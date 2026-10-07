90% thí sinh Hoa hậu Việt Nam có mái tóc dài tự nhiên

TPO - Thời gian gấp rút khiến biên đạo múa Khoa Nguyễn đặt ra những yêu cầu và áp lực cao với 53 cô gái Hoa hậu Việt Nam 2026 ở tiết mục đồng diễn. Việc luyện tập liên tục nhiều giờ trên đôi giày cao gót là thử thách đòi hỏi sự kiên nhẫn, tập trung cao độ của thí sinh.