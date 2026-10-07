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Bộ Công Thương ban hành quy định mới về lập, thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Phạm Tuyên

TPO - Ngày 30/9/2026, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 64/2026/TT-BCT quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cũng như áp dụng mô hình quản lý năng lượng và thực hiện kiểm toán năng lượng.

Thông tư số 64/2026/TT-BCT quy định về 5 nhóm nội dung gồm: xây dựng danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm hằng năm; xây dựng kế hoạch và báo cáo thực hiện kế hoạch hằng năm, 5 năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm; xây dựng kế hoạch và báo cáo tình hình sử dụng năng lượng hằng năm của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước có mức tiêu thụ điện hằng năm từ 100.000 kWh trở lên; mô hình quản lý năng lượng; trình tự, thủ tục thực hiện và nội dung báo cáo kiểm toán năng lượng.

Thông tư áp dụng đối với cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm; cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước hoặc một phần ngân sách nhà nước; tổ chức kiểm toán năng lượng; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thông tư không áp dụng đối với cơ quan, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Đối với đơn vị trung gian vận chuyển, mua bán, phân phối năng lượng thì không tính sản lượng mua bán, phân phối năng lượng trong sản lượng năng lượng tiêu thụ của đơn vị.

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Đối tượng tham gia khóa đào tạo kiểm toán viên năng lượng phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành năng lượng hoặc kỹ thuật có liên quan

Quy định việc lập kế hoạch, báo cáo sử dụng năng lượng

Theo Thông tư, việc báo cáo, tổng hợp dữ liệu sử dụng năng lượng hằng năm, xây dựng kế hoạch năm và báo cáo thực hiện kế hoạch năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của cơ sở được thực hiện trên hệ thống cơ sở dữ liệu sử dụng năng lượng quốc gia theo địa chỉ: http://dataenergy.vn.

UBND cấp tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, tiếp nhận, đôn đốc và hướng dẫn chuẩn hóa dữ liệu các báo cáo tình hình sử dụng năng lượng, đăng ký kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch năm, kế hoạch 5 năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của cơ sở, cơ quan, đơn vị. Hằng năm, UBND cấp tỉnh tổng hợp, phê duyệt và ban hành danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn, đồng thời gửi về Bộ Công Thương theo quy định.

Theo đó, trước ngày 30/4 hằng năm, cơ sở, cơ quan, đơn vị phải xây dựng kế hoạch năm, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch của năm trước. Đối với kế hoạch chu kỳ 5 năm, vào năm đầu tiên của mỗi chu kỳ, cơ sở có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cho 5 năm tiếp theo và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch của 5 năm liền kề trước đó.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước có mức tiêu thụ điện từ 100.000 kWh/năm trở lên phải xây dựng kế hoạch và báo cáo tình hình sử dụng năng lượng hằng năm.

Trong trường hợp có thay đổi đáng kể về phương thức huy động nguồn điện, sản lượng phát điện hoặc thay đổi về nhiên liệu, điều kiện thủy văn, phương thức sản xuất và kế hoạch sửa chữa thì cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm phải điều chỉnh kế hoạch và báo cáo theo quy định.

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Kết thúc khoá đào tạo các học viên được Bộ Công Thương cấp chứng chỉ hành nghề “Kiểm toán viên năng lượng” có giá trị toàn quốc.

Một nội dung đáng chú ý tại Thông tư số 64/2026/TT-BCT là mô hình quản lý năng lượng. Theo đó, cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm phải áp dụng mô hình quản lý năng lượng nhằm thực hiện các nội dung về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Mô hình này bao gồm việc công bố mục tiêu, chính sách về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; xây dựng kế hoạch hằng năm và 5 năm; cử người quản lý năng lượng; tổ chức đo đếm, giám sát tình trạng sử dụng năng lượng và lập hồ sơ theo dõi tình hình sử dụng năng lượng của cơ sở.

Bên cạnh đó, cơ sở phải thực hiện các giải pháp quản lý, vận hành và lựa chọn công nghệ phù hợp; định kỳ tổ chức đào tạo, tập huấn cho người lao động về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Về kiểm toán năng lượng, Thông tư quy định cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm phải thực hiện kiểm toán năng lượng 3 năm một lần và gửi báo cáo kiểm toán năng lượng theo quy định. Báo cáo phải bao gồm số liệu khảo sát, đo lường, thực trạng sử dụng năng lượng, phân tích hiệu suất sử dụng năng lượng, đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng và đề xuất các giải pháp tiết kiệm năng lượng để cơ sở lựa chọn triển khai.

Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư quy định trình tự thực hiện kiểm toán năng lượng gồm các bước: lập kế hoạch kiểm toán; khảo sát, thu thập dữ liệu; đo kiểm và đánh giá hiện trường; phân tích; xác định, đánh giá các giải pháp tiết kiệm năng lượng và lập báo cáo kiểm toán. Nội dung khảo sát, đo kiểm bao gồm các hệ thống, thiết bị sử dụng năng lượng chính và hệ thống phụ trợ tại cơ sở.

Thông tư số 64/2026/TT-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/11/2026 và thay thế Thông tư số 25/2020/TT-BCT ngày 29/9/2020 của Bộ Công Thương quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng.

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#Tiết kiệm năng lượng #tiết kiệm điện #Bộ Công Thương #Thông tư số 64 #kiểm toán

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