90% thí sinh Hoa hậu Việt Nam có mái tóc dài tự nhiên

TPO - Hơn 90% thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 sở hữu mái tóc dài tự nhiên. Có cô gái nuôi tóc từ ngày bé, người giữ mái tóc dài theo truyền thống gia đình, cũng có thí sinh từng tẩy nhuộm rồi quay về với tóc đen nguyên bản.
TPO - Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Thị Vân Nhi nói cô bất ngờ khi có 6 thí sinh đồng hương Hải Phòng tham dự vòng Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Vân Nhi hy vọng một trong sáu thí sinh giành được danh hiệu ở cuộc thi năm nay.
TPO - Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục chọn sân khấu ngoài trời cho đêm Chung khảo và Chung kết tại Hải Phòng. Ban tổ chức mong muốn đón đông khán giả đến xem trực tiếp, đồng thời mang đến phần trình diễn hoành tráng, mãn nhãn mặc dù lựa chọn này đi cùng áp lực về thời tiết, an toàn và công tác tổ chức.
TPO - Từ sự bỡ ngỡ ban đầu đến những ngày nước rút trước thềm Chung khảo toàn quốc, hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026 ghi dấu sự trưởng thành của các thí sinh qua từng vòng tuyển chọn, tập luyện và trải nghiệm.
TPO - Chia sẻ tại họp báo Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh cho biết có chút bồi hồi, tiếc nuối khi chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ. Cô cũng mong chờ được chứng kiến sự tỏa sáng của 53 thí sinh trên sân khấu đêm Chung khảo.
TPO - Thời gian gấp rút khiến biên đạo múa Khoa Nguyễn đặt ra những yêu cầu và áp lực cao với 53 cô gái Hoa hậu Việt Nam 2026 ở tiết mục đồng diễn. Việc luyện tập liên tục nhiều giờ trên đôi giày cao gót là thử thách đòi hỏi sự kiên nhẫn, tập trung cao độ của thí sinh.
TPO - Họp báo công bố chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 sáng 6/10 tại Hải Phòng quy tụ các hoa hậu, á hậu cùng 53 thí sinh. Ban tổ chức có dịp nhìn lại những câu chuyện về các buổi tập đến 23h30, hành trình nhân ái và công tác chuẩn bị cho đêm thi ngoài trời hứa hẹn bùng nổ.
TPO - Tại họp báo công bố vòng Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026, ban tổ chức chia sẻ nhiều thông tin quan trọng về Chung khảo toàn quốc ngày 10/10. Bên cạnh những công việc liên quan sân khấu, công tác ghi hình phục vụ livestream cũng được ban tổ chức đầu tư kỹ lưỡng. 53 thí sinh trở thành trung tâm của sân khấu, sẽ có những góc quay, góc hình đẹp nhất.
TPO - Sau thời gian dài rèn luyện tại nhà chung, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 ngày càng tiến bộ về kỹ năng trình diễn và làm chủ sân khấu. Họ tự tin sải bước trên sân khấu họp báo trước Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, tại Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng.
TPO - Sáng 6/10, họp báo công bố Chung khảo toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tại khu du lịch Đồi Rồng, Hải Phòng. Bên cạnh màn ra mắt của 53 thí sinh, đại diện ban tổ chức cũng giải đáp nhiều câu hỏi của báo chí về vấn đề được quan tâm tại cuộc thi năm nay.
TPO - Khoảnh khắc Hoa hậu Ngọc Hân bế con thu hút sự chú ý đặc biệt tại thảm đỏ họp báo Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, diễn ra sáng 6/10 tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng.
TPO - Ông Bùi Minh Thành - Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Thành Group, Phó Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - cho biết vòng Chung khảo tại Hải Phòng được kỳ vọng biến Miền Hương Sắc thành hành trình trải nghiệm văn hóa, con người và vẻ đẹp địa phương.
TPO - Hoa hậu Hà Trúc Linh, Ngọc Hân, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi, người đẹp Phạm Thùy Dương khoe nhan sắc rạng rỡ trên thảm đỏ họp báo vòng Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng sáng 6/10.
TPO - Ngay trong họp báo Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra sáng 6/10 tại Đồi Rồng (Hải Phòng), Ban tổ chức đã phát động cuộc thi đặt câu hỏi ứng xử cho Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.
TPO - Sáng 6/10, tại Hải Phòng, Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 tổ chức họp báo công bố Chung khảo toàn quốc. Đây là chặng quan trọng trước khi cuộc thi bước vào vòng Chung kết.
TPO - Bốn ngày trước Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, 53 thí sinh miệt mài tập đồng diễn và catwalk với biên đạo múa Khoa Nguyễn, đạo diễn catwalk Ngọc Ánh Nana từ sáng đến tối muộn. Dù gặp áp lực về thời gian, thí sinh vẫn tập trung cao độ để có động tác uyển chuyển nhất trước khi bước lên sân khấu.
TPO - Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tối 10/10 tại Quảng trường Dragon Beach - Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (Đồ Sơn, Hải Phòng).