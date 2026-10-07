Mỗi ngày nấu 2 tấn gạo ở lễ giỗ Anh hùng Nguyễn Trung Trực

TPO - Những ngày diễn ra lễ giỗ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, hàng chục gian bếp thiện nguyện tại phường Rạch Giá (tỉnh An Giang) đỏ lửa từ sáng sớm tới đêm muộn, mỗi ngày có hơn 2 tấn gạo được đưa vào nấu cơm chay để phát hàng nghìn suất ăn miễn phí cho người dân, du khách về dâng hương.

Lễ hội truyền thống tưởng nhớ ngày sinh của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực còn được người dân Nam Bộ gọi là Lễ giỗ cụ Nguyễn. Năm nay, lễ hội diễn ra dịp kỷ niệm 158 năm ngày ông hy sinh (1868-2026), diễn ra từ ngày 6-8/10 tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

Những ngày này, khu di tích lịch sử - văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực luôn tấp nập người dân, du khách về dâng hương, tưởng nhớ vị Anh hùng dân tộc.

Đông đảo người dân, du khách về dự Lễ hội truyền thống kỷ niệm 158 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh.

Tại lễ hội, nhiều đội, nhóm thiện nguyện từ nhiều địa phương đã về đây dựng lều trại, tổ chức nấu cơm chay, gói bánh tét, bánh ít, phát nước miễn phí phục vụ người dân và du khách.

Ông Hà Văn Tân (ngụ xã Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ) là tình nguyện viên tại Trại cơm 68. Năm nay đã là năm thứ 9 ông tham gia nấu cơm miễn phí phục vụ lễ giỗ Anh hùng Nguyễn Trung Trực. Hoạt động tình nguyện bắt đầu từ ngày 2-8/10.

Ông Tân phụ trách vận chuyển gạo từ kho khu bếp, nấu và phân chia cơm. Trung bình mỗi ngày, ông cùng các thành viên nấu khoảng 40 nồi cơm lớn, sử dụng hơn 2 tấn gạo.

“Trại cơm được chia thành nhiều nhóm. Thanh niên, đàn ông khỏe mạnh phụ trách nấu cơm, các phụ nữ sơ chế rau, chia thức ăn. Những người có tay nghề nấu bếp được giao nấu các món chay”, ông Tân nói.

Các tình nguyện viên làm việc từ khoảng 4h sáng đến tối. Dù vất vả, mọi người đều làm hết mình, họ xem đây là cách tri ân người Anh hùng dân tộc và góp phần vào thành công của lễ hội, lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của người Việt.

Người dân góp công, góp sức nấu cơm, làm bánh phục vụ lễ giỗ Anh hùng Nguyễn Trung Trực.

Không chỉ nấu cơm, nhiều người còn dành thời gian làm bánh để tặng khách hành hương. Bà Nguyễn Thị Siếu (67 tuổi) cho biết từ 4/10, bà cùng các chị em tham gia gói khoảng 15.000 chiếc bánh ít để phát cho người dân tới dự lễ hội. Gia đình bà Siếu cũng đóng góp gạo nếp, nguyên liệu gói bánh.

Theo bà Siếu, mỗi dịp lễ giỗ cụ Nguyễn, người dân lại thu xếp công việc về dâng hương hoặc tham gia làm công quả. “Người góp công, người góp của để cùng ban tổ chức lo chu đáo cho lễ giỗ”, bà Siếu nói.

Trung tá Trương Văn Quốc - Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh An Giang - cho biết tại lễ hội năm nay từ ngày 4-7/10, tuổi trẻ công an cùng các nhóm thiện nguyện tham gia làm đậu hủ, sữa đậu nành để phục vụ người dân, du khách hành hương.

Mỗi ngày có khoảng 30 bạn trẻ lực lượng công an gia làm hơn 4.000 miếng đậu hủ đem tặng lại các bếp ăn từ thiện, đồng thời làm và phát miễn phí khoảng 1.000 lít sữa đậu nành cho du khách.

Cùng với đó, tuổi trẻ Công an tỉnh An Giang còn tổ chức, tham gia nhiều hoạt động tìm hiểu về Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, các hoạt động văn hóa, sân khấu, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Theo ban tổ chức lễ hội, ngoài chuẩn bị cho các hoạt động chính của lễ hội diễn ra chu đáo, trang trọng, các công tác hậu cần, an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường... cũng được chú trọng.

Hàng chục nghìn suất cơm chay được phục vụ miễn phí mỗi ngày tại lễ giỗ Anh hùng Nguyễn Trung Trực.

Tình nguyện viên góp sức phục vụ người dân, du khách về dự lễ giỗ Anh hùng Nguyễn Trung Trực.

Tình nguyện viên vui vẻ tham gia các hoạt động nấu ăn để phát miễn phí cho người dân về dự lễ giỗ cụ Nguyễn.

Trung bình mỗi năm, lễ hội Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực thu hút hơn một triệu lượt khách.