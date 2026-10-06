10 ngày nữa diễn ra đại lễ hội Xòe Thái

TPO - Lễ hội Văn hóa Du lịch Mường Lò năm 2026, với chủ đề Tinh hoa Xòe Thái - Sắc màu Tây Bắc mang tinh thần đổi mới, kết hợp bản sắc văn hóa với ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại.

Chiều 6/10, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức họp báo thông tin về Lễ hội văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026.

Tại hội nghị, bà Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai - cho biết Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 với chủ đề Tinh hoa Xòe Thái - Sắc màu Tây Bắc sẽ diễn ra vào ngày 16/10 tại sân vận động Nghĩa Lộ.

Đây là sự kiện văn hóa, du lịch quy mô cấp tỉnh, hướng tới kỷ niệm 5 năm Nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Bà Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai - phát biểu tại buổi họp báo.

Từ ngày 15-21/10, hàng loạt hoạt động được tổ chức tại Nghĩa Lộ và các địa phương lân cận với hàng loạt sự kiện, hoạt động như xem Xòe, sống cùng bản Thái, đi giữa mùa vàng, thưởng trà Shan tuyết, khám phá nông nghiệp và hòa mình vào những lễ hội bản địa.

Đáng chú ý, hơn 2.000 người cùng tham gia màn đại Xòe đoàn kết, tạo điểm nhấn cộng đồng trong chương trình khai mạc. Trong đó việc ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào nghệ thuật Xòe Thái nhưng không mất đi giá trị truyền thống.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, vòng Xòe là nơi mọi người nắm tay nhau, không phân biệt tuổi tác hay vị trí.

Khi tiếng trống, tiếng chiêng vang lên, vòng Xòe mở rộng cũng là lúc niềm vui, sự gắn kết và lòng hiếu khách được truyền từ người này sang người khác.

Phóng viên Văn Đức - Văn phòng đại diện Báo Tiền Phong khu vực Tây Bắc - nêu câu hỏi tại buổi họp báo.

Ông Nông Việt Yên -Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai - khẳng định đầu tiên Lễ hội Mường Lò tập trung vào các yếu tố bảo tồn, nâng tầm di sản cốt lõi (6 điệu Xòe cổ của người Thái Mường Lò).

Trong đó, tỉnh xác định xây dựng lễ hội thường niên này thành sản phẩm du lịch đặc sắc hàng năm của tỉnh. Do đó, việc đổi mới trong cách tổ chức nhằm thu hút du khách gần xa, nhưng chủ đạo phải giữ bản sắc Nghệ thuật Xòe Thái cùng văn hóa Mường Lò.

Hơn 2.000 người sẽ cùng tham gia màn Đại xòe đoàn kết, tạo nên điểm nhấn cộng đồng trong chương trình khai mạc.

Ông Yên cũng cho biết thêm sân vận động diễn ra sự kiện Xòe có sức chứa khoảng 10.000 người. Tuy nhiên, xác định việc số lượng du khách tham dự lễ hội sẽ rất lớn, tỉnh đã chỉ đạo UBND phường Nghĩa Lộ bố trí màn hình led tại khu vực quảng trường và một số địa điểm trung tâm để bà con cùng du khách được hưởng trọn vẹn sản phẩm nghệ thuật của Lễ hội Mường Lò.