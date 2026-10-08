Masan muốn sở hữu nhiều hơn Masan Consumer khi tăng trưởng quý III đạt 16%

Masan Group (HOSE: MSN) đăng ký mua tối đa 73 triệu cổ phiếu Masan Consumer (HOSE: MCH), qua đó có thể nâng tỷ lệ sở hữu từ khoảng 69,4% lên 74,9%. Động thái diễn ra trong bối cảnh MCH ghi nhận doanh thu sơ bộ quý III/2026 tăng khoảng 16% so với cùng kỳ và EBIT tăng hai chữ số, phản ánh góc nhìn dài hạn của Masan đối với một trong những nền tảng tiêu dùng cốt lõi của doanh nghiệp.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) vừa công bố một công ty con do Masan sở hữu 100% đăng ký mua tối đa 73 triệu cổ phiếu Masan Consumer (HOSE: MCH), tương đương khoảng 5,6% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Nếu hoàn tất toàn bộ giao dịch, tỷ lệ sở hữu của Masan Group tại Masan Consumer sẽ tăng từ khoảng 69,4% lên 74,9%. Giao dịch dự kiến được thực hiện trong vòng 15 ngày kể từ ngày 9/10/2026 thông qua giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trên HOSE. Đây cũng là bước đi đầu tiên trong kế hoạch Masan đã công bố về việc từng bước gia tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty tiêu dùng.

MCH tăng trưởng hai chữ số, Masan muốn sở hữu nhiều hơn

Cơ sở cho góc nhìn dài hạn của Masan trước hết đến từ kết quả kinh doanh của Masan Consumer.

Từ năm 2017 đến 12 tháng gần nhất tính đến hết nửa đầu năm 2026, doanh thu và EBIT của MCH tăng trưởng bình quân lần lượt 11% và 15% mỗi năm. Trong cùng giai đoạn, doanh nghiệp đã chi trả tổng cộng khoảng 1,8 tỷ USD cho cổ đông.

Đà tăng trưởng của Masan Consumer cũng đang cải thiện trong năm 2026. Theo kết quả kinh doanh sơ bộ quý III, doanh thu MCH tăng khoảng 16% so với cùng kỳ, trong khi EBIT tăng hai chữ số. Masan kỳ vọng tăng trưởng tiếp tục được hỗ trợ bởi ngành hàng đồ uống, mở rộng thị trường quốc tế và cao cấp hóa các ngành hàng cốt lõi.

Đà tăng trưởng này là một trong những cơ sở để Masan gia tăng sở hữu MCH với tầm nhìn dài hạn. Theo Tập đoàn, giao dịch nhằm tăng phần sở hữu và đồng hành cùng tăng trưởng của Masan Consumer trong những năm tới, thay vì chỉ nhìn vào lợi nhuận hiện tại.

Khi tỷ lệ sở hữu tăng lên, phần lợi nhuận và cổ tức từ Masan Consumer thuộc về Masan Group cũng sẽ tăng tương ứng sau khi giao dịch hoàn tất. Trong khi đó, kế hoạch cổ tức của MCH không thay đổi, với định hướng chi trả cổ tức bằng tiền mặt lên tới 80% lợi nhuận sau thuế.

Dùng dòng tiền để đầu tư cho tăng trưởng dài hạn

Một điểm đáng chú ý khác của giao dịch nằm ở cách Masan thu xếp nguồn vốn. Nguồn tiền mua thêm cổ phần MCH đến từ cổ tức của các công ty thành viên, chương trình mở rộng cơ sở cổ đông tại Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR) và nguồn tiền sẵn có trên bảng cân đối kế toán.

Trong những tháng gần đây, Masan được bổ sung khoảng 70 triệu USD từ đợt tạm ứng cổ tức đầu tiên năm 2026 của Masan Consumer và khoảng 225 triệu USD cổ tức năm 2026 từ Masan High-Tech Materials, bao gồm phần chưa được chi trả. Bên cạnh đó, Elmet đã đầu tư 125 triệu USD vào Masan High-Tech Materials trong giao dịch hoàn tất ngày 1/10.

Điểm đáng chú ý là một phần dòng tiền do các công ty thành viên tạo ra đang được Masan tái đầu tư vào những doanh nghiệp mà Tập đoàn nhìn thấy tiềm năng tăng trưởng dài hạn. Thay vì chỉ tích lũy tiền mặt, Masan có thể đưa một phần dòng cổ tức trở lại các nền tảng kinh doanh để gia tăng lợi ích kinh tế trong tương lai.

Việc đầu tư thêm vào MCH vẫn diễn ra song song với quá trình giảm đòn bẩy tài chính. Sau khi tính đến giao dịch, Masan dự kiến tỷ lệ Nợ vay ròng/EBITDA hợp nhất cuối năm 2026 ở khoảng 2,3 lần, giảm từ mức 2,4 lần tại ngày 30/6/2026.

Như vậy, việc gia tăng sở hữu tại Masan Consumer không làm thay đổi định hướng củng cố bảng cân đối kế toán của Tập đoàn. Masan vừa có thể đầu tư thêm vào một doanh nghiệp tiêu dùng đang tăng trưởng, vừa tiếp tục quá trình giảm nợ.

Từ tăng trưởng của MCH đến dòng tiền của Masan

Masan Consumer không chỉ là một trong những mảng kinh doanh quan trọng mà còn mang về nguồn cổ tức lớn cho Masan. Vì vậy, khi sở hữu MCH nhiều hơn, Masan cũng có thể nhận được phần lợi nhuận và cổ tức lớn hơn nếu doanh nghiệp tiếp tục tăng trưởng. Dòng tiền này có thể tiếp tục được sử dụng để giảm nợ và tái đầu tư cho những cơ hội tăng trưởng mới.

Song song với việc Masan gia tăng sở hữu, Masan Consumer vẫn hướng tới mở rộng sự tham gia của các nhà đầu tư bên ngoài. Giao dịch hiện tại không làm thay đổi tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng 20% được HOSE áp dụng cho MCH trong tính toán chỉ số; về dài hạn, doanh nghiệp hướng tới nâng tỷ lệ này lên khoảng 25%.

Nhìn rộng hơn, giao dịch cho thấy mối liên kết ngày càng rõ giữa tăng trưởng của các công ty thành viên và dòng tiền của Masan. Khi các doanh nghiệp trong hệ sinh thái tăng trưởng, lợi nhuận và cổ tức tạo thêm nguồn lực cho công ty mẹ. Masan có thể sử dụng nguồn tiền đó để tiếp tục giảm nợ hoặc đầu tư trở lại những doanh nghiệp mà Tập đoàn nhìn thấy cơ hội tăng trưởng dài hạn.

Việc đăng ký nâng sở hữu MCH lên khoảng 74,9% vì vậy không chỉ là câu chuyện về tỷ lệ sở hữu. Masan đang đặt góc nhìn dài hạn vào một nền tảng tiêu dùng vừa duy trì tăng trưởng hai chữ số, vừa tạo ra dòng cổ tức lớn. Nếu MCH tiếp tục tăng trưởng và tạo dòng tiền, tỷ lệ sở hữu cao hơn cũng đồng nghĩa Masan có thể nhận được phần lớn hơn từ lợi nhuận và cổ tức trong những năm tới.