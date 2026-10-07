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Kinh tế

Quản trị rủi ro - nền tảng tạo nên tăng trưởng bền vững của SeABank

P.V

Quản trị rủi ro đang trở thành một trong những năng lực cốt lõi, góp phần quyết định khả năng phát triển bền vững, sức chống chịu trước biến động và mức độ tin cậy của mỗi tổ chức tài chính Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng được các tổ chức xếp hạng tín nhiệm xem xét trong quá trình đánh giá hồ sơ tín dụng và sức khỏe tài chính của ngân hàng.

Hệ thống quản trị rủi ro chủ động, đồng bộ

Trong ngân hàng hiện đại, quản trị rủi ro không chỉ dừng ở việc xử lý những rủi ro đã phát sinh mà ngày càng chú trọng nhận diện sớm, chủ động phòng ngừa và xây dựng các bộ đệm để ứng phó với biến động. Tại SeABank, cách tiếp cận này được lồng ghép vào các hoạt động cốt lõi, từ tín dụng, quản trị tài sản và nguồn vốn đến thanh khoản và kiểm soát nội bộ.

Riêng trong tín dụng, việc kiểm soát rủi ro được thực hiện xuyên suốt vòng đời khoản vay, từ thẩm định khách hàng, phân tích dòng tiền, đánh giá ngành nghề và khả năng trả nợ đến thiết lập hạn mức, giám sát sau giải ngân, cảnh báo sớm và xử lý các khoản vay có dấu hiệu rủi ro. Cùng với đó, việc quản lý tập trung và áp dụng các giới hạn theo sản phẩm, ngành, khách hàng giúp hạn chế rủi ro tập trung, qua đó hỗ trợ duy trì chất lượng danh mục tín dụng.

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Song song với quản trị tín dụng, SeABank chú trọng củng cố các bộ đệm tài chính. Nền tảng vốn được tăng cường nhằm nâng cao khả năng chống chịu rủi ro và tạo thêm dư địa cho tăng trưởng, trong khi việc đa dạng hóa nguồn vốn và tăng cường khả năng tiếp cận các nguồn vốn trung, dài hạn, qua đó nâng cao tính ổn định của cơ cấu nguồn vốn và giảm áp lực tái cấp vốn, giúp nâng cao tính ổn định của cơ cấu huy động và giảm áp lực tái cấp vốn.

Tháng 6/2026, SeABank hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 34.288 tỷ đồng, qua đó bổ sung nguồn lực cho các chỉ số an toàn hoạt động và mở rộng dư địa phát triển, hiện tại Ngân hàng cũng đang hoàn thiện các thủ tục để tiếp tục nâng vốn lên 34.688 tỷ đồng thông qua phát hành ESOP cho CBNV. Cùng với việc tăng cường vốn điều lệ, SeABank tiếp tục đa dạng hóa nguồn vốn và mở rộng tiếp cận các nguồn vốn từ các định chế tài chính quốc tế lên tới gần 1,1 tỷ USD, góp phần củng cố nguồn lực phục vụ hoạt động kinh doanh, ưu tiên phát triển bền vững.

Bên cạnh việc tăng cường năng lực tài chính, SeABank tiếp tục nâng cấp hệ thống quản trị theo các chuẩn mực quốc tế. SeABank đã hoàn thành các trụ cột Basel II và tiếp tục triển khai, nâng cấp hệ thống quản trị rủi ro theo định hướng các chuẩn mực Basel III… tiến tới triển khai các chỉ số thanh khoản LCR, NSFR; đồng thời tăng cường hệ thống kiểm soát nội bộ theo khung COSO và mô hình “3 tuyến phòng thủ”.

Cách tiếp cận này giúp SeABank tăng cường chuyển trọng tâm quản trị rủi ro từ xử lý sau khi vấn đề phát sinh sang nhận diện, đo lường, giám sát và cảnh báo sớm, qua đó chủ động hơn trong phòng ngừa và ứng phó với rủi ro. Quản trị rủi ro không nhằm hạn chế tăng trưởng, mà giúp Ngân hàng xác định mức độ rủi ro có thể chấp nhận, phân bổ nguồn lực hiệu quả và kiểm soát rủi ro trước khi ảnh hưởng đến chất lượng tài sản. Theo đó, quản trị rủi ro trở thành một năng lực hỗ trợ SeABank tăng trưởng trong phạm vi khẩu vị rủi ro, đồng thời nâng cao sức chống chịu trước những biến động của thị trường.

Moody’s nâng hạng tín nhiệm, củng cố nền tảng cho phát triển

Những nền tảng được xây dựng và củng cố trong quá trình hoạt động được phản ánh rõ trong báo cáo đánh giá tín nhiệm SeABank năm 2026 của Moody’s Ratings. Tổ chức này nâng Xếp hạng Tín dụng Cơ bản (BCA) và BCA Điều chỉnh của SeABank từ B1 lên Ba3; nâng Xếp hạng Rủi ro Đối tác (CRRs) dài hạn lên Ba2 và Đánh giá Rủi ro Đối tác (CR) dài hạn lên Ba2(cr). Moody’s đồng thời duy trì xếp hạng Ba3 đối với Tiền gửi dài hạn và Xếp hạng Nhà phát hành, đồng thời điều chỉnh triển vọng của SeABank từ “Ổn định” lên “Tích cực”.

Theo Moody’s, việc nâng hạng phản ánh những cải thiện trong hồ sơ tín dụng của SeABank, trong đó có chất lượng tài sản, nền tảng vốn và khả năng thanh toán. Chất lượng tài sản của Ngân hàng tiếp tục được duy trì ổn định, trong khi tỷ lệ nợ quá hạn mới được kỳ vọng tiếp tục ở mức thấp trong 12 - 18 tháng tới.

Nền tảng vốn cũng được đánh giá tích cực, với tỷ lệ vốn chủ sở hữu hữu hình trên tổng tài sản có rủi ro (TCE/RWA) được dự báo duy trì trên 12%, tương đương các ngân hàng có cùng mức xếp hạng tín nhiệm. Bên cạnh đó, việc tiếp tục đa dạng hóa nguồn vốn và tăng cường tiếp cận các nguồn vốn trung và dài hạn từ các tổ chức tài chính phát triển được kỳ vọng góp phần nâng cao tính ổn định của cơ cấu huy động, giảm rủi ro tái cấp vốn và tiếp tục cải thiện hồ sơ tín dụng của SeABank trong 12 - 18 tháng tới.

Những đánh giá này cho thấy, hiệu quả của quản trị rủi ro không chỉ nằm ở việc hạn chế tổn thất mà còn ở khả năng tạo ra một nền tảng tài chính đủ vững để ngân hàng chủ động trước biến động. Khi chất lượng tài sản được kiểm soát, nền tảng vốn được củng cố và cơ cấu nguồn vốn ngày càng ổn định, Ngân hàng có điều kiện phân bổ vốn hiệu quả hơn, chủ động hơn trong quản trị rủi ro và mở rộng hoạt động kinh doanh trong phạm vi khẩu vị rủi ro.

Một hồ sơ tín dụng được cải thiện cũng góp phần củng cố niềm tin của khách hàng, nhà đầu tư và các định chế tài chính, qua đó tạo thêm điều kiện thuận lợi để Ngân hàng mở rộng hợp tác và tiếp cận các nguồn vốn trong và ngoài nước.

Trong bối cảnh ngành ngân hàng ngày càng chú trọng chất lượng tăng trưởng và hiệu quả sử dụng vốn thì quản trị rủi ro sẽ ngày càng trở thành một lợi thế lớn. Một hệ thống quản trị hiệu quả không chỉ giúp ngân hàng bảo vệ chất lượng tài sản và nâng cao khả năng chống chịu mà còn tạo dư địa để sử dụng vốn hiệu quả, mở rộng hợp tác và nắm bắt các cơ hội phát triển.

Với SeABank, việc Moody’s nâng nhiều hạng mục xếp hạng tín nhiệm và điều chỉnh triển vọng lên “Tích cực” không chỉ là một dấu mốc về xếp hạng, mà còn là sự ghi nhận đối với quá trình kiên trì củng cố năng lực quản trị, nâng cao sức chống chịu và xây dựng nền tảng tăng trưởng an toàn, hiệu quả, bền vững.

#SeABank

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