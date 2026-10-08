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TPHCM muốn phát hành trái phiếu qua trung tâm tài chính quốc tế

Duy Quang

TPO - TPHCM muốn phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình để huy động nguồn vốn trung và dài hạn thông qua Trung tâm tài chính quốc tế. Việc này được kỳ vọng tạo thêm nguồn vốn cho TPHCM, đồng thời thúc đẩy các dịch vụ tài chính chuyên sâu như tư vấn, thu xếp phát hành, xếp hạng tín nhiệm, quản trị rủi ro và giao dịch thứ cấp.

UBND TPHCM đang lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND TPHCM quy định việc phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam (VIFC) nhằm huy động vốn triển khai các dự án trọng điểm. Thời gian góp ý đến hết ngày 16/10.

Việc xây dựng Nghị quyết nhằm triển khai điểm a khoản 1 Điều 24 Luật Phát triển đô thị, tạo cơ sở pháp lý để TPHCM huy động nguồn vốn trung và dài hạn thông qua Trung tâm tài chính quốc tế, đồng thời bảo đảm an toàn tài chính, công khai, minh bạch và quản trị rủi ro.

Theo dự thảo, trái phiếu đô thị và trái phiếu công trình là trái phiếu chính quyền địa phương do UBND TPHCM phát hành. Trái phiếu có thể được phát hành bằng VND hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi, thông qua các phương thức như bảo lãnh phát hành, đấu thầu, bán trực tiếp hoặc đại lý phân phối và các phương thức khác phù hợp quy định pháp luật.

Nguồn vốn huy động được quản lý tập trung, sử dụng đúng mục đích cho các chương trình, dự án, công trình đã được cấp có thẩm quyền quyết định và hoàn thành các thủ tục đầu tư, môi trường liên quan.

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Việc phát hành trái phiếu tại Trung tâm tài chính quốc tế được kỳ vọng tạo thêm nguồn vốn cho TPHCM.

Việc phát hành phải nằm trong hạn mức vay, dư nợ vay, bội chi, kế hoạch vay, trả nợ của ngân sách TPHCM và các chỉ tiêu an toàn nợ công. Đồng thời bảo đảm khả năng thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi và các chi phí liên quan.

Đối với trái phiếu bằng ngoại tệ, dự thảo cho phép thực hiện các giao dịch phòng ngừa rủi ro tỷ giá, lãi suất gắn với nghĩa vụ nợ trái phiếu, phù hợp với đề án phát hành và pháp luật áp dụng.

Dự thảo cũng quy định yêu cầu công khai, minh bạch thông tin, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư. Đồng thời đặt ra trách nhiệm báo cáo về tình hình phát hành, sử dụng vốn, thanh toán trái phiếu, nghĩa vụ vay, trả nợ và quản trị rủi ro.

Việc phát hành trái phiếu tại Trung tâm tài chính quốc tế được kỳ vọng tạo thêm nguồn vốn cho TPHCM, đồng thời thúc đẩy các dịch vụ tài chính chuyên sâu như tư vấn, thu xếp phát hành, xếp hạng tín nhiệm, quản trị rủi ro và giao dịch thứ cấp.

Dự thảo cho phép xây dựng chương trình phát hành trung hạn để thực hiện nhiều đợt phát hành, căn cứ kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch tài chính, kế hoạch vay, trả nợ và khả năng cân đối ngân sách. Cơ chế này nhằm tăng tính chủ động, linh hoạt trong huy động vốn và phù hợp với điều kiện thị trường.

Trong bối cảnh nhu cầu vốn của TPHCM cho giao thông, chỉnh trang và phát triển đô thị, môi trường, chống ngập, chuyển đổi số, năng lượng, logistics và hạ tầng xã hội ngày càng lớn, việc đa dạng hóa các kênh huy động vốn được UBND TPHCM đánh giá là cần thiết.

Ngoài ra, trái phiếu đô thị và trái phiếu công trình được kỳ vọng trở thành một trong những sản phẩm tài chính nền tảng của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, góp phần giảm áp lực lên ngân sách và tín dụng ngân hàng.

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