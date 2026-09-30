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Đề xuất nguồn vốn vay với lãi suất hợp lý cho người lao động

Văn Kiên

TPO - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn mong muốn có một nguồn lực tài chính nhất định để ủy thác cho ngân hàng điều hành, phục vụ người lao động, với mức lãi suất hợp lý để người lao động có thể dễ dàng tiếp cận hơn.

Sau 1,5 ngày làm việc, Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV bế mạc trưa 30/9 tại phường Bãi Cháy, TP Quảng Ninh.

Nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Hội nghị tập trung thảo luận, quyết định nhiều nội dung quan trọng về công tác cán bộ, phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn và quan hệ lao động. Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV.

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Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đoàn Hưng

Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, các nội dung được thảo luận không chỉ định hình công tác đổi mới của tổ chức Công đoàn mà còn tạo nền tảng để tổ chức Công đoàn ứng phó với những thách thức mới.

Liên quan đến các nhóm nghị quyết về phát triển đoàn viên, cán bộ công đoàn cơ sở và tham gia xây dựng Đảng tại các doanh nghiệp, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn cho rằng đây là những vấn đề cốt lõi của tổ chức Công đoàn. Nếu không thực hiện tốt sẽ không bảo đảm được những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam lưu ý, khối lượng công việc ở địa phương rất lớn trong khi đội ngũ cán bộ còn thiếu và yếu. Do đó, cần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đối với nhóm vấn đề về chuyển đổi số, khoa học, năng suất lao động và mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu phải cụ thể hóa và phân công công việc cụ thể cho từng đơn vị, từng cấp công đoàn, tránh tình trạng “đánh trống bỏ dùi”.

Theo đó, cần phân định rõ 3 nhóm phần việc: Công đoàn trực tiếp làm gì, những vấn đề cần kiến nghị cấp trên, các cơ quan liên quan và những nội dung Công đoàn thực hiện giám sát.

Tiếp tục rà soát cơ sở nhà, đất

Về đổi mới đối thoại, phúc lợi tập thể và tài chính công đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn đặt vấn đề cần nhìn nhận từ góc độ xã hội đang nhìn tổ chức Công đoàn như thế nào và người lao động đang chờ đợi điều gì.

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Các đại biểu tại phiên thảo luận.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn mong muốn có một nguồn lực tài chính nhất định để ủy thác cho ngân hàng điều hành, phục vụ người lao động, với mức lãi suất hợp lý để người lao động có thể dễ dàng tiếp cận hơn.

Liên quan đến sự kiện kỷ niệm 100 năm Công đoàn Việt Nam vào năm 2029, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu công tác chuẩn bị cần được triển khai ngay từ bây giờ để sự kiện được tổ chức trang trọng, ý nghĩa.

Về các nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2026, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu tiếp tục phối hợp thành lập các công đoàn xã, phường, khu công nghiệp.

Tiếp tục rà soát cơ sở nhà, đất. Những cơ sở được giữ lại phải có phương án khai thác hiệu quả; những cơ sở không sử dụng hiệu quả cần được xử lý, trả lại địa phương để phục vụ các nhu cầu xã hội.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là triển khai kế hoạch chăm lo Tết 2027 cho đoàn viên, người lao động. Việc chăm lo phải có cách làm mới, không chỉ trước Tết mà cả trong và sau Tết. Theo đó, cùng với việc chăm lo để người lao động có một cái Tết đầy đủ, Công đoàn cần có giải pháp đưa và đón công nhân, người lao động trở lại làm việc sau Tết, góp phần ổn định quan hệ lao động và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó có: Chương trình phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, tham gia xây dựng Đảng tại doanh nghiệp, giai đoạn 2026 – 2031; Chương trình nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ chuyên trách và chủ tịch công đoàn cơ sở, giai đoạn 2026 – 2031; Chương trình “Công đoàn đồng hành với Chính phủ nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, giai đoạn 2026 – 2031”; Chương trình thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong CNLĐ và Công đoàn Việt Nam, giai đoạn 2026 – 2031;

Chương trình đổi mới công tác tài chính công đoàn và nâng cao phúc lợi đoàn viên; Đề án “Công đoàn tham gia phát triển lực lượng sản xuất mới, thúc đẩy việc làm có thu nhập ổn định cho người lao động, giai đoạn 2026 – 2031”; Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác đối thoại, thương lượng tập thể và xây dựng quan hệ lao động, giai đoạn 2026 – 2031”.

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#Công đoàn Việt Nam #Phát triển đoàn viên #Chương trình giai đoạn 2026-2031 #Quan hệ lao động #Chuyển đổi số #Nguồn vốn cho công nhân vay #Lãi suất ưu đãi

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