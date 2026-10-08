Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Dàn người đẹp check-in họp báo công bố Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026

Nhóm PV

TPO - Với vai trò kết nối chương trình với cộng đồng và lan tỏa những trải nghiệm thanh toán số hiện đại đến gần hơn với người dùng trẻ, Á hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh đồng hành chuỗi sự kiện của Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026.

tp_nguoidep8.jpg
Họp báo Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 diễn ra sáng 8/10 tại Hà Nội. Từ thanh toán bằng thẻ, phương thức thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng đa dạng với QR, thanh toán trên thiết bị di động, công nghệ không tiếp xúc và nhiều giải pháp số mới. Sự phát triển đó đã đưa thanh toán số bước vào một không gian rộng lớn hơn - một hệ sinh thái đa dạng về phương thức, phong phú về trải nghiệm và ngày càng gắn bó với đời sống.
tp_nguoidep72.jpg
Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 với chủ đề “Chạm số - Sống xanh” do Báo Tiền Phong phối hợp cùng Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) đồng tổ chức, dưới sự chỉ đạo nội dung của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Với vai trò kết nối chương trình với cộng đồng và lan tỏa những trải nghiệm thanh toán số hiện đại đến gần hơn với người dùng trẻ, Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 có sự đồng hành của Á hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh.
tp_nguoidep69.jpg
Á hậu Châu Anh là gương mặt trẻ, năng động và giàu sức lan tỏa.
tp_nguoidep12.jpg
Châu Anh xuất hiện rạng rỡ tại họp báo sáng 8/10. "Với Châu Anh, được đồng hành Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 trong vai trò Đại sứ là một niềm vinh hạnh. Tôi tin rằng công nghệ chỉ thực sự trở nên gần gũi khi tự mình trải nghiệm, cảm nhận sự tiện lợi và biết cách sử dụng một cách an toàn", Á hậu Châu Anh chia sẻ.
tp_hh35.jpg
Điều Châu Anh đặc biệt mong chờ là Sóng Festival, khi lần đầu tiên chương trình đến với không gian phố đi bộ Trần Nhân Tông. Ở đó, công nghệ không chỉ được giới thiệu bằng những khái niệm, mà hiện diện trong từng trải nghiệm mua sắm, giải trí, gặp gỡ và những lựa chọn hàng ngày.
tp_nguoidep35.jpg
Người đẹp Hồ Ngọc Phương Linh - Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 - tham dự sự kiện với vai trò khách mời.
tp_nguoidep37.jpg
Hồ Ngọc Phương Linh luôn biết ơn Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 đã cho cô nhiều cơ hội trải nghiệm và phát triển bản thân, đặc biệt là đồng hành với sự kiện do Báo Tiền Phong tổ chức.
tp_nguoidep34.jpg
Phương Linh càng hào hứng khi tìm hiểu về ý nghĩa của sự kiện Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026. "Thanh toán số hôm nay không còn đơn thuần là câu chuyện của ngân hàng hay một phương thức trả tiền. Đó là một phần của hệ sinh thái số, hiện diện trong mua sắm, di chuyển, du lịch, y tế, giáo dục, dịch vụ công và nhiều hoạt động thường ngày", Phương Linh nói.
tp_nguoidep25.jpg
Vẻ đẹp thuần khiết, dịu dàng của Hồ Ngọc Phương Linh.
tp_nguoidep42.jpg
Người đẹp Thu Hằng - Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2024 - trong trang phục trắng thanh lịch tham dự sự kiện.
tp_nguoidep49.jpg
Người đẹp háo hức chờ đón Ban tổ chức công bố chi tiết chuỗi hoạt động Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026. Cô kỳ vọng nhiều hoạt động hướng tới người dùng, cộng đồng và thế hệ trẻ, tiếp tục hành trình đưa thanh toán số đến gần hơn với đời sống.
tp_hh34.jpg
tp_hh32.jpg
Thu Hằng khoe nhan sắc ngọt ngào.
tp_nguoidep.jpg
Dàn người đẹp chụp hình cùng Ban tổ chức và các đại biểu tại họp báo.

Xem thêm

#Thanh Toán Số Việt Nam #Ngày Thanh Toán Số #công nghệ thanh toán #hệ sinh thái số #trải nghiệm số #Chạm số #Sống xanh

Cùng chuyên mục

Giá vàng thế giới lao dốc mạnh

Giá vàng thế giới lao dốc mạnh

TPO - Giá vàng giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng do đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao, trong khi giá dầu đi lên khi những lo ngại về nguồn cung tại Trung Đông gia tăng.

Chuyển Bộ Công an điều tra loạt sai phạm đấu thầu tại dự án sân bay Long Thành Ảnh minh họa:TTXVN

Sửa Luật đấu thầu: Có chặn được 'quân xanh, quân đỏ'?

TP - Từ dấu hiệu chuyển nhượng thầu, nhà thầu phụ giao lại công việc cho đơn vị khác đến những vi phạm trong hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, quản lý chất lượng, tiến độ…, kết luận thanh tra tại nhiều dự án cho thấy rủi ro có thể phát sinh xuyên suốt quá trình đấu thầu và thực hiện hợp đồng. Sửa Luật Đấu thầu vì thế không chỉ để rút ngắn thủ tục, đẩy nhanh giải ngân mà phải chặn sai phạm.

Thông tin mới về chợ Kim Liên và 'số phận' 200 tiểu thương

Thông tin mới về chợ Kim Liên và 'số phận' 200 tiểu thương

TPO - Chợ Kim Liên mới sẽ được xây dựng thành chợ dân sinh, không phải trung tâm thương mại, siêu thị hay mô hình kinh doanh khác. Tầng 1 dự kiến sẽ bố trí đủ các gian hàng như chợ cũ, khoảng 194 quầy; tầng 2 là các gian hàng quần áo.

TPHCM muốn phát hành trái phiếu qua trung tâm tài chính quốc tế

TPHCM muốn phát hành trái phiếu qua trung tâm tài chính quốc tế

TPO - TPHCM muốn phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình để huy động nguồn vốn trung và dài hạn thông qua Trung tâm tài chính quốc tế. Việc này được kỳ vọng tạo thêm nguồn vốn cho TPHCM, đồng thời thúc đẩy các dịch vụ tài chính chuyên sâu như tư vấn, thu xếp phát hành, xếp hạng tín nhiệm, quản trị rủi ro và giao dịch thứ cấp.

Nguồn điện chậm tiến độ, lấy gì bù thiếu hụt?

Nguồn điện chậm tiến độ, lấy gì bù thiếu hụt?

TPO - Nhiều dự án nguồn và lưới điện chậm tiến độ, trong khi ngành điện phải chuẩn bị ứng phó thời tiết cực đoan và tích nước hồ thủy điện cho mùa khô 2027. Trước áp lực cung ứng, Bộ Công Thương đã trình Chính phủ các giải pháp, trong đó có đề xuất điều chỉnh Quy hoạch điện VIII.

Đưa kiến thức sử dụng năng lượng an toàn vào trường học

Đưa kiến thức sử dụng năng lượng an toàn vào trường học

TPO - Sáng 5/10/2026, tại Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân (Hà Nội), Cục Năng lượng - Dầu khí (Bộ Công Thương) tổ chức chương trình tuyên truyền “Học sinh với kiến thức sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả”, thu hút hơn 1.000 học sinh tham gia.

Xăng E10 có thể giảm gần 1.500 đồng/lít, sắp có cơ chế giá riêng

Doanh nghiệp tự định giá xăng dầu: Cơ chế giám sát ra sao?

TPO - Khi Nhà nước không còn điều hành giá xăng dầu hằng tuần, doanh nghiệp sẽ được chủ động quyết định giá bán. Trước lo ngại các đơn vị có thể “bắt tay” đẩy giá lên cao, Bộ Công Thương cho biết sẽ giám sát qua hệ thống dữ liệu và xử lý hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh.

Bỗng dưng đứng tên doanh nghiệp, bị chặn ở sân bay: 'Giám đốc' khắc khoải gỡ vướng

Bỗng dưng đứng tên doanh nghiệp, bị chặn ở sân bay: 'Giám đốc' khắc khoải gỡ vướng

TPO - Phát hiện thông tin cá nhân bị sử dụng trái phép để đứng tên doanh nghiệp, “giám đốc bất đắc dĩ” phải nhiều lần làm việc với cơ quan thuế, đăng ký kinh doanh và công an để chứng minh mình không liên quan. Trong khi việc xác minh, xử lý kéo dài, họ vẫn đối mặt với nợ thuế, bị tạm hoãn xuất cảnh.

Thông tin mới về lãi suất ngân hàng

Thông tin mới về lãi suất ngân hàng

TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà thông tin, tốc độ tăng lãi suất đang chậm lại và lãi suất về cơ bản đang xoay quanh mặt bằng mới. Đến ngày 20/9, lãi suất tiền gửi bình quân của các giao dịch phát sinh mới ở mức 6,38%/năm, tăng 1,15%/năm so với cuối năm 2025.

Vietcombank đồng đầu tư Quán Nhà Haha, đưa dàn nghệ sĩ lên bộ sưu tập thiết kế thẻ độc quyền

Vietcombank đồng đầu tư Quán Nhà Haha, đưa dàn nghệ sĩ lên bộ sưu tập thiết kế thẻ độc quyền

Tại họp báo ra mắt Quán Nhà Haha ngày 6/10 tại TPHCM, Vietcombank khẳng định vai trò Nhà đồng đầu tư và giới thiệu bộ sưu tập thẻ ghi nợ quốc tế Vietcombank Visa Haha Collection. Với 17 thiết kế trong đó có tới 15 thiết kế lấy cảm hứng từ dàn nghệ sĩ và 02 thiết kế từ Quán Nhà Haha, bộ thẻ mở đầu chuỗi hoạt động đưa khách hàng đến gần hơn với chương trình, từ những giao dịch hằng ngày đến các cuộc gặp gỡ và Fan Meeting.

Chubb Life Việt Nam và Zalopay cùng đưa giải pháp bảo vệ tài chính đến gần người dùng số

Chubb Life Việt Nam và Zalopay cùng đưa giải pháp bảo vệ tài chính đến gần người dùng số

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life Việt Nam) và ứng dụng thanh toán tài chính Zalopay vừa chính thức ký kết hợp tác phân phối Sản phẩm Bảo hiểm Tử kỳ tái tục hàng năm mở rộng trên nền tảng Zalopay. Hợp tác đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng và đa dạng hóa kênh phân phối số của Chubb Life Việt Nam, giúp khách hàng tiếp cận các giải pháp bảo vệ thuận tiện hơn ngay trên những nền tảng số quen thuộc.

Lạm phát 'chạm trần' 4,5%, dư địa nào cho những tháng cuối năm?

Lạm phát 'chạm trần' 4,5%, dư địa nào cho những tháng cuối năm?

TPO - CPI bình quân 9 tháng vừa qua tăng 4,52% so với cùng kỳ năm trước, vượt mức 4,5% mục tiêu đề ra cho cả năm. Giá xăng dầu, chỉ số giá nhóm nhà ở, nhu cầu tiêu dùng cuối năm tiếp tục tạo áp lực. Dự kiến, trong quý IV không có đề xuất tăng giá dịch vụ khám chữa bệnh, giáo dục, không tăng giá điện.

PNJ hút gần 1.000 tỷ đồng bắt đáy, khối ngoại vẫn xả mạnh

PNJ hút gần 1.000 tỷ đồng bắt đáy, khối ngoại vẫn xả mạnh

TPO - Cổ phiếu PNJ tiếp tục bị bán mạnh trong phiên giao dịch ngày 7/10, có lúc giảm sàn xuống 18.750 đồng nhưng sau đó được kéo lên 18.900 đồng khi lực cầu bắt đáy nhập cuộc. Gần 52 triệu cổ phiếu được sang tay, trong khi khối ngoại vẫn bán ròng gần 400 tỷ đồng.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe