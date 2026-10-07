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Kinh tế

LPBank hoàn thành nâng cấp Core Thẻ giai đoạn 1, nâng tầm trải nghiệm thanh toán số

P.V

Hoàn thành nâng cấp Core Thẻ giai đoạn 1 sau 5 tháng triển khai, Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) chính thức đưa phiên bản mới vào vận hành từ ngày 04/10/2026, tạo bước tiến về năng lực xử lý, kết nối và an toàn giao dịch. Không chỉ củng cố hạ tầng thanh toán, đây còn là tiền đề để LPBank nâng cấp Core Thẻ giai đoạn 2 với gần 50 tính năng, giải pháp và dịch vụ mới, góp phần nâng tầm trải nghiệm thanh toán số cho khách hàng.

Trong bối cảnh thanh toán không tiền mặt ngày càng trở thành một phần thiết yếu của đời sống, năng lực công nghệ và hạ tầng xử lý giao dịch đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm chất lượng dịch vụ ngân hàng. Đón đầu xu hướng này, LPBank triển khai dự án nâng cấp hệ thống Core Thẻ với sự đồng hành của BPC Banking Technologies trên nền tảng SmartVista, cùng các tổ chức thẻ và thanh toán gồm Visa, Mastercard, JCB, UnionPay và NAPAS.

Việc đưa hệ thống Core Thẻ phiên bản mới vào vận hành giúp LPBank nâng cao tính linh hoạt, khả năng kết nối và năng lực xử lý giao dịch, đồng thời tạo nền tảng công nghệ để Ngân hàng tiếp tục phát triển các sản phẩm, dịch vụ thanh toán phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

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Nâng cấp nền tảng xử lý, tăng khả năng kết nối và an toàn vận hành

Với hệ thống Core Thẻ phiên bản mới, LPBank không chỉ nâng cấp nền tảng công nghệ mà còn hướng tới mang lại những giá trị thiết thực hơn cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Việc cập nhật lên phiên bản mới giúp hệ thống xử lý giao dịch thẻ nâng cao độ ổn định, tối ưu tốc độ phản hồi, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm. Các giao dịch qua hệ thống POS, ATM hay thanh toán trực tuyến được hỗ trợ bởi nền tảng xử lý có khả năng đáp ứng tốt hơn về tốc độ, tính ổn định và khả năng mở rộng.

Bên cạnh tốc độ, yếu tố an toàn và bảo mật luôn được LPBank chú trọng. Hệ thống sau nâng cấp đáp ứng các yêu cầu về an toàn, bảo mật và tuân thủ trong xử lý giao dịch ATM/POS theo tiêu chuẩn PCI PIN của NAPAS. Việc đáp ứng các tiêu chuẩn này góp phần tăng cường khả năng bảo vệ dữ liệu và an toàn giao dịch, qua đó mang lại sự an tâm hơn cho khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ thẻ.

Việc hoàn thành nâng cấp Core Thẻ giai đoạn 1 mở ra bước ngoặt mới cho hoạt động kinh doanh thẻ của LPBank. Hệ thống Core Thẻ sau nâng cấp giúp Ngân hàng chủ động hơn trong thiết kế các giải pháp thanh toán, rút ngắn thời gian triển khai các tính năng và chương trình mới, đồng thời tăng khả năng tích hợp với các nền tảng số và đối tác trong hệ sinh thái thanh toán. Đây cũng là cơ sở để LPBank từng bước mang đến trải nghiệm sử dụng thẻ thuận tiện, linh hoạt và liền mạch hơn cho khách hàng.

Đầu tư dài hạn cho công nghệ, LPBank từng bước hoàn thiện hệ sinh thái tài chính số

Dự án nâng cấp Core Thẻ là một phần trong chiến lược đầu tư dài hạn vào công nghệ và chuyển đổi số đang được LPBank triển khai đồng bộ. Bên cạnh việc tiên phong tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào trải nghiệm ngân hàng số khi ra mắt LPBank Plus – ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới, Ngân hàng cũng song song triển khai Hệ thống Quản lý quan hệ khách hàng (Customer Relationship Management – CRM) cùng nhiều nền tảng công nghệ trọng điểm khác, hướng tới tăng khả năng thấu hiểu và phục vụ khách hàng, hỗ trợ hoạt động kinh doanh, tối ưu vận hành và từng bước xây dựng hệ sinh thái ngân hàng số hiện đại, liền mạch.

Ông Đặng Công Hoàn – Phó Tổng Giám đốc LPBank (ngoài cùng bên phải) trao đổi cùng tổ dự án nâng cấp Core Thẻ
Ông Đặng Công Hoàn – Phó Tổng Giám đốc LPBank (ngoài cùng bên phải) trao đổi cùng tổ dự án nâng cấp Core Thẻ

Theo ông Đặng Công Hoàn, Phó Tổng Giám đốc LPBank, thành công của giai đoạn 1 là tiền đề để Ngân hàng tiếp tục triển khai giai đoạn 2 với gần 50 tính năng, giải pháp và dịch vụ mới trên nền tảng Core Thẻ. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để LPBank tiếp tục mở rộng năng lực thanh toán số, tăng tốc đổi mới sản phẩm, dịch vụ và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

Mỗi bước nâng cấp công nghệ là một bước tiến gần hơn tới trải nghiệm ngân hàng thuận tiện và liền mạch. Với Core Thẻ được nâng cấp, LPBank tiếp tục củng cố nền tảng để phát triển các giải pháp thanh toán số hiện đại, an toàn và linh hoạt, đồng hành cùng khách hàng trong ngày càng nhiều nhu cầu giao dịch của cuộc sống.

#LPBank #Core Thẻ #thanh toán số #ngân hàng #công nghệ

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