Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Hà Nội đồng hành cùng EVNNPT đẩy nhanh tiến độ các dự án truyền tải điện

P.V

Ngày 6/10/2026, đoàn công tác của Bộ Công Thương có buổi làm việc với UBND TP Hà Nội về tình hình bảo đảm cung cấp điện và triển khai các dự án điện theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh. Thứ trưởng Bộ Công Thương - Trương Thanh Hoài và Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Nguyễn Xuân Lưu chủ trì cuộc họp.

Tham dự có lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị thuộc Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các sở, ngành TP Hà Nội. Về phía EVNNPT có Quyền Tổng giám đốc Hoàng Xuân Khôi, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Tân cùng lãnh đạo các ban, đơn vị.

Tập trung nguồn lực cho các dự án truyền tải điện

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện EVNNPT cho biết, hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội có 15 trạm biến áp truyền tải, gồm 3 TBA 500kV và 12 TBA 220kV, với tổng dung lượng máy biến áp 13.900MVA. Ngoài ra, phụ tải trên địa bàn Hà Nội còn được hỗ trợ từ các TBA 220-500kV trên địa bàn các địa phương lân cận như Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình và Phú Thọ qua các đường dây 110kV. Thời gian qua, lưới điện truyền tải cơ bản vận hành ổn định, tin cậy, song một số máy biến áp đã vận hành đầy tải, thậm chí quá tải vào thời điểm phụ tải tăng cao.

lam-viec.jpg
Toàn cảnh buổi làm việc của Bộ Công Thương với UBND Thành phố Hà Nội về tình hình bảo đảm cung cấp điện và triển khai các dự án điện theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh

Trong bối cảnh nhu cầu điện tiếp tục tăng, EVNNPT xác định đẩy nhanh tiến độ các dự án lưới điện là yêu cầu cấp thiết nhằm giải tỏa nguồn điện, giảm áp lực cho các phần tử mang tải cao và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho Thủ đô.

Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, giai đoạn 2025-2030, trên địa bàn Hà Nội sẽ phải triển khai rất nhiều công trình lưới điện truyền tải 220-500kV.

Đến nay, EVNNPT đã hoàn thành đóng điện 2 công trình 500kV ((lắp máy biến áp 500kV thứ 2 Tây Hà Nội, mạch 2 đường dây 500kV Nho Quan - Thường Tín); đang đầu tư 4 công trình gồm TBA 220kV Văn Điển, Ứng Hòa và các đường dây 220kV liên quan. Tổng công ty đang thực hiện thủ tục đầu tư 7 công trình 500kV và 13 công trình 220kV. Trong thời gian tới, EVNNPT sẽ tiếp tục đánh giá nhu cầu để triển khai thêm các công trình 220kV.

hoangxuankhoi.jpg
Quyền Tổng giám đốc EVNNPT Hoàng Xuân Khôi báo cáo và nêu các kiến nghị tại buổi làm việc

Tuy nhiên, quá trình triển khai một số dự án chưa đáp ứng tiến độ yêu cầu. Vướng mắc chủ yếu liên quan đến quy hoạch, thỏa thuận vị trí trạm, hướng tuyến, thủ tục chấp thuận đầu tư và giải phóng mặt bằng. Một số vị trí, hướng tuyến chưa được bố trí phù hợp trong quy hoạch; có dự án chồng lấn với quy hoạch khác. Công tác giải phóng mặt bằng tại một số dự án còn gặp khó khăn do chưa đạt được sự đồng thuận của người dân, hồ sơ đất đai phức tạp, trong khi tiến độ các dự án hạ tầng khác chưa đồng bộ với dự án điện.

Đồng hành tháo gỡ điểm nghẽn

Trước thực tế trên, EVNNPT kiến nghị UBND TP Hà Nội nghiên cứu xác định rõ vị trí các TBA, tuyến đường dây truyền tải trong quy hoạch chung, bảo đảm đồng bộ với các quy hoạch khác của Thành phố; đồng thời tạo điều kiện để EVNNPT tham gia góp ý ngay từ quá trình xây dựng quy hoạch.

pho-chutich.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

EVNNPT cũng đề nghị TP Hà Nội chỉ đạo đẩy nhanh công tác thu hồi đất, bàn giao mặt bằng sạch theo tiến độ được phê duyệt, nhất là đối với các dự án có vai trò quan trọng trong bảo đảm cấp điện cho Thủ đô. Đồng thời, tập trung tháo gỡ các vướng mắc cụ thể tại một số dự án trọng điểm như TBA 500kV Sơn Tây, Đan Phượng, Nam Hà Nội; đường dây 500kV Tây Hà Nội - Vĩnh Yên, Sơn La 1 - Sơn Tây; TBA 220kV Văn Điển, Mê Linh và các đường dây 220kV Đông Anh - Vân Trì, Long Biên - Mai Động, mạch 2 Hà Đông - Ứng Hòa - Phủ Lý.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu khẳng định, TP. Hà Nội xác định bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định là điều kiện quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là khi nhu cầu phụ tải tiếp tục tăng cao.

Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương, EVN, EVNNPT và các đơn vị liên quan, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, vị trí trạm, hướng tuyến, thủ tục đầu tư và giải phóng mặt bằng. Đối với các dự án cấp thiết, Thành phố sẽ xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và đầu mối xử lý, hạn chế việc điều chỉnh nhiều lần làm ảnh hưởng tiến độ.

truongthanhhoai.jpg
Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh Thành phố sẽ đồng hành cùng EVNNPT trong triển khai các dự án truyền tải điện, bảo đảm sự đồng bộ giữa quy hoạch phát triển đô thị và hệ thống điện; những khó khăn thuộc thẩm quyền Thành phố sẽ được tập trung xem xét, xử lý.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài nhấn mạnh Hà Nội có nhu cầu phụ tải lớn, tốc độ phát triển kinh tế - xã hội và đô thị hóa cao, do đó cần xác định rõ lưới điện truyền tải phải đi trước một bước. TP Hà Nội cần phối hợp chặt chẽ để đầu tư, hoàn thiện hệ thống lưới điện truyền tải nhằm đáp ứng nhu cầu trước mắt và tạo dư địa cho phát triển những năm tới.

Thứ trưởng Bộ Công Thương đề nghị EVN, EVNNPT và các đơn vị liên quan rà soát nhu cầu phụ tải, khả năng đáp ứng của hệ thống, xác định rõ các công trình ưu tiên; tập trung nguồn lực, bám sát tiến độ các dự án trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh và chủ động xử lý các vấn đề phát sinh.

Đối với UBND TP Hà Nội, Thứ trưởng đề nghị tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với EVNNPT, tập trung tháo gỡ các vướng mắc về quy hoạch, vị trí trạm, hướng tuyến, thủ tục đầu tư và giải phóng mặt bằng. Việc triển khai các dự án điện cần được đồng bộ ngay từ khâu quy hoạch với các dự án hạ tầng khác, hạn chế tình trạng chồng lấn, phải điều chỉnh vị trí, hướng tuyến.

Thứ trưởng Trương Thanh Hoài yêu cầu EVNNPT phát huy vai trò chủ đầu tư, chủ động phối hợp với Thành phố giải quyết từng vướng mắc, thường xuyên cập nhật tiến độ và kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền. Qua đó tạo chuyển biến rõ rệt về tiến độ các dự án, bảo đảm hệ thống truyền tải điện đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

#truyền tải điện #Hà Nội #EVNNPT #dự án điện #quy hoạch điện

Cùng chuyên mục

Đất trong bao lâu không sử dụng thì bị coi là bỏ hoang?

Đất trong bao lâu không sử dụng thì bị coi là bỏ hoang?

TPO - Trao đổi với PV Tiền Phong, GS, TS. Hoàng Văn Cường - Phó Chủ tịch Hội Khoa học kinh tế Việt Nam - cho rằng việc áp dụng chế tài với người bỏ hoang đất là cần thiết, nhằm hạn chế lãng phí nguồn lực xã hội. Tuy nhiên, để chính sách đi vào thực tế, cần làm rõ đất trong bao lâu không sử dụng thì bị coi là bỏ hoang, tiêu chí xác định và trách nhiệm của chủ đầu tư với dự án chậm triển khai.

LPBank hoàn thành nâng cấp Core Thẻ giai đoạn 1, nâng tầm trải nghiệm thanh toán số

LPBank hoàn thành nâng cấp Core Thẻ giai đoạn 1, nâng tầm trải nghiệm thanh toán số

Hoàn thành nâng cấp Core Thẻ giai đoạn 1 sau 5 tháng triển khai, Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) chính thức đưa phiên bản mới vào vận hành từ ngày 04/10/2026, tạo bước tiến về năng lực xử lý, kết nối và an toàn giao dịch. Không chỉ củng cố hạ tầng thanh toán, đây còn là tiền đề để LPBank nâng cấp Core Thẻ giai đoạn 2 với gần 50 tính năng, giải pháp và dịch vụ mới, góp phần nâng tầm trải nghiệm thanh toán số cho khách hàng.

EVNGENCO2 và CC1 hợp tác phát triển các dự án trong lĩnh vực năng lượng

EVNGENCO2 và CC1 hợp tác phát triển các dự án trong lĩnh vực năng lượng

Ngày 5/10/2026, tại Thành phố Cần Thơ, Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) và Tổng công ty Xây dựng số 1 – CTCP (CC1) tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư phát triển các dự án trong lĩnh vực năng lượng, trong đó tập trung vào các dự án thủy điện tích năng.

Cần đánh giá thận trọng, toàn diện trong sửa đổi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Cần đánh giá thận trọng, toàn diện trong sửa đổi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Tại tọa đàm góp ý dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá ngày 26/8, nhiều chuyên gia, đại biểu Quốc hội và đại diện cơ quan quản lý cho rằng tác động của lĩnh vực thuốc lá không chỉ đối với người tiêu dùng mà còn ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh, đầu tư, công nghệ... Do vậy, cần đánh giá toàn diện trong sửa đổi luật.

Chênh lệch giá vàng mua vào - bán ra mỗi nơi một kiểu

Chênh lệch giá vàng mua vào - bán ra mỗi nơi một kiểu

TPO - Sáng nay (7/10), thị trường vàng trong nước vẫn đi ngang. Theo đó, giá bán vàng miếng SJC ở mức 143,5 triệu đồng/lượng và cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua vào - bán ra vàng SJC là 3 triệu đồng/lượng, có nơi lên đến 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng bật tăng, dầu thô vượt 100 USD/thùng

Giá vàng bật tăng, dầu thô vượt 100 USD/thùng

TPO - Giá vàng thế giới tăng 0,7% khi đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu Mỹ hạ nhiệt. Trong khi đó, giá dầu Brent vượt mốc 100 USD/thùng do nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ các cơn bão và căng thẳng tại Trung Đông.

Quản trị rủi ro - nền tảng tạo nên tăng trưởng bền vững của SeABank

Quản trị rủi ro - nền tảng tạo nên tăng trưởng bền vững của SeABank

Quản trị rủi ro đang trở thành một trong những năng lực cốt lõi, góp phần quyết định khả năng phát triển bền vững, sức chống chịu trước biến động và mức độ tin cậy của mỗi tổ chức tài chính Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng được các tổ chức xếp hạng tín nhiệm xem xét trong quá trình đánh giá hồ sơ tín dụng và sức khỏe tài chính của ngân hàng.

Hanwha Life Việt Nam lan tỏa yêu thương qua nhiều hoạt động vì cộng đồng

Hanwha Life Việt Nam lan tỏa yêu thương qua nhiều hoạt động vì cộng đồng

Trong quý 3/2026, Hanwha Life Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động hướng đến cộng đồng, từ hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn đến đồng hành cùng học sinh vượt khó. Đặc biệt, dịp Tết Trung thu, công ty đã trao tặng 100 triệu đồng cho Mái ấm Thi Ân (Tp.HCM) và Viện Dưỡng lão Tình Thương Suối Tiên (Tp.Đồng Nai), góp phần mang đến thêm niềm vui cho các em nhỏ và người cao tuổi đang được chăm sóc tại đây.

Trang trại heo có chứa chất cấm bị triệt pháẢnh: C.A

Bất an thịt heo chứa chất cấm

TP - Hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất tạo nạc được đưa ra thị trường khiến người tiêu dùng lo lắng về nguồn thịt trong bữa ăn hằng ngày. Theo chuyên gia, khi thịt đã qua giết mổ, xẻ bán, người mua gần như không thể xác định có chứa chất cấm chỉ bằng màu sắc, độ săn chắc hay đàn hồi.

Tôm, cá mang về hàng tỷ USD cho Việt Nam

Tôm, cá mang về hàng tỷ USD cho Việt Nam

Bất chấp tín hiệu suy yếu của một số mặt hàng như tôm, tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong 9 tháng năm nay vẫn tăng hơn 11% so với cùng kỳ, đạt 9,1 tỷ USD.

Đẩy mạnh hợp tác xây dựng nông nghiệp Việt Nam xanh và bền vững

Đẩy mạnh hợp tác xây dựng nông nghiệp Việt Nam xanh và bền vững

Ngày 6/10, nhân kỷ niệm 30 năm hoạt động tại Việt Nam, Kao Việt Nam công bố các sáng kiến hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững, hướng tới nâng cao hiệu quả sản xuất, sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm tác động môi trường và gia tăng giá trị cho nông nghiệp Việt Nam.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe