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PNJ hút gần 1.000 tỷ đồng bắt đáy, khối ngoại vẫn xả mạnh

Việt Linh

TPO - Cổ phiếu PNJ tiếp tục bị bán mạnh trong phiên giao dịch ngày 7/10, có lúc giảm sàn xuống 18.750 đồng nhưng sau đó được kéo lên 18.900 đồng khi lực cầu bắt đáy nhập cuộc. Gần 52 triệu cổ phiếu được sang tay, trong khi khối ngoại vẫn bán ròng gần 400 tỷ đồng.

VN-Index giảm 5,69 điểm, tương đương 0,32%, xuống 1.753 điểm. Thanh khoản toàn thị trường giảm so với phiên trước, với khoảng 597 triệu cổ phiếu được khớp lệnh trên HoSE, tương ứng giá trị 15.226 tỷ đồng.

PNJ tiếp tục là mã thu hút sự chú ý khi lượng tiền bắt đáy tăng mạnh. Cổ phiếu có thời điểm giảm hết biên độ xuống 18.750 đồng, mức thấp nhất trong nhiều năm. Tuy nhiên, lực cầu xuất hiện trong phiên chiều giúp mã này thoát giá sàn và đóng cửa tại 18.900 đồng, vẫn giảm 6,2%.

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Cổ phiếu PNJ đã giảm 50% sau 1 tháng.

Gần 52 triệu cổ phiếu PNJ được chuyển nhượng trong phiên, tương ứng giá trị khoảng 992 tỷ đồng, đưa mã này trở thành cổ phiếu có thanh khoản lớn nhất thị trường. Dù vậy, lượng tiền bắt đáy chưa đủ tạo ra một phiên hồi phục rõ rệt khi nguồn cung vẫn rất lớn.

Đáng chú ý hơn, lực bán từ nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tập trung vào PNJ. Khối ngoại bán ròng hơn 399 tỷ đồng cổ phiếu này trong phiên 7/10. Tính chung trên HoSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 922-934 tỷ đồng, nối dài chuỗi bán ròng lên 11 phiên liên tiếp.

Diễn biến này tiếp tục đặt PNJ vào thế giằng co giữa lực cầu bắt đáy và nguồn cung từ các nhà đầu tư lớn. Trước đó, trong phiên 2/10, PNJ từng ghi nhận thanh khoản kỷ lục hơn 76 triệu cổ phiếu, trong đó khối ngoại bán ròng hơn 54 triệu đơn vị. Riêng nhóm quỹ liên quan T. Rowe Price sau đó công bố đã bán gần 5,5 triệu cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu từ 6,02% xuống 4,95% và không còn là cổ đông lớn.

Nếu tính từ vùng đỉnh cuối tháng 1, PNJ hiện đã mất khoảng 77% thị giá. Vốn hóa doanh nghiệp cũng xuống dưới 10.000 tỷ đồng, còn khoảng 9.595 tỷ đồng.

Ở nhóm vốn hóa lớn, VIC và VHM lần lượt giảm 0,86% và 1,45%, lấy đi gần 5 điểm của VN-Index. Ngược lại, MSN tăng 4,44%, MWG tăng 2,53%, FRT tăng 3,79% và BSR tăng hơn 2%, giúp hạn chế đà giảm của chỉ số.

Nhóm ngân hàng nhìn chung phân hóa. VPB, HDB, ACB, SSB và VIB tăng, trong khi TCB, STB, SHB, CTG, VCB giảm.

Trong khi đó, SSB có thời điểm tăng kịch biên độ trong phiên 7/10, lên 17.950 đồng. Tuy nhiên, lực mua suy yếu về cuối phiên khiến cổ phiếu đóng cửa tại 17.200 đồng, tăng 2,38%, với gần 2,9 triệu đơn vị được giao dịch.

Chứng khoán khi nào giao dịch xuyên trưa, nới biên độ?

Thị trường chứng khoán có thể đứng trước một số thay đổi đáng chú ý về cách thức giao dịch. Tại họp báo Bộ Tài chính ngày 6/10, ông Hoàng Văn Thu - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - cho biết cơ quan quản lý đang chỉ đạo các sở giao dịch nghiên cứu phương án giao dịch xuyên trưa, nới biên độ dao động giá và xem xét bỏ một số phiên khớp lệnh định kỳ.

Nếu được triển khai, giao dịch xuyên trưa có thể kéo dài thời gian thị trường vận hành liên tục, trong khi việc nới biên độ sẽ cho phép giá cổ phiếu biến động rộng hơn trong một phiên. Việc điều chỉnh các phiên khớp lệnh cũng có thể làm thay đổi cách hình thành giá và phân bổ thanh khoản trong ngày.

Tuy nhiên, đây mới là các nội dung đang được nghiên cứu, đánh giá tác động, chưa phải quyết định chính thức. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, các phương án sẽ được xây dựng theo lộ trình sau khi có kết quả đánh giá và công bố để các thành viên thị trường có thời gian chuẩn bị.

Theo lãnh đạo UBCKNN, dù thay đổi cơ chế nào, yêu cầu ưu tiên vẫn là hệ thống an toàn, giao dịch thông suốt và thị trường ổn định.

#PNJ #bắt đáy #chứng khoán #khối ngoại #thị trường #bán ròng #giá cổ phiếu

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