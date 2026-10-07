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Hoa hậu

90% thí sinh Hoa hậu Việt Nam có mái tóc dài tự nhiên

Nguyễn Hồng Vĩnh - Đỗ Quyên

TPO - Hơn 90% thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 sở hữu mái tóc dài tự nhiên. Có cô gái nuôi tóc từ ngày bé, người giữ mái tóc dài theo truyền thống gia đình, cũng có thí sinh từng tẩy nhuộm rồi quay về với tóc đen nguyên bản.

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Tại Hoa hậu Việt Nam 2026, nhiều thí sinh sở hữu mái tóc dài đen, dài và dày tự nhiên tạo nên vẻ mềm mại cho các cô gái khi xuất hiện trong trang phục đời thường cũng như trên sân khấu.
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Đinh Hoàng Gia Linh (SBD 116) là một trong hai thí sinh có mái tóc dài nhất cuộc thi năm nay. Cô bắt đầu nuôi tóc từ cấp 3 và duy trì nhiều cách chăm sóc để giữ tóc khỏe.
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Gia Linh thường ủ dầu, xịt dưỡng tóc bằng tinh dầu bưởi. Thỉnh thoảng, cô gội đầu bằng bồ kết tự nhiên. Mỗi tối, cô dành thời gian lăn da đầu, massage bằng lược gỗ. Mái tóc dài của Gia Linh là mong muốn của mẹ. Mẹ không muốn con gái sử dụng hóa chất và cho rằng để tóc dày trông nữ tính hơn.
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Đổi lại, việc sở hữu mái tóc dài đòi hỏi nhiều thời gian chăm sóc. Mỗi lần gội đầu, Gia Linh mất khoảng một tiếng để sấy tóc.
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Nguyễn Bùi Mai Linh (SBD 282) cũng nuôi tóc dài từ nhỏ. Đây là nét quen thuộc trong gia đình cô. Mai Linh chưa từng nhuộm hay uốn tóc. Cô từng thử tạo kiểu nhưng nhận ra bản thân tự tin nhất khi để tóc thẳng. Vì vậy, người đẹp duy trì cách chăm sóc khá đơn giản, chỉ gội đầu và dưỡng tóc bình thường.
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Với Mai Linh, mái tóc tự nhiên không cần quá nhiều tác động vẫn có thể trở thành một phần tạo nên diện mạo riêng.
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Vũ Hồng Hạnh (SBD 378) mất khoảng 4-5 năm để nuôi mái tóc dài hiện tại. Trước đó, cô từng tẩy và nhuộm tóc màu hồng phấn. Sau quá trình tạo kiểu, tóc bị xơ và hư tổn khiến cô quyết định trở lại với mái tóc đen.
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Hồng Hạnh nhận thấy tóc đen phù hợp với mình hơn, đồng thời dễ kết hợp trang phục. “Gội sấy mất thời gian nhưng tôi thích tóc dài bởi đúng với nét đẹp truyền thống của người con gái Việt. Tóc dài, dày tự nhiên dễ tạo kiểu, tự tin”, cô chia sẻ.
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Điều khiến Hồng Hạnh bất ngờ là khi bước vào nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026, cô nhận ra nhiều thí sinh cũng lựa chọn mái tóc dài tự nhiên.
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Nguyễn Thục Uyên Nhi (SBD 602) cũng giữ mái tóc hoàn toàn tự nhiên, chưa sử dụng hóa chất. Cô cho biết gia đình có truyền thống nuôi tóc dài. Để giữ tóc dày và bóng mượt, Uyên Nhi thường ủ dầu xả khoảng 15 phút sau khi gội rồi xả lại bằng nước lạnh.
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Chia sẻ với Tiền Phong, NCSTS.BS. Trương Hoàng Lệ Thủy, người có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân trắc học tại Hoa hậu Việt Nam, nhận định việc khoảng 90% thí sinh năm nay sở hữu mái tóc dài tự nhiên là tín hiệu thú vị.
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Theo bà, điều này cho thấy các bạn trẻ đang có xu hướng trân trọng vẻ đẹp tự nhiên, đồng thời lựa chọn hình ảnh nữ tính, mềm mại và thanh lịch hơn. “Mái tóc dài tự nhiên thường tạo cảm giác khỏe khoắn, trẻ trung và nữ tính”, bà nói.
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Theo chuyên gia, mái tóc không đơn thuần là yếu tố làm đẹp mà còn có thể góp phần thay đổi diện mạo và thần thái của một cô gái nếu được tạo dáng phù hợp với gương mặt, trang phục và hoàn cảnh. Tóc dài cũng có lợi thế về mặt hình ảnh khi tạo thêm chuyển động cho cơ thể. Một mái tóc có độ dài phù hợp với gương mặt và hình thể, được tạo dáng tinh tế với độ phồng vừa phải và chuyển động tự nhiên theo từng bước đi giúp tổng thể thanh thoát, mềm mại.
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Qua hình ảnh dàn thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026, chuyên gia cho rằng vẻ đẹp tự nhiên đang được nhìn nhận tích cực. Các cô gái có xu hướng tôn nét riêng thay vì chạy theo khuôn mẫu duy nhất. Vẻ đẹp không nhất thiết phải là sự hoàn hảo được tạo dựng mà nằm ở sự hài hòa giữa ngoại hình, cá tính và thần thái của mỗi người.
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Nhân trắc học cũng không nhằm đưa ra một khuôn mặt chuẩn để tất cả cùng hướng tới. Đây là công cụ giúp nhìn vẻ đẹp dựa trên tỷ lệ và sự tương quan giữa các đường nét.
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Một gương mặt không theo xu hướng vẫn có thể đẹp nếu tổng thể hài hòa, có thần thái và dấu ấn riêng. Tương tự, một mái tóc dài chỉ thực sự trở thành lợi thế khi được lựa chọn và tạo kiểu phù hợp với chính người sở hữu.

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