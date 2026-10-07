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Bỗng dưng đứng tên doanh nghiệp, bị chặn ở sân bay: 'Giám đốc' khắc khoải gỡ vướng

Việt Linh

TPO - Phát hiện thông tin cá nhân bị sử dụng trái phép để đứng tên doanh nghiệp, “giám đốc bất đắc dĩ” phải nhiều lần làm việc với cơ quan thuế, đăng ký kinh doanh và công an để chứng minh mình không liên quan. Trong khi việc xác minh, xử lý kéo dài, họ vẫn đối mặt với nợ thuế, bị tạm hoãn xuất cảnh.

Bị lỡ 3 chuyến đi nước ngoài

Chia sẻ với PV Tiền Phong, bà Lương Thị Ánh Nga (ở TPHCM) cho biết, năm 2023, sau khi một người bạn bị chặn tại sân bay do liên quan đến khoản nợ thuế của một doanh nghiệp, bà thử tra cứu số căn cước công dân trên hệ thống thông tin mã số thuế.

“Tôi gõ số căn cước công dân của mình thì bất ngờ thấy mình đang làm chủ một doanh nghiệp ở quận 8, TPHCM”, bà Nga kể.

Bà Nga khẳng định không đăng ký, thành lập hay điều hành doanh nghiệp này. Sau đó, bà đến cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh tại quận 8 trình báo. Theo bà, các đơn vị chỉ dừng ở bước tiếp nhận đơn, không có hướng dẫn thêm. Thời điểm ấy, bà vẫn đi lại bình thường. Lần xuất cảnh gần nhất vào tháng 9/2025, bà Nga đi Thái Lan.

Đến tháng 11/2025, khi chuẩn bị đi Trung Quốc, bà Nga bất ngờ bị chặn tại sân bay Tân Sơn Nhất và được thông báo đang bị tạm hoãn xuất cảnh do liên quan đến nghĩa vụ thuế. Đến nay, bà Nga đã bị lỡ ba chuyến đi nước ngoài.

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Bà Nga đã phản ánh việc mạo danh tới cơ quan thuế. Ảnh: NVCC.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, cơ quan thuế hướng dẫn bà Nga làm việc với Sở Tài chính TPHCM. Bà tiếp tục mang hồ sơ đến sở trình báo. Khoảng 10-14 ngày sau, bà nhận được văn bản trả lời về quá trình đăng ký doanh nghiệp, vốn điều lệ và những vấn đề liên quan; văn bản cũng đồng thời hướng dẫn bà trình báo cơ quan công an.

Tiếp tục làm việc với cơ quan công an tại nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động, bà được thông tin doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, xác minh gặp khó khăn. Doanh nghiệp đăng ký tại phường 16, quận 8, TPHCM (hiện là phường Phú Định, TPHCM)

Bà Nga cho biết vẫn có thể tra cứu thông tin liên quan đến doanh nghiệp bà đứng tên trên hệ thống và tình trạng hoãn xuất cảnh vẫn được thể hiện.

Nhiều trường hợp khác cũng phản ánh tình trạng tương tự. Có người sinh sống tại một địa phương nhưng doanh nghiệp lại được đăng ký ở tỉnh, thành khác. Thậm chí có trường hợp ở nước ngoài nhận được thông báo hoãn xuất cảnh do nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp mà họ khẳng định không biết.

Bà Nga đã lập một nhóm trên mạng xã hội để những người gặp tình huống tương tự trao đổi thông tin, tìm hướng xử lý. Nhóm hiện có 700 thành viên. Trong quá trình tìm cách giải quyết, một số thành viên trong nhóm từng tính đến phương án tự bỏ tiền nộp khoản thuế doanh nghiệp đang nợ để nhanh chóng xử lý tình trạng hoãn xuất cảnh.

Có nên tự nộp thuế để được xuất cảnh?

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Lê Văn Tuấn - Giám đốc Công ty TNHH Kế toán Thuế Keytas - cho rằng tự bỏ tiền nộp khoản thuế doanh nghiệp đang nợ có thể là giải pháp nhanh trong một số trường hợp, nhưng tiềm ẩn rủi ro nếu doanh nghiệp đã phát sinh hoạt động.

Theo ông Tuấn, nếu doanh nghiệp chưa có doanh thu, chưa sử dụng hóa đơn thì việc xử lý khoản thuế còn tồn có thể là một phương án. Tuy nhiên, với trường hợp đã có dấu hiệu mạo danh để thành lập doanh nghiệp, khả năng này thấp hơn.

“Khả năng cao hơn là đã sử dụng hóa đơn, phát sinh doanh thu và các nghĩa vụ nợ khác. Khi đó, vấn đề không chỉ là nghĩa vụ thuế, tiền phạt mà có khi còn có rủi ro liên quan đến hành vi mua bán hóa đơn, công nợ chưa trả”, ông Tuấn phân tích.

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Chuyên gia cảnh báo, những doanh nghiệp "ma" có thể liên quan đến hành vi mua bán hóa đơn. Ảnh minh họa.

Theo ông Tuấn, nếu người bị mạo danh tự đứng ra giải quyết các nghĩa vụ của doanh nghiệp, họ có thể phải đối mặt với những vấn đề phát sinh từ hoạt động của doanh nghiệp. “Việc chấp nhận giải pháp đó là chấp nhận luôn rằng, họ là người mở doanh nghiệp và chịu trách nhiệm hết các vấn đề trên”, ông Tuấn nói.

Vị chuyên gia cho rằng, với trường hợp thực sự bị mạo danh nên xử lý theo quy trình xác minh, làm rõ ai là người thành lập, điều hành doanh nghiệp và các nghĩa vụ phát sinh.

Tại họp báo thường kỳ quý III ngày 6/10, Bộ Tài chính cho biết đang rà soát khoảng 4.000 trường hợp có dấu hiệu bị mạo danh thông tin cá nhân để đăng ký doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký kinh doanh phối hợp với các cơ quan liên quan đang xác minh từng trường hợp để xử lý theo quy định.

Theo lãnh đạo bộ này, trường hợp người dân đã gửi thông tin đến cơ quan chức năng nhưng quá 6 tháng chưa được xử lý có thể cung cấp thông tin để bộ vào cuộc.

Với khoảng 4.000 trường hợp được xác định cần rà soát có dấu hiệu mạo danh, Trung tâm Thông tin doanh nghiệp của Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, Bộ Tài chính đang phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh các tỉnh, thành phố rà soát; phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh để kết luận có mạo danh hay không. Sau khi có đầy đủ điều kiện xác minh, sẽ thu hồi giấy đăng ký kinh doanh.

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#mạo danh #doanh nghiệp #thuế #xuất cảnh #xác minh #mã số thuế #nghĩa vụ thuế

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