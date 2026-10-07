Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Chubb Life Việt Nam và Zalopay cùng đưa giải pháp bảo vệ tài chính đến gần người dùng số

P.V

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life Việt Nam) và ứng dụng thanh toán tài chính Zalopay vừa chính thức ký kết hợp tác phân phối Sản phẩm Bảo hiểm Tử kỳ tái tục hàng năm mở rộng trên nền tảng Zalopay. Hợp tác đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng và đa dạng hóa kênh phân phối số của Chubb Life Việt Nam, giúp khách hàng tiếp cận các giải pháp bảo vệ thuận tiện hơn ngay trên những nền tảng số quen thuộc.

Cùng với sự phát triển của các dịch vụ số, người dùng ngày càng có thể thực hiện nhiều hoạt động trong đời sống hằng ngày trên nền tảng trực tuyến từ thanh toán, chuyển tiền, tiết kiệm. Nắm bắt xu hướng ấy, Chubb Life Việt Nam mong muốn đưa bảo hiểm đến gần khách hàng hơn thông qua các hệ sinh thái số và những điểm chạm quen thuộc. Hợp tác với Zalopay là bước đi cụ thể trong định hướng đó, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận giải pháp bảo vệ tài chính, đồng thời mang đến cho khách hàng trải nghiệm tìm hiểu và tham gia bảo hiểm đơn giản, chủ động và thuận tiện hơn.

Đại diện Chubb Life Việt Nam và Zalopay tại lễ ký kết hợp tác phân phối “Nhà Mình An” trên nền tảng Zalopay, đánh dấu bước phát triển mới trong hành trình đưa bảo hiểm đến gần hơn với người dùng số.

Sản phẩm Bảo hiểm Tử kỳ tái tục hàng năm mở rộng đã được phân phối trên Zalopay với tên gọi “Nhà Mình An” và thông điệp “Nhà Mình An, an vui mỗi ngày”. Bảo hiểm tử kỳ là giải pháp bảo vệ trước rủi ro tử vong, giúp khách hàng chủ động tạo lớp bảo vệ tài chính trước những biến cố không lường trước. Với thiết kế đơn giản và mức phí hợp lý, sản phẩm này phù hợp với những khách hàng mong muốn chủ động dự phòng tài chính cho bản thân và tương lai gia đình, đặc biệt khi đang nuôi dạy con nhỏ, chăm sóc cha mẹ hoặc có người thân phụ thuộc vào nguồn thu nhập của mình.

Các đặc điểm nổi bật của “Nhà Mình An”:

  • Quyền lợi bảo vệ thiết thực: Chi trả 100% Mệnh giá Bảo hiểm trước rủi ro sinh mạng, với số tiền bảo hiểm đa dạng lên đến 1 tỷ đồng dựa trên lựa chọn của khách hàng.
  • Chi phí hợp lý: Mức phí chỉ từ 13.000 đồng/tháng, giúp khách hàng chủ động lựa chọn giải pháp bảo vệ phù hợp với khả năng tài chính.
  • Đóng phí linh hoạt: Khách hàng có thể lựa chọn đóng phí theo tháng hoặc năm, phù hợp với nhu cầu và kế hoạch tài chính cá nhân.
  • Tham gia thuận tiện trên nền tảng số: Sản phẩm được tích hợp trên Zalopay, giúp khách hàng dễ dàng tìm hiểu và chủ động tham gia bảo hiểm ngay trên nền tảng thanh toán quen thuộc.

Chubb Life Việt Nam và Zalopay cùng đánh dấu cột mốc hợp tác mới, mở thêm cơ hội để các giải pháp bảo vệ trở nên gần gũi và dễ tiếp cận hơn với khách hàng.

Ông Sang Lee, Tổng Giám đốc Chubb Life Việt Nam kiêm Chủ tịch Chubb Life khu vực Đông Nam Á và New Zealand, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng giải pháp bảo vệ tài chính cần đơn giản, thiết thực và dễ tiếp cận. Thông qua hợp tác với Zalopay, chúng tôi kết hợp chuyên môn bảo hiểm của Chubb Life Việt Nam với sự thuận tiện của nền tảng số, giúp khách hàng tiếp cận giải pháp bảo vệ một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn. Với ‘Nhà Mình An’, khách hàng có thêm một cách thuận tiện để bảo vệ những điều quan trọng trong cuộc sống: gia đình, tương lai và sự an tâm của chính họ.”

Bà Lê Lan Chi, CEO của Zalopay cũng cho biết: “Chúng tôi muốn Zalopay không chỉ là nơi người dùng thực hiện các giao dịch hằng ngày, mà còn là nền tảng giúp họ chủ động chăm lo cho những điều quan trọng trong cuộc sống. Với “Nhà Mình An”, người dùng có thêm một lựa chọn bảo vệ tài chính thiết thực ngay trên ứng dụng Zalopay quen thuộc. Đây là cách chúng tôi tiếp tục kết nối các tiện ích tài chính với nhu cầu thực tế, mang đến trải nghiệm đơn giản, thuận tiện và liền mạch hơn cho người dùng.”

Khách hàng có thể tìm hiểu thêm thông tin về “Nhà Mình An” trên ứng dụng Zalopay và qua các kênh thông tin chính thức của Chubb Life Việt Nam. Thông tin chi tiết qua Hotline (028) 3827 8123 hoặc đường dẫn:

https://onelink.zalopay.vn/d/5919306899939610.

#Chubb Life Việt Nam #Zalopay #Bảo hiểm tử kỳ #Hợp tác tài chính số #Bảo hiểm trực tuyến

Cùng chuyên mục

Đưa kiến thức sử dụng năng lượng an toàn vào trường học

Đưa kiến thức sử dụng năng lượng an toàn vào trường học

TPO - Sáng 5/10/2026, tại Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân (Hà Nội), Cục Năng lượng - Dầu khí (Bộ Công Thương) tổ chức chương trình tuyên truyền “Học sinh với kiến thức sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả”, thu hút hơn 1.000 học sinh tham gia.

Xăng E10 có thể giảm gần 1.500 đồng/lít, sắp có cơ chế giá riêng

Doanh nghiệp tự định giá xăng dầu: Cơ chế giám sát ra sao?

TPO - Khi Nhà nước không còn điều hành giá xăng dầu hằng tuần, doanh nghiệp sẽ được chủ động quyết định giá bán. Trước lo ngại các đơn vị có thể “bắt tay” đẩy giá lên cao, Bộ Công Thương cho biết sẽ giám sát qua hệ thống dữ liệu và xử lý hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh.

Bỗng dưng đứng tên doanh nghiệp, bị chặn ở sân bay: 'Giám đốc' khắc khoải gỡ vướng

Bỗng dưng đứng tên doanh nghiệp, bị chặn ở sân bay: 'Giám đốc' khắc khoải gỡ vướng

TPO - Phát hiện thông tin cá nhân bị sử dụng trái phép để đứng tên doanh nghiệp, “giám đốc bất đắc dĩ” phải nhiều lần làm việc với cơ quan thuế, đăng ký kinh doanh và công an để chứng minh mình không liên quan. Trong khi việc xác minh, xử lý kéo dài, họ vẫn đối mặt với nợ thuế, bị tạm hoãn xuất cảnh.

Thông tin mới về lãi suất ngân hàng

Thông tin mới về lãi suất ngân hàng

TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà thông tin, tốc độ tăng lãi suất đang chậm lại và lãi suất về cơ bản đang xoay quanh mặt bằng mới. Đến ngày 20/9, lãi suất tiền gửi bình quân của các giao dịch phát sinh mới ở mức 6,38%/năm, tăng 1,15%/năm so với cuối năm 2025.

Vietcombank đồng đầu tư Quán Nhà Haha, đưa dàn nghệ sĩ lên bộ sưu tập thiết kế thẻ độc quyền

Vietcombank đồng đầu tư Quán Nhà Haha, đưa dàn nghệ sĩ lên bộ sưu tập thiết kế thẻ độc quyền

Tại họp báo ra mắt Quán Nhà Haha ngày 6/10 tại TPHCM, Vietcombank khẳng định vai trò Nhà đồng đầu tư và giới thiệu bộ sưu tập thẻ ghi nợ quốc tế Vietcombank Visa Haha Collection. Với 17 thiết kế trong đó có tới 15 thiết kế lấy cảm hứng từ dàn nghệ sĩ và 02 thiết kế từ Quán Nhà Haha, bộ thẻ mở đầu chuỗi hoạt động đưa khách hàng đến gần hơn với chương trình, từ những giao dịch hằng ngày đến các cuộc gặp gỡ và Fan Meeting.

Lạm phát 'chạm trần' 4,5%, dư địa nào cho những tháng cuối năm?

Lạm phát 'chạm trần' 4,5%, dư địa nào cho những tháng cuối năm?

TPO - CPI bình quân 9 tháng vừa qua tăng 4,52% so với cùng kỳ năm trước, vượt mức 4,5% mục tiêu đề ra cho cả năm. Giá xăng dầu, chỉ số giá nhóm nhà ở, nhu cầu tiêu dùng cuối năm tiếp tục tạo áp lực. Dự kiến, trong quý IV không có đề xuất tăng giá dịch vụ khám chữa bệnh, giáo dục, không tăng giá điện.

PNJ hút gần 1.000 tỷ đồng bắt đáy, khối ngoại vẫn xả mạnh

PNJ hút gần 1.000 tỷ đồng bắt đáy, khối ngoại vẫn xả mạnh

TPO - Cổ phiếu PNJ tiếp tục bị bán mạnh trong phiên giao dịch ngày 7/10, có lúc giảm sàn xuống 18.750 đồng nhưng sau đó được kéo lên 18.900 đồng khi lực cầu bắt đáy nhập cuộc. Gần 52 triệu cổ phiếu được sang tay, trong khi khối ngoại vẫn bán ròng gần 400 tỷ đồng.

EVN thoát đáy, có lãi năm trong 2025

Tái cơ cấu EVN: Định hướng tách truyền tải, phân phối và bán lẻ điện

TPO - Theo lãnh đạo Cục Điện lực, Bộ Công Thương, EVN đang được định hướng tái cơ cấu theo hướng sớm tách khâu truyền tải, từng bước tách bạch phân phối và bán lẻ điện, đồng thời xem xét thoái vốn nhà nước tại các tổng công ty phát điện. Việc sắp xếp sẽ thực hiện từng bước, gắn với lộ trình phát triển thị trường điện cạnh tranh.

Ngày Thẻ Việt Nam đổi tên mới

Ngày Thẻ Việt Nam đổi tên mới

TPO - 8h30 sáng mai (8/10), tại Hà Nội, Ban Tổ chức Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 sẽ chính thức công bố chuỗi sự kiện năm 2026 với chủ đề “Chạm số - Sống xanh”, đánh dấu mùa thứ 6 của chương trình và một bước chuyển mới sau 5 mùa Ngày Thẻ Việt Nam.

Đất trong bao lâu không sử dụng thì bị coi là bỏ hoang?

Đất trong bao lâu không sử dụng thì bị coi là bỏ hoang?

TPO - Trao đổi với PV Tiền Phong, GS, TS. Hoàng Văn Cường - Phó Chủ tịch Hội Khoa học kinh tế Việt Nam - cho rằng việc áp dụng chế tài với người bỏ hoang đất là cần thiết, nhằm hạn chế lãng phí nguồn lực xã hội. Tuy nhiên, để chính sách đi vào thực tế, cần làm rõ đất trong bao lâu không sử dụng thì bị coi là bỏ hoang, tiêu chí xác định và trách nhiệm của chủ đầu tư với dự án chậm triển khai.

LPBank hoàn thành nâng cấp Core Thẻ giai đoạn 1, nâng tầm trải nghiệm thanh toán số

LPBank hoàn thành nâng cấp Core Thẻ giai đoạn 1, nâng tầm trải nghiệm thanh toán số

Hoàn thành nâng cấp Core Thẻ giai đoạn 1 sau 5 tháng triển khai, Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) chính thức đưa phiên bản mới vào vận hành từ ngày 04/10/2026, tạo bước tiến về năng lực xử lý, kết nối và an toàn giao dịch. Không chỉ củng cố hạ tầng thanh toán, đây còn là tiền đề để LPBank nâng cấp Core Thẻ giai đoạn 2 với gần 50 tính năng, giải pháp và dịch vụ mới, góp phần nâng tầm trải nghiệm thanh toán số cho khách hàng.

Hà Nội đồng hành cùng EVNNPT đẩy nhanh tiến độ các dự án truyền tải điện

Hà Nội đồng hành cùng EVNNPT đẩy nhanh tiến độ các dự án truyền tải điện

Ngày 6/10/2026, đoàn công tác của Bộ Công Thương có buổi làm việc với UBND TP Hà Nội về tình hình bảo đảm cung cấp điện và triển khai các dự án điện theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh. Thứ trưởng Bộ Công Thương - Trương Thanh Hoài và Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Nguyễn Xuân Lưu chủ trì cuộc họp.

EVNGENCO2 và CC1 hợp tác phát triển các dự án trong lĩnh vực năng lượng

EVNGENCO2 và CC1 hợp tác phát triển các dự án trong lĩnh vực năng lượng

Ngày 5/10/2026, tại Thành phố Cần Thơ, Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) và Tổng công ty Xây dựng số 1 – CTCP (CC1) tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư phát triển các dự án trong lĩnh vực năng lượng, trong đó tập trung vào các dự án thủy điện tích năng.

Cần đánh giá thận trọng, toàn diện trong sửa đổi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Cần đánh giá thận trọng, toàn diện trong sửa đổi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Tại tọa đàm góp ý dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá ngày 26/8, nhiều chuyên gia, đại biểu Quốc hội và đại diện cơ quan quản lý cho rằng tác động của lĩnh vực thuốc lá không chỉ đối với người tiêu dùng mà còn ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh, đầu tư, công nghệ... Do vậy, cần đánh giá toàn diện trong sửa đổi luật.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe