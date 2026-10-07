Hà Nội đồng hành cùng EVNNPT đẩy nhanh tiến độ các dự án truyền tải điện

Ngày 6/10/2026, đoàn công tác của Bộ Công Thương có buổi làm việc với UBND TP Hà Nội về tình hình bảo đảm cung cấp điện và triển khai các dự án điện theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh. Thứ trưởng Bộ Công Thương - Trương Thanh Hoài và Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Nguyễn Xuân Lưu chủ trì cuộc họp.

Tham dự có lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị thuộc Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các sở, ngành TP Hà Nội. Về phía EVNNPT có Quyền Tổng giám đốc Hoàng Xuân Khôi, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Tân cùng lãnh đạo các ban, đơn vị.

Tập trung nguồn lực cho các dự án truyền tải điện

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện EVNNPT cho biết, hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội có 15 trạm biến áp truyền tải, gồm 3 TBA 500kV và 12 TBA 220kV, với tổng dung lượng máy biến áp 13.900MVA. Ngoài ra, phụ tải trên địa bàn Hà Nội còn được hỗ trợ từ các TBA 220-500kV trên địa bàn các địa phương lân cận như Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình và Phú Thọ qua các đường dây 110kV. Thời gian qua, lưới điện truyền tải cơ bản vận hành ổn định, tin cậy, song một số máy biến áp đã vận hành đầy tải, thậm chí quá tải vào thời điểm phụ tải tăng cao.

Toàn cảnh buổi làm việc của Bộ Công Thương với UBND Thành phố Hà Nội về tình hình bảo đảm cung cấp điện và triển khai các dự án điện theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh

Trong bối cảnh nhu cầu điện tiếp tục tăng, EVNNPT xác định đẩy nhanh tiến độ các dự án lưới điện là yêu cầu cấp thiết nhằm giải tỏa nguồn điện, giảm áp lực cho các phần tử mang tải cao và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho Thủ đô.

Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, giai đoạn 2025-2030, trên địa bàn Hà Nội sẽ phải triển khai rất nhiều công trình lưới điện truyền tải 220-500kV.

Đến nay, EVNNPT đã hoàn thành đóng điện 2 công trình 500kV ((lắp máy biến áp 500kV thứ 2 Tây Hà Nội, mạch 2 đường dây 500kV Nho Quan - Thường Tín); đang đầu tư 4 công trình gồm TBA 220kV Văn Điển, Ứng Hòa và các đường dây 220kV liên quan. Tổng công ty đang thực hiện thủ tục đầu tư 7 công trình 500kV và 13 công trình 220kV. Trong thời gian tới, EVNNPT sẽ tiếp tục đánh giá nhu cầu để triển khai thêm các công trình 220kV.

Quyền Tổng giám đốc EVNNPT Hoàng Xuân Khôi báo cáo và nêu các kiến nghị tại buổi làm việc

Tuy nhiên, quá trình triển khai một số dự án chưa đáp ứng tiến độ yêu cầu. Vướng mắc chủ yếu liên quan đến quy hoạch, thỏa thuận vị trí trạm, hướng tuyến, thủ tục chấp thuận đầu tư và giải phóng mặt bằng. Một số vị trí, hướng tuyến chưa được bố trí phù hợp trong quy hoạch; có dự án chồng lấn với quy hoạch khác. Công tác giải phóng mặt bằng tại một số dự án còn gặp khó khăn do chưa đạt được sự đồng thuận của người dân, hồ sơ đất đai phức tạp, trong khi tiến độ các dự án hạ tầng khác chưa đồng bộ với dự án điện.

Đồng hành tháo gỡ điểm nghẽn

Trước thực tế trên, EVNNPT kiến nghị UBND TP Hà Nội nghiên cứu xác định rõ vị trí các TBA, tuyến đường dây truyền tải trong quy hoạch chung, bảo đảm đồng bộ với các quy hoạch khác của Thành phố; đồng thời tạo điều kiện để EVNNPT tham gia góp ý ngay từ quá trình xây dựng quy hoạch.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

EVNNPT cũng đề nghị TP Hà Nội chỉ đạo đẩy nhanh công tác thu hồi đất, bàn giao mặt bằng sạch theo tiến độ được phê duyệt, nhất là đối với các dự án có vai trò quan trọng trong bảo đảm cấp điện cho Thủ đô. Đồng thời, tập trung tháo gỡ các vướng mắc cụ thể tại một số dự án trọng điểm như TBA 500kV Sơn Tây, Đan Phượng, Nam Hà Nội; đường dây 500kV Tây Hà Nội - Vĩnh Yên, Sơn La 1 - Sơn Tây; TBA 220kV Văn Điển, Mê Linh và các đường dây 220kV Đông Anh - Vân Trì, Long Biên - Mai Động, mạch 2 Hà Đông - Ứng Hòa - Phủ Lý.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu khẳng định, TP. Hà Nội xác định bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định là điều kiện quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là khi nhu cầu phụ tải tiếp tục tăng cao.

Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương, EVN, EVNNPT và các đơn vị liên quan, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, vị trí trạm, hướng tuyến, thủ tục đầu tư và giải phóng mặt bằng. Đối với các dự án cấp thiết, Thành phố sẽ xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và đầu mối xử lý, hạn chế việc điều chỉnh nhiều lần làm ảnh hưởng tiến độ.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh Thành phố sẽ đồng hành cùng EVNNPT trong triển khai các dự án truyền tải điện, bảo đảm sự đồng bộ giữa quy hoạch phát triển đô thị và hệ thống điện; những khó khăn thuộc thẩm quyền Thành phố sẽ được tập trung xem xét, xử lý.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài nhấn mạnh Hà Nội có nhu cầu phụ tải lớn, tốc độ phát triển kinh tế - xã hội và đô thị hóa cao, do đó cần xác định rõ lưới điện truyền tải phải đi trước một bước. TP Hà Nội cần phối hợp chặt chẽ để đầu tư, hoàn thiện hệ thống lưới điện truyền tải nhằm đáp ứng nhu cầu trước mắt và tạo dư địa cho phát triển những năm tới.

Thứ trưởng Bộ Công Thương đề nghị EVN, EVNNPT và các đơn vị liên quan rà soát nhu cầu phụ tải, khả năng đáp ứng của hệ thống, xác định rõ các công trình ưu tiên; tập trung nguồn lực, bám sát tiến độ các dự án trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh và chủ động xử lý các vấn đề phát sinh.

Đối với UBND TP Hà Nội, Thứ trưởng đề nghị tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với EVNNPT, tập trung tháo gỡ các vướng mắc về quy hoạch, vị trí trạm, hướng tuyến, thủ tục đầu tư và giải phóng mặt bằng. Việc triển khai các dự án điện cần được đồng bộ ngay từ khâu quy hoạch với các dự án hạ tầng khác, hạn chế tình trạng chồng lấn, phải điều chỉnh vị trí, hướng tuyến.

Thứ trưởng Trương Thanh Hoài yêu cầu EVNNPT phát huy vai trò chủ đầu tư, chủ động phối hợp với Thành phố giải quyết từng vướng mắc, thường xuyên cập nhật tiến độ và kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền. Qua đó tạo chuyển biến rõ rệt về tiến độ các dự án, bảo đảm hệ thống truyền tải điện đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội trong năm 2026 và các năm tiếp theo.