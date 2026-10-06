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Kinh tế

Đẩy mạnh hợp tác xây dựng nông nghiệp Việt Nam xanh và bền vững

Phạm Tuyên

Ngày 6/10, nhân kỷ niệm 30 năm hoạt động tại Việt Nam, Kao Việt Nam công bố các sáng kiến hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững, hướng tới nâng cao hiệu quả sản xuất, sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm tác động môi trường và gia tăng giá trị cho nông nghiệp Việt Nam.

Chia sẻ tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, Việt Nam đang hướng tới xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả, xanh và bền vững, chuyển từ “tư duy sản xuất” sang “tư duy kinh tế”, gắn sản xuất với thị trường, chế biến và chuỗi giá trị. Để thực hiện mục tiêu này, ngành nông nghiệp cần đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm phát thải và bảo vệ môi trường.

Theo ông Hiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặc biệt coi trọng sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp quốc tế có thế mạnh về công nghệ và đổi mới sáng tạo. Doanh nghiệp không chỉ đóng góp nguồn lực mà còn đưa công nghệ, tri thức và các giải pháp tiên tiến vào sản xuất, góp phần nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam.

Theo ông Hiệp, phát triển nông nghiệp bền vững cần sự chung tay của Nhà nước, doanh nghiệp, các tổ chức khoa học và người sản xuất. Đây cũng là tinh thần của Đối tác Phát triển bền vững nông nghiệp Việt Nam. Ông cũng bày tỏ mong muốn Kao tập trung đẩy mạnh khoa học, công nghệ cùng các đối tác nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp sử dụng hiệu quả đất, nước và tài nguyên; giảm sử dụng, tác động của hóa chất, giảm phát thải, chất thải; nâng cao chất lượng và an toàn nông sản, phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

“Tương lai của nông nghiệp Việt Nam không chỉ được đo bằng sản lượng mà ngày càng phải được thể hiện bằng giá trị gia tăng, thu nhập của người nông dân, mức độ ứng dụng khoa học – công nghệ, hiệu quả sử dụng tài nguyên, khả năng giảm phát thải và đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường quốc tế”, ông Hiệp nhấn mạnh.

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Các đại biểu tham dự lễ công bố các hoạt động hỗ trợ nông nghiệp bền vững tại Việt Nam

Ông Shintaro Yasue, Tổng Giám đốc Kao Việt Nam cho biết, nông nghiệp bền vững là một trong những lĩnh vực mà Kao Việt Nam mong muốn đồng hành, bằng cách kết hợp công nghệ và chuyên môn của Kao với kiến thức, kinh nghiệm và góc nhìn của các đối tác để cùng giải quyết những thách thức mà ngành nông nghiệp đang đối mặt, qua đó tạo thêm giá trị cho xã hội. Trong chặng đường tiếp theo, công ty mong muốn mở rộng hơn nữa những lĩnh vực mà Kao có thể đóng góp, hướng đến tăng trưởng bền vững và tạo ra những giá trị lâu dài cho Việt Nam.

Một trong những hướng được doanh nghiệp đưa ra là ứng dụng công nghệ tối ưu hóa bề mặt tiếp xúc nhằm nâng hiệu quả phun thuốc bảo vệ thực vật.

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Thiết bị bay không người lái sẽ hỗ trợ việc phun thuốc giúp thuốc bám tốt hơn trên cây trồng

Theo đại diện Kao Việt Nam, bề mặt lá của nhiều loại cây có tính kháng nước, khiến các giọt thuốc khó bám và phủ đều. Công nghệ của doanh nghiệp tập trung kiểm soát tương tác giữa chất lỏng và bề mặt rắn. Thông qua các chất phụ trợ chức năng, giọt phun có thể thấm ướt và lan đều hơn, tạo lớp phủ mỏng trên bề mặt lá, qua đó cải thiện độ bao phủ và khả năng thẩm thấu của hóa chất nông nghiệp. Khi thuốc bám tốt hơn trên cây trồng, lượng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng có thể được giảm mà vẫn bảo đảm hiệu quả, đồng thời tiết kiệm chi phí và hạn chế hóa chất bay hơi hoặc phát tán ra ngoài khu vực cần phun.

Giải pháp này được đánh giá có ý nghĩa khi việc sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) trong nông nghiệp ngày càng phổ biến. Các giọt thuốc nhỏ được phun từ trên cao có nguy cơ bị gió cuốn hoặc bay hơi, làm tăng khả năng phát tán sang khu vực không cần xử lý.

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#nông nghiệp bền vững #Kao Việt Nam #công nghệ #đổi mới sáng tạo #Nguyễn Hoàng Hiệp

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