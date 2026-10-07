Tái cơ cấu EVN: Định hướng tách truyền tải, phân phối và bán lẻ điện

TPO - Theo lãnh đạo Cục Điện lực, Bộ Công Thương, EVN đang được định hướng tái cơ cấu theo hướng sớm tách khâu truyền tải, từng bước tách bạch phân phối và bán lẻ điện, đồng thời xem xét thoái vốn nhà nước tại các tổng công ty phát điện. Việc sắp xếp sẽ thực hiện từng bước, gắn với lộ trình phát triển thị trường điện cạnh tranh.

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Công Thương diễn ra chiều 7/10, trả lời câu hỏi về xây dựng đề án tái cơ cấu ngành điện, ông Bùi Quốc Hùng - Phó Cục trưởng Cục Điện lực - cho biết, vừa qua, Chính phủ giao Bộ Công Thương xây dựng hai đề án liên quan đến quá trình sắp xếp ngành điện, bao gồm: Đề án tái cơ cấu ngành điện phục vụ phát triển thị trường điện cạnh tranh và Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Trong đó, Đề án tái cơ cấu EVN được Chính phủ giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công Thương..., đề án đã được trình Chính phủ ngày 15/9.

Theo ông Hùng, ngành điện có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. EVN hiện chỉ sở hữu khoảng 40% công suất phát điện.

Định hướng tái cơ cấu là tách bạch các khâu trong hoạt động điện lực, phân định rõ những khâu mang tính độc quyền tự nhiên và những khâu có thể tổ chức cạnh tranh.

Ông Hùng cho biết, truyền tải điện và điều độ hệ thống điện có đặc thù riêng; trong khi phát điện, bán buôn và bán lẻ điện là các lĩnh vực có thể phát triển thị trường cạnh tranh theo từng cấp độ.

Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao, Bộ Công Thương đang rà soát hiện trạng các khâu trong ngành điện, xây dựng định hướng cơ cấu phù hợp với lộ trình phát triển thị trường điện cạnh tranh, bao gồm EVN và các đơn vị thành viên.

Ông Bùi Quốc Hùng - Phó Cục trưởng Cục Điện lực, Bộ Công Thương - chia sẻ tại họp báo.

Ở khâu phát điện, lãnh đạo Cục Điện lực cho biết, định hướng của đề án là thoái vốn nhà nước tại các tổng công ty phát điện thuộc EVN. Đồng thời, nghiên cứu thành lập tổng công ty phát điện chiến lược quốc gia để quản lý các nguồn điện, dự án mang tính chiến lược, như các thuỷ điện đa mục tiêu, hay dự án điện hạt nhân. Đơn vị này có thể thuộc EVN trong giai đoạn đầu, song về lâu dài sẽ được xem xét tách ra.

Đối với khâu truyền tải, ông Hùng cho hay, theo định hướng, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) sẽ được tách khỏi EVN để phù hợp với yêu cầu tổ chức thị trường điện cạnh tranh.

Ở khâu phân phối và bán lẻ, trước mắt sẽ từng bước tách bạch bộ phận phân phối với bộ phận bán lẻ tại 5 tổng công ty điện lực thuộc EVN. Về dài hạn, việc tách bạch sẽ được xem xét cả về tổ chức và sở hữu, phù hợp lộ trình phát triển thị trường bán lẻ điện cạnh tranh.

Ông Bùi Quốc Hùng cho biết, việc tách bạch các khâu cần thực hiện từng bước, gắn với triển khai các cấp độ thị trường điện cạnh tranh.

Về bảo đảm cung ứng điện, ông Hùng thông tin, việc triển khai một số dự án nguồn điện, lưới điện còn chậm, khiến quá trình thực hiện Quy hoạch điện VIII gặp nhiều khó khăn.

Những vướng mắc liên quan đến chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất; dự án nguồn điện đòi hỏi vốn đầu tư rất lớn. Để tháo gỡ, Bộ Công Thương đang khẩn trương xây dựng nội dung sửa đổi Luật Điện lực, dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ hai. Việc sửa luật nhằm tháo gỡ khó khăn trong triển khai dự án, thúc đẩy thực hiện Quy hoạch điện VIII.

Bộ Công Thương cũng đã có kiến nghị với Chính phủ nhằm tháo gỡ vướng mắc cho các dự án thuộc kế hoạch thực hiện quy hoạch, bảo đảm cung ứng điện.