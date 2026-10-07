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Đưa kiến thức sử dụng năng lượng an toàn vào trường học

Trọng Quân Trọng Quân

TPO - Sáng 5/10/2026, tại Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân (Hà Nội), Cục Năng lượng - Dầu khí (Bộ Công Thương) tổ chức chương trình tuyên truyền “Học sinh với kiến thức sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả”, thu hút hơn 1.000 học sinh tham gia.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030, nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng và từng bước hình thành thói quen sử dụng năng lượng đúng cách cho học sinh. Qua đó, chương trình góp phần xây dựng lối sống xanh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong trường học và gia đình.

Phát biểu khai mạc, cô Vũ Thị Ánh Tuyết - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân - cho biết, nhà trường luôn kiên trì xây dựng môi trường giáo dục “Sáng - Xanh - An toàn - Sạch đẹp”. Trên lộ trình hướng tới mục tiêu trở thành trường chất lượng cao vào năm học 2027-2028, bên cạnh nâng cao chất lượng dạy và học, nhà trường chú trọng rèn luyện kỹ năng sống, hình thành ý thức trách nhiệm với môi trường và cộng đồng cho học sinh.

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Tuyên truyền viên hướng dẫn kỹ năng sử dụng năng lượng tiết kiệm, an toàn cho các em học sinh

Theo cô Vũ Thị Ánh Tuyết, việc phối hợp tổ chức chương trình không chỉ giúp học sinh nâng cao nhận thức, hình thành thói quen sử dụng năng lượng đúng cách mà còn góp phần nuôi dưỡng trách nhiệm công dân.

“Mỗi bóng đèn được tắt đúng lúc, mỗi thiết bị điện được sử dụng an toàn và đúng cách chính là một hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, cùng góp phần bảo vệ môi trường, giữ gìn Trái Đất và dựng xây một tương lai xanh, bền vững”, cô Tuyết nhấn mạnh.

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Chương trình được tổ chức dưới hình thức trực quan, sinh động và tương tác, giúp học sinh dễ dàng tiếp cận các kiến thức về sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Tại chương trình, học sinh được tiếp cận những kiến thức gắn với sinh hoạt hằng ngày. Trong trường học, các em được hướng dẫn tắt đèn, quạt khi không sử dụng; tận dụng ánh sáng tự nhiên; chỉ bật thiết bị khi cần thiết và đặt nhiệt độ điều hòa từ 26°C trở lên.

Đối với sinh hoạt gia đình, chương trình giới thiệu các cách tiết kiệm điện như hạn chế mở tủ lạnh lâu, không đặt thức ăn nóng vào tủ lạnh, đồng thời nhắc nhở việc thường xuyên bảo dưỡng thiết bị điện.

Nội dung về an toàn điện cũng được lồng ghép, giúp học sinh nhận biết những hành vi cần tránh, trong đó có việc dùng nước để dập ổ điện đang cháy.

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Đa dạng hình thức tuyên truyền kỹ năng sử dụng năng lượng, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả cho các em học sinh

Chương trình được tổ chức theo hình thức trực quan, sinh động, kết hợp hướng dẫn kiến thức với hoạt động tương tác. Học sinh tham gia trả lời câu hỏi về tiết kiệm điện và phần thi “Đúng nhận - Sai lắng nghe”.

Thông qua các tình huống liên quan đến sử dụng điện tại trường học và gia đình, tuyên truyền viên giải thích, giúp các em hiểu rõ hơn những cách làm đúng và những hành vi cần tránh. Hình thức này tạo cơ hội để học sinh chủ động tham gia, trao đổi và ghi nhớ kiến thức.

Thông qua chuỗi hoạt động, Bộ Công Thương mong muốn từng bước hình thành thói quen sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả cho học sinh; khuyến khích các em chia sẻ kiến thức với người thân, lan tỏa thông điệp tiết kiệm năng lượng tới cộng đồng.

Bộ Công Thương sẽ tiếp tục đồng hành cùng các địa phương, nhà trường để mở rộng hoạt động truyền thông, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, góp phần xây dựng thế hệ công dân có trách nhiệm với môi trường và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên.

Trước Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, chuỗi chương trình đã được tổ chức tại các trường tiểu học Lĩnh Nam, Khương Thượng và Vạn Bảo.

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#Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân #tiết kiệm năng lượng #giáo dục môi trường #tiết kiệm điện #bảo vệ môi trường

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