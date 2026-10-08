53 nhan sắc Hoa hậu Việt Nam tập đều tăm tắp

TPO - 3 ngày trước Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, 53 thí sinh tiếp tục làm việc với biên đạo múa Khoa Nguyễn để hoàn thiện đội hình, tuyến đi cho các màn đồng diễn. Gần ngày lên sân khấu chính thức, các thí sinh đã dần hoàn thiện kỹ năng và tự tin tỏa sáng trong đêm Chung khảo.