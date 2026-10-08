Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Giá vàng thế giới lao dốc mạnh

Hồng Nhung

TPO - Giá vàng giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng do đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao, trong khi giá dầu đi lên khi những lo ngại về nguồn cung tại Trung Đông gia tăng.

Biến động thị trường vàng

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng ngày 8/10 (giờ Việt Nam), xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 8. Giá vàng giao ngay giảm 1,2%, xuống 4.113,89 USD/ounce. Hợp đồng vàng tương lai Mỹ giao tháng 12 giảm 1,1% ở mức 4.140,70 USD/ounce.

Đồng USD tăng 0,4%, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì ở mức cao nhất trong hơn hai thập kỷ, làm giảm sức hấp dẫn của tài sản không sinh lãi như vàng.

Thị trường hiện phần lớn kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp cuối tháng 10. Tuy nhiên, công cụ FedWatch của CME cho thấy giới đầu tư vẫn đang đặt cược với xác suất khoảng 85% vào khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 12.

reuters-11zon.jpg
Giá vàng quay đầu giảm trong phiên giao dịch sáng 8/10 (giờ Việt Nam). Ảnh: Reuters.

Theo ông Peter Grant - Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia cấp cao về kim loại tại Zaner Metals, triển vọng lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài đang tiếp tục hỗ trợ đồng USD và lợi suất trái phiếu, gây sức ép lên giá vàng.

Một số quan chức Fed cũng phát tín hiệu cứng rắn về chính sách tiền tệ. Chủ tịch Fed chi nhánh Kansas City Jeff Schmid cho rằng việc kiềm chế lạm phát có thể đòi hỏi thêm các đợt tăng lãi suất, trong khi Chủ tịch Fed chi nhánh San Francisco Mary Daly cho biết hướng đi của chính sách sẽ phụ thuộc vào diễn biến của áp lực lạm phát.

Dù vậy, lực mua từ các ngân hàng trung ương vẫn là yếu tố hỗ trợ quan trọng đối với thị trường vàng. Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã tăng lượng vàng mua vào trong tháng 9, kéo dài chuỗi mua vàng liên tiếp lên 23 tháng.

Ông Grant nhận định giá vàng có thể tiếp tục chịu áp lực và kiểm định vùng 4.000 USD/ounce trước khi phục hồi vào cuối năm, với khả năng hướng tới mốc 4.400 USD/ounce.

Trên thị trường kim loại quý, giá bạc giao ngay giảm 3%, xuống 59,86 USD/ounce. Bạch kim giảm 3,9%, còn 1.635,04 USD/ounce và palladium giảm 4%, xuống 1.125,70 USD/ounce.

Dầu tăng vì lo ngại nguồn cung Trung Đông

Trái ngược với vàng, giá dầu tăng trong phiên giao dịch ngày 8/10 khi thị trường lo ngại hoạt động vận chuyển dầu qua vùng Vịnh và eo biển Hormuz có thể bị gián đoạn do các cuộc tấn công nhằm vào tàu hàng gia tăng.

Giá dầu Brent tương lai tăng 1,33 USD, tương đương 1,33%, lên 101,53 USD/thùng. Dầu WTI của Mỹ tăng 1,11 USD, tương đương 1,26%, lên 89,39 USD/thùng.

Eo biển Hormuz là tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng của thế giới. Trước khi xung đột xảy ra, lượng dầu và nhiên liệu đi qua tuyến đường này tương đương khoảng 20% nguồn cung dầu và nhiên liệu toàn cầu.

oil-11zon.jpg
Giá dầu tiếp tục tăng. Ảnh: Reuters.

Các cuộc tấn công nhằm vào tàu chở dầu qua eo biển Hormuz trong tuần trước đã tăng lên mức cao nhất kể từ khi chiến tranh Iran bắt đầu. Trong vụ việc mới nhất, một tàu chở dầu ở phía bắc Qatar bị nhiều vật thể tấn công, khiến một số người thương vong.

Theo ông Daniel Hynes - chiến lược gia hàng hóa cấp cao tại ANZ, các nhà sản xuất dầu vùng Vịnh dường như vẫn chấp nhận rủi ro khi tiếp tục vận chuyển dầu, bởi không có tuyến đường thay thế để đưa dầu ra thị trường quốc tế.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, dữ liệu tồn kho dầu của Mỹ cũng hỗ trợ giá. Theo Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho dầu thô của nước này trong tuần kết thúc ngày 2/10 giảm 3,2 triệu thùng, xuống 424,1 triệu thùng, vượt xa mức giảm 1,7 triệu thùng mà giới phân tích dự báo.

Tồn kho các sản phẩm chưng cất, bao gồm dầu diesel và nhiên liệu máy bay, cũng giảm 42.000 thùng xuống 105,14 triệu thùng, thấp hơn đáng kể so với mức thông thường trong cùng thời điểm của 5 năm qua.

Việc Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) đẩy nhanh kế hoạch giải phóng dầu dự trữ được kỳ vọng giúp bổ sung nguồn cung trong ngắn hạn. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng động thái này chỉ mang tính tạm thời và không tạo ra thêm năng lực sản xuất dầu mới.

Reuters

Xem thêm

#giá vàng #vàng #giá dầu #giá dầu thế giới tăng mạnh #giá vàng giảm mạnh #world gold price

Cùng chuyên mục

Đang công bố sự kiện Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026

Đang công bố sự kiện Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026

TPO - Sáng nay (8/10), tại Hà Nội, Ban Tổ chức Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 chính thức công bố chuỗi sự kiện năm 2026, với chủ đề “Chạm số - Sống xanh”, đánh dấu mùa thứ 6 của chương trình và một bước chuyển mới sau 5 năm Ngày Thẻ Việt Nam.

Chuyển Bộ Công an điều tra loạt sai phạm đấu thầu tại dự án sân bay Long Thành Ảnh minh họa:TTXVN

Sửa Luật đấu thầu: Có chặn được 'quân xanh, quân đỏ'?

TP - Từ dấu hiệu chuyển nhượng thầu, nhà thầu phụ giao lại công việc cho đơn vị khác đến những vi phạm trong hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, quản lý chất lượng, tiến độ…, kết luận thanh tra tại nhiều dự án cho thấy rủi ro có thể phát sinh xuyên suốt quá trình đấu thầu và thực hiện hợp đồng. Sửa Luật Đấu thầu vì thế không chỉ để rút ngắn thủ tục, đẩy nhanh giải ngân mà phải chặn sai phạm.

Thông tin mới về chợ Kim Liên và 'số phận' 200 tiểu thương

Thông tin mới về chợ Kim Liên và 'số phận' 200 tiểu thương

TPO - Chợ Kim Liên mới sẽ được xây dựng thành chợ dân sinh, không phải trung tâm thương mại, siêu thị hay mô hình kinh doanh khác. Tầng 1 dự kiến sẽ bố trí đủ các gian hàng như chợ cũ, khoảng 194 quầy; tầng 2 là các gian hàng quần áo.

TPHCM muốn phát hành trái phiếu qua trung tâm tài chính quốc tế

TPHCM muốn phát hành trái phiếu qua trung tâm tài chính quốc tế

TPO - TPHCM muốn phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình để huy động nguồn vốn trung và dài hạn thông qua Trung tâm tài chính quốc tế. Việc này được kỳ vọng tạo thêm nguồn vốn cho TPHCM, đồng thời thúc đẩy các dịch vụ tài chính chuyên sâu như tư vấn, thu xếp phát hành, xếp hạng tín nhiệm, quản trị rủi ro và giao dịch thứ cấp.

Nguồn điện chậm tiến độ, lấy gì bù thiếu hụt?

Nguồn điện chậm tiến độ, lấy gì bù thiếu hụt?

TPO - Nhiều dự án nguồn và lưới điện chậm tiến độ, trong khi ngành điện phải chuẩn bị ứng phó thời tiết cực đoan và tích nước hồ thủy điện cho mùa khô 2027. Trước áp lực cung ứng, Bộ Công Thương đã trình Chính phủ các giải pháp, trong đó có đề xuất điều chỉnh Quy hoạch điện VIII.

Đưa kiến thức sử dụng năng lượng an toàn vào trường học

Đưa kiến thức sử dụng năng lượng an toàn vào trường học

TPO - Sáng 5/10/2026, tại Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân (Hà Nội), Cục Năng lượng - Dầu khí (Bộ Công Thương) tổ chức chương trình tuyên truyền “Học sinh với kiến thức sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả”, thu hút hơn 1.000 học sinh tham gia.

Xăng E10 có thể giảm gần 1.500 đồng/lít, sắp có cơ chế giá riêng

Doanh nghiệp tự định giá xăng dầu: Cơ chế giám sát ra sao?

TPO - Khi Nhà nước không còn điều hành giá xăng dầu hằng tuần, doanh nghiệp sẽ được chủ động quyết định giá bán. Trước lo ngại các đơn vị có thể “bắt tay” đẩy giá lên cao, Bộ Công Thương cho biết sẽ giám sát qua hệ thống dữ liệu và xử lý hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh.

Bỗng dưng đứng tên doanh nghiệp, bị chặn ở sân bay: 'Giám đốc' khắc khoải gỡ vướng

Bỗng dưng đứng tên doanh nghiệp, bị chặn ở sân bay: 'Giám đốc' khắc khoải gỡ vướng

TPO - Phát hiện thông tin cá nhân bị sử dụng trái phép để đứng tên doanh nghiệp, “giám đốc bất đắc dĩ” phải nhiều lần làm việc với cơ quan thuế, đăng ký kinh doanh và công an để chứng minh mình không liên quan. Trong khi việc xác minh, xử lý kéo dài, họ vẫn đối mặt với nợ thuế, bị tạm hoãn xuất cảnh.

Thông tin mới về lãi suất ngân hàng

Thông tin mới về lãi suất ngân hàng

TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà thông tin, tốc độ tăng lãi suất đang chậm lại và lãi suất về cơ bản đang xoay quanh mặt bằng mới. Đến ngày 20/9, lãi suất tiền gửi bình quân của các giao dịch phát sinh mới ở mức 6,38%/năm, tăng 1,15%/năm so với cuối năm 2025.

Vietcombank đồng đầu tư Quán Nhà Haha, đưa dàn nghệ sĩ lên bộ sưu tập thiết kế thẻ độc quyền

Vietcombank đồng đầu tư Quán Nhà Haha, đưa dàn nghệ sĩ lên bộ sưu tập thiết kế thẻ độc quyền

Tại họp báo ra mắt Quán Nhà Haha ngày 6/10 tại TPHCM, Vietcombank khẳng định vai trò Nhà đồng đầu tư và giới thiệu bộ sưu tập thẻ ghi nợ quốc tế Vietcombank Visa Haha Collection. Với 17 thiết kế trong đó có tới 15 thiết kế lấy cảm hứng từ dàn nghệ sĩ và 02 thiết kế từ Quán Nhà Haha, bộ thẻ mở đầu chuỗi hoạt động đưa khách hàng đến gần hơn với chương trình, từ những giao dịch hằng ngày đến các cuộc gặp gỡ và Fan Meeting.

Chubb Life Việt Nam và Zalopay cùng đưa giải pháp bảo vệ tài chính đến gần người dùng số

Chubb Life Việt Nam và Zalopay cùng đưa giải pháp bảo vệ tài chính đến gần người dùng số

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life Việt Nam) và ứng dụng thanh toán tài chính Zalopay vừa chính thức ký kết hợp tác phân phối Sản phẩm Bảo hiểm Tử kỳ tái tục hàng năm mở rộng trên nền tảng Zalopay. Hợp tác đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng và đa dạng hóa kênh phân phối số của Chubb Life Việt Nam, giúp khách hàng tiếp cận các giải pháp bảo vệ thuận tiện hơn ngay trên những nền tảng số quen thuộc.

Lạm phát 'chạm trần' 4,5%, dư địa nào cho những tháng cuối năm?

Lạm phát 'chạm trần' 4,5%, dư địa nào cho những tháng cuối năm?

TPO - CPI bình quân 9 tháng vừa qua tăng 4,52% so với cùng kỳ năm trước, vượt mức 4,5% mục tiêu đề ra cho cả năm. Giá xăng dầu, chỉ số giá nhóm nhà ở, nhu cầu tiêu dùng cuối năm tiếp tục tạo áp lực. Dự kiến, trong quý IV không có đề xuất tăng giá dịch vụ khám chữa bệnh, giáo dục, không tăng giá điện.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe