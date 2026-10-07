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Kinh tế

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Thông tin mới về lãi suất ngân hàng

Ngọc Mai

TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà thông tin, tốc độ tăng lãi suất đang chậm lại và lãi suất về cơ bản đang xoay quanh mặt bằng mới. Đến ngày 20/9, lãi suất tiền gửi bình quân của các giao dịch phát sinh mới ở mức 6,38%/năm, tăng 1,15%/năm so với cuối năm 2025.

Tại họp báo quý III của Ngân hàng Nhà nước chiều 7/10, ông Phạm Thanh Hà - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước - cho biết, trong 9 tháng qua, Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phù hợp diễn biến thị trường. Ngân hàng Nhà nước ưu tiên mục tiêu kiểm soát lạm phát năm nay bình quân khoảng 4,5%, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững.

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﻿Ông Phạm Thanh Hà - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Ảnh: SBV.

Về điều hành lãi suất, ông Hà thông tin, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện quyết liệt các giải pháp để ổn định mặt bằng lãi suất, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất điều hành, nhằm tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn chi phí thấp từ Ngân hàng Nhà nước; chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai các giải pháp để ổn định mặt bằng lãi suất và yêu cầu tiếp tục công bố thông tin lãi suất cho vay trên trang thông tin điện tử của ngân hàng, để khách hàng tham khảo khi tiếp cận vốn vay; yêu cầu giảm lãi suất tiền gửi các giao dịch phát sinh mới đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên; giảm lãi suất tiền gửi niêm yết và lãi suất cho vay...

Với các giải pháp trên, tốc độ tăng lãi suất đang chậm lại và mặt bằng lãi suất về cơ bản đang xoay quanh mặt bằng mới. Đến ngày 20/9, lãi suất tiền gửi bình quân của các giao dịch phát sinh mới ở mức 6,38%/năm, tăng 1,15%/năm so với cuối năm 2025.

Thông tin về tăng trưởng tín dụng, Phó Thống đốc cho biết, đến ngày 30/9/2026, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt hơn 20,7 triệu tỷ đồng, tăng 11,5% so với cuối năm 2025, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong quá trình điều hành, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai các giải pháp nhằm tạo dư địa cho các tổ chức tín dụng cấp tín dụng đối với một số nhu cầu quan trọng phục vụ tăng trưởng kinh tế, để tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng trong việc cấp tín dụng đối với một số loại hình bất động sản phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo không tính dư nợ tín dụng tăng thêm so với cuối năm 2025 đối với nhà ở xã hội, khu công nghiệp, khu chế xuất; nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng vào dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản khi kiểm soát mức tăng trưởng tín dụng bất động sản.

Chia sẻ thêm về vấn đề lãi suất, ông Phạm Chí Quang - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước - cho biết, vừa qua FED đã phát tín hiệu về chính sách, với khả năng cao tháng 12 sẽ còn một đợt tăng lãi suất nữa; nhiều ngân hàng trung ương lớn cũng tăng lãi suất thời gian qua.

"Lãi suất của chúng ta không thể nằm ngoài xu hướng toàn cầu, mà cố gắng duy trì mức hợp lý, cân bằng", ông Quang nói.

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#lãi suất #Ngân hàng Nhà nước #tín dụng #kinh tế #chính sách tiền tệ #tăng trưởng #lạm phát

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