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Sân khấu chung khảo Hoa hậu Việt Nam lấy cảm hứng từ hoa sen

Hạnh Đỗ- Hồng Vĩnh

TPO - Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục chọn sân khấu ngoài trời cho đêm Chung khảo và Chung kết tại Hải Phòng. Ban tổ chức mong muốn đón đông khán giả đến xem trực tiếp, đồng thời mang đến phần trình diễn hoành tráng, mãn nhãn mặc dù lựa chọn này đi cùng áp lực về thời tiết, an toàn và công tác tổ chức.

Sau lần đầu trong lịch sử phải hoãn chung kết vì mưa bão năm 2024, Hoa hậu Việt Nam vẫn lựa chọn sân khấu ngoài trời cho mùa giải 2026.

Theo ban tổ chức, quy mô khán giả và mong muốn mang đến một đêm diễn mãn nhãn là những lý do quan trọng.

Sân khấu độc đáo lấy cảm hứng từ hoa sen

Sân khấu năm nay lấy cảm hứng từ hoa sen vươn lên, bung nở đang dần được hoàn thiện ở quảng trường biển Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng. Thiết kế gửi gắm vẻ đẹp thanh lịch, giàu sức sống và bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam.

Từ những khối kết cấu góc cạnh, sân khấu được tạo dáng bằng các đường cong uyển chuyển, mang đến tổng thể mềm mại, thanh thoát. Các lớp không gian mở rộng từ trung tâm sang hai bên, kết hợp màn hình LED cong và kết cấu giật lớp, gợi những cánh sen đang xòe nở.

Hình tượng này thể hiện tinh thần tôn vinh nhan sắc gắn với chiều sâu tâm hồn, khí chất và bản sắc văn hóa mà cuộc thi theo đuổi.

Thiết kế sân khấu được lấy cảm hứng từ hoa sen.

Thiết kế sân khấu được lấy cảm hứng từ hoa sen.

Các tuyến catwalk được bố trí theo nhiều hướng, giúp thí sinh đến gần khán giả hơn và người xem có thể theo dõi phần trình diễn từ nhiều góc độ. Cách sắp xếp này cũng tạo điều kiện để ê-kíp linh hoạt dàn dựng từng phần thi, giúp mỗi cô gái thể hiện cá tính, phong thái riêng.

Một điểm đặc biệt làm nên giá trị riêng của sân khấu năm nay chính là sự cộng hưởng với thiên nhiên. Được đặt tại Đồi Rồng, Hải Phòng, sân khấu không tách rời khỏi cảnh quan xung quanh.

Mặt nước, đường chân trời, ánh hoàng hôn và bối cảnh thiên nhiên rộng mở tạo nên một “phông nền sơn thủy” tự nhiên, góp phần tôn lên vẻ đẹp tổng thể của sân khấu, đồng thời mở rộng cảm xúc cho người xem.

Tăng cơ hội trải nghiệm cho khán giả

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức - thừa nhận sự kiện ngoài trời phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên, đặt ra những rủi ro về an ninh, an toàn, biểu diễn và việc truyền tải hình ảnh thí sinh, cuộc thi.

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53 thí sinh đã sẵn sàng để tỏa sáng. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Lý giải về quyết định năm nay, Trưởng Ban tổ chức cho biết mong muốn có một sân khấu quy mô lớn, đáp ứng yêu cầu trình diễn và thưởng thức của khán giả. Ông dẫn lại sân khấu chung kết mùa 2024 có sức chứa hơn 7.000 người, đồng thời chia sẻ những áp lực khi tiếp tục tổ chức ngoài trời.

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, thời điểm chung khảo, chung kết vào tháng 10 và tháng 11 được lựa chọn trên cơ sở cân nhắc quy luật thời tiết tại Hải Phòng. Ban tổ chức đang theo dõi kỹ các dự báo và hy vọng điều kiện tự nhiên thuận lợi cho chương trình.

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Năm nay số thí sinh tăng khoảng 30% so với mùa trước khiến yêu cầu hậu cần, kỹ thuật lớn hơn. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Hải Phòng năm nay là nơi diễn ra cả Chung khảo toàn quốc và Chung kết toàn quốc. Nhà báo Phùng Công Sưởng nhắc đến mối gắn bó của thành phố với cuộc thi, nơi có Phạm Thị Mai Phương và Nguyễn Thị Huyền từng giành ngôi vị cao nhất.

Ông Bùi Minh Thành - Chủ tịch Hoàng Thành Group, Phó Trưởng Ban tổ chức - cho biết năm nay số thí sinh tăng khoảng 30% so với mùa trước khiến yêu cầu hậu cần, kỹ thuật lớn hơn. Sau hai vòng sơ khảo Bắc, Nam, kế hoạch được điều chỉnh để bảo đảm điều kiện sinh hoạt và chuẩn bị đồng đều cho từng người.

Khác với chung khảo trong nhà mùa trước, sân khấu ngoài trời năm nay đòi hỏi tăng thiết bị ghi hình và nhân sự. Các khâu quay, livestream, hậu kỳ được đầu tư để mỗi thí sinh có điều kiện thể hiện trước ống kính. Đơn vị tổ chức cũng chuẩn bị phương án dự phòng, phối hợp địa phương về an ninh, y tế.

Theo ông Thành việc đưa những vòng thi quan trọng đến Hải Phòng còn nhằm tạo điều kiện để thí sinh trải nghiệm văn hóa, con người và vẻ đẹp của thành phố.

Đêm chung khảo là dịp để 53 cô gái thể hiện những điều đã học hỏi, rèn luyện trong suốt hành trình, trước khi ban giám khảo quyết định những gương mặt bước tiếp.

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#Hoa hậu Việt Nam #Hải Phòng #sân khấu ngoài trời #chung khảo #chung kết #văn hóa #thí sinh

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