Giá vàng bật tăng, dầu thô vượt 100 USD/thùng

TPO - Giá vàng thế giới tăng 0,7% khi đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu Mỹ hạ nhiệt. Trong khi đó, giá dầu Brent vượt mốc 100 USD/thùng do nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ các cơn bão và căng thẳng tại Trung Đông.

Giá vàng đi lên, thị trường chờ tín hiệu từ Fed

Trong phiên giao dịch sáng 7/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,7%, lên 4.168,33 USD/ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ cũng tăng 0,7% tương đương 4.187,10 USD/ounce.

Ông Jim Wyckoff - chuyên gia phân tích thị trường tại American Gold Exchange - cho biết nhu cầu đối với vàng đang được hỗ trợ bởi tâm lý tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn, trong bối cảnh thị trường trái phiếu Pháp biến động và những lo ngại gia tăng về thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ sau khi chạm mức cao nhất trong hơn hai thập kỷ vào ngày 5/10. Cùng thời điểm, đồng USD suy yếu sau khi lên mức cao nhất trong một năm, giúp vàng trở nên rẻ hơn đối với nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác.

Giá vàng thế giới tăng trong khi đồng USD suy yếu và đà tăng của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ chững lại. Ảnh: Reuters.

Kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất ngay trong tháng 10 đã giảm sau khi số liệu tăng trưởng việc làm tại Mỹ trong tháng 9 thấp hơn dự báo. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng này ở mức 22%, trong khi khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 vẫn lên tới 84%.

Môi trường lãi suất cao thường làm giảm sức hấp dẫn của vàng do kim loại quý này không mang lại lợi suất cố định như các tài sản sinh lời khác.

Dù vậy, triển vọng dài hạn của vàng vẫn được một số tổ chức đánh giá tích cực. Các nhà phân tích tại TD Securities cho rằng hoạt động mua vàng thông qua các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) cùng nhu cầu từ nhóm nhà đầu tư chủ động tiếp tục hỗ trợ giá kim loại quý này.

TD Securities duy trì dự báo giá vàng có thể vượt 5.000 USD/ounce trong năm 2027, bất chấp những trở ngại trong ngắn hạn.

Trên thị trường kim loại quý, giá bạc tăng 0,8%, lên 61,56 USD/ounce. Ngược lại, giá bạch kim giảm 1%, xuống 1.704,85 USD/ounce; trong khi palladium giữ nguyên ở mức 1.172,80 USD/ounce.

Giá dầu vượt 100 USD/thùng

Thị trường dầu mỏ ghi nhận đà tăng trong phiên giao dịch sáng 7/10. Giá dầu Brent tăng 93 cent, tương đương 0,92%, lên 101,51 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 82 cent, tương đương 0,92%, lên 90,25 USD/thùng.

Theo các cơ quan dự báo thời tiết Mỹ, một cơn bão hình thành tại Vịnh Mexico có thể trở thành cơn bão đầu tiên trên Đại Tây Dương trong 2 ngày tới, đồng thời đe dọa hoạt động khai thác dầu khí ngoài khơi.

Giá dầu tiếp tục tăng mạnh. Ảnh: Reuters.

Các khu vực khai thác ngoài khơi tại Vịnh Mexico nằm trên đường di chuyển của cơn bão đóng góp khoảng 15% sản lượng dầu thô và 5% sản lượng khí tự nhiên của Mỹ. Ngoài ra, cơn bão có thể ảnh hưởng đến sáu nhà máy lọc dầu tại khu vực này.

Các nhà máy lọc dầu ở những bang ven Vịnh Mexico chiếm khoảng 50% tổng công suất lọc dầu của Mỹ, tương đương mức công suất toàn quốc 18,2 triệu thùng/ngày. Vì vậy, nguy cơ gián đoạn hoạt động khai thác và lọc dầu đang làm gia tăng lo ngại về nguồn cung năng lượng.

Ông Tim Waterer - chuyên gia phân tích trưởng tại KCM Trade - nhận định cơn bão làm phức tạp thêm triển vọng thị trường dầu thô, khi nguy cơ gián đoạn sản xuất và lọc dầu xuất hiện trong bối cảnh thị trường vốn đã đối mặt với nhiều thách thức về nguồn cung.

Dữ liệu từ Viện Dầu khí Mỹ (API) được các nguồn tin thị trường dẫn lại ngày 6/10 cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ giảm 2,09 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 2/10. Dự trữ xăng cũng giảm, trong khi lượng dự trữ các sản phẩm chưng cất tăng nhẹ.