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Kinh tế

Hanwha Life Việt Nam lan tỏa yêu thương qua nhiều hoạt động vì cộng đồng

P.V

Trong quý 3/2026, Hanwha Life Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động hướng đến cộng đồng, từ hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn đến đồng hành cùng học sinh vượt khó. Đặc biệt, dịp Tết Trung thu, công ty đã trao tặng 100 triệu đồng cho Mái ấm Thi Ân (Tp.HCM) và Viện Dưỡng lão Tình Thương Suối Tiên (Tp.Đồng Nai), góp phần mang đến thêm niềm vui cho các em nhỏ và người cao tuổi đang được chăm sóc tại đây.

Mùa đoàn viên ấm áp

Trong ngày 24/9, đại diện Hanwha Life Việt Nam đã đến thăm hỏi và trao tặng 50 triệu đồng cho Mái ấm Thi Ân (Giáo xứ Phước Bình, TP. Hồ Chí Minh) và 50 triệu đồng cho Viện Dưỡng lão Tình Thương Suối Tiên (TP. Đồng Nai).

Khoản hỗ trợ được gây quỹ từ nguồn đóng góp của cán bộ nhân viên và Công đoàn Hanwha Life Việt Nam thông qua phiên chợ “Trung thu sẻ chia, yêu thương lan tỏa” được tổ chức trước đó. Phiên chợ không chỉ tạo nên một hoạt động gắn kết nội bộ mà còn là dịp để tập thể công ty cùng chung tay góp thêm niềm vui đến những hoàn cảnh cần được quan tâm trong mùa trung thu.

Đại diện Hanwha Life Việt Nam và Công Đoàn công ty đến thăm và trao quà cho Mái ấm Thi Ân
Đại diện Hanwha Life Việt Nam và Công Đoàn công ty đến thăm và trao quà cho Mái ấm Thi Ân

Tại mỗi điểm đến, đại diện Hanwha Life Việt Nam đã dành thời gian thăm hỏi, lắng nghe những câu chuyện về cuộc sống của các em nhỏ và người cao tuổi đang được chăm sóc tại đây. Mái ấm Thi Ân hiện đang chăm sóc 36 em nhỏ, trong khi Viện Dưỡng lão Tình Thương Suối Tiên là nơi chăm lo cho 140 người cao tuổi. Trong hành trình chăm lo thường xuyên cho trẻ em và người cao tuổi, sự đồng hành từ cộng đồng là một trong những nguồn lực thiết thực giúp hai cơ sở duy trì và nâng cao điều kiện chăm sóc.

Đại diện Hanwha Life Việt Nam và Công Đoàn công ty đến thăm và trao quà cho Viện Dưỡng lão Tình Thương Suối Tiên
Đại diện Hanwha Life Việt Nam và Công Đoàn công ty đến thăm và trao quà cho Viện Dưỡng lão Tình Thương Suối Tiên

Đón nhận món quà ý nghĩa, đại diện Mái ấm Thi Ân và Viện Dưỡng lão Tình Thương Suối Tiên gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tập thể cán bộ nhân viên Hanwha Life Việt Nam vì sự quan tâm và những hỗ trợ thiết thực, tiếp thêm sự động viên để các em nhỏ, các cụ già có một mùa trung thu tròn đầy hơn.

Tại Hanwha Life Việt Nam, mùa đoàn viên không chỉ là dịp sum vầy mà còn là thời điểm đặc biệt để trao gửi yêu thương đến cộng đồng. Sự chung tay của Công đoàn và tập thể cán bộ nhân viên qua các hoạt động cộng đồng đã góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia và trở thành một nét đẹp truyền thống được vun đắp trong văn hóa doanh nghiệp.

Tiếp sức những ước mơ vươn xa

Trong quý 3/2026, Hanwha Life Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình vì cộng đồng “Đồng hành bảo vệ - Trao trọn an tâm” tại nhiều địa phương trên cả nước. Với 11 sự kiện được tổ chức tại các tỉnh thành như Hưng Yên, Khánh Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Nghệ An, Gia Lai, Phú Thọ,… công ty đã trao tặng hàng trăm suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn từ bậc mầm non, tiểu học đến trung học cơ sở và phổ thông.

Mỗi suất học bổng không chỉ góp phần san sẻ chi phí học tập cho gia đình, mà còn gửi gắm lời động viên để các em thêm tự tin bước vào năm học mới và kiên trì theo đuổi những ước mơ phía trước.

Hanwha Life Việt Nam trao học bổng đến các em học sinh tại xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ An
Hanwha Life Việt Nam trao học bổng đến các em học sinh tại xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ An

Các hoạt động cộng đồng của Hanwha Life Việt Nam được triển khai dựa trên nhu cầu thực tế tại từng địa phương. Thông qua sự phối hợp với các Văn phòng Tổng Đại lý và đội ngũ kinh doanh, công ty có thêm “cầu nối” với chính quyền địa phương và tìm hiểu những trường hợp cần được hỗ trợ, từ đó triển khai các chương trình phù hợp, thiết thực.

Đại diện Hanwha Life Việt Nam chia sẻ: “Với hơn 41.000 tư vấn tài chính và hơn 130 điểm phục vụ khách hàng trên toàn quốc, chúng tôi có điều kiện thuận lợi để kết nối và đưa các hoạt động vì cộng đồng đến nhiều địa phương. Năm nay là năm thứ 3 chương trình “Đồng hành bảo vệ - Trao trọn an tâm” mang theo sự quan tâm và yêu thương của Hanwha Life Việt Nam đến với những hoàn cảnh còn khó khăn, đặc biệt là trẻ em, thông qua những hỗ trợ thiết thực tại từng nơi. Chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động vì cộng đồng, để sự đồng hành và tinh thần sẻ chia có thể đến với nhiều hơn những mảnh đời kém may mắn trên hành trình phía trước.”

Hanwha Life Việt Nam là công ty bảo hiểm 5 năm liên tiếp được The Saigon Times vinh danh là “Doanh nghiệp vì cộng đồng” (2021-2025), 10 năm liên tiếp trong “Top 10 công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín” do Vietnam Report vinh danh (2017-2026). Vị thế thương hiệu cũng liên tục được củng cố thông qua các giải thưởng uy tín khác như “Top 50 Doanh nghiệp Lợi nhuận Xuất sắc Việt Nam năm 2026”, 7 năm liền trong “Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam” (2020-2026), 6 năm liền trong “Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam” (2020-2025) do Vietnam Report công bố,…

#Hanwha Life #hoạt động cộng đồng #từ thiện #quỹ trung thu #học bổng #đoàn viên

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