.000-56.000 đồng/kg; miền Trung ở mức 55.000-56.000 đồng/kg.

Tương tự, tổng đàn gia cầm của cả nước tại thời điểm cuối tháng 9/2026 ước tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng ước đạt 2,02 triệu tấn, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước và trứng gia cầm đạt gần 15,71 tỷ quả, tăng 1,9%.

Theo đó, giá thu mua gà công nghiệp lông trắng tại miền Bắc giảm 5.000 đồng/kg xuống 32.000 đồng/kg. Trong khi tại miền Trung và miền Nam, gà công nghiệp xuất chuồng đang có giá 27.000 đồng/kg - mức dưới giá thành sản xuất.

Giá trứng gà tại ba miền cũng chỉ ở ngưỡng 1.730-1.880 đồng/quả.

Với giá bán hiện nay, người chăn nuôi lợn và gà công nghiệp đang chịu áp lực lớn. Giá thức ăn chăn nuôi nhiều lần tăng trong 9 tháng qua, đẩy giá thành sản xuất gà công nghiệp lên khoảng 30.000-32.000 đồng/kg, trong khi giá thành chăn nuôi lợn ở mức xấp xỉ 60.000 đồng/kg.

Link gốc: https://vietnamnet.vn/gan-659-000-tan-thit-gia-re-tran-ve-lon-hoi-trong-nuoc-roi-xuong-day-nam-2561917.html

Theo Vietnamnet

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#Nhập khẩu thịt #Thịt lợn #Thịt gia cầm #Giá thịt nhập khẩu #Chăn nuôi Việt Nam

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