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Hoa hậu

53 nhan sắc Hoa hậu Việt Nam tập đều tăm tắp

Nguyễn Hồng Vĩnh - Đỗ Quyên

TPO - Sau nhiều ngày tập luyện với cường độ cao, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 dần nhuần nhuyễn các động tác, đội hình đồng diễn và kỹ năng trình diễn trên giày cao gót, sẵn sàng cho chung khảo toàn quốc ngày 10/10 tại Hải Phòng.

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Trong phòng tập, 53 cô gái tập luyện bài đồng diễn và các phần thi áo dài, bikini và dạ hội. Từ những bước chân, động tác tay đến cách chuyển đội hình được lặp lại nhiều lần để tạo sự đồng đều.
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Đây là một trong những nội dung được thí sinh tập trung ở giai đoạn nước rút trước chung khảo. Khoảng 10 ngày qua, các cô gái liên tục tập luyện cùng đạo diễn catwalk Ngọc Anh Nana và biên đạo múa Khoa Nguyễn để hoàn thiện màn đồng diễn cũng như các phần trình diễn.
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Với bài đồng diễn, yêu cầu không chỉ nằm ở việc nhớ động tác. 53 thí sinh phải cùng lúc kiểm soát hình thể, giữ thăng bằng trên giày cao gót và đảm bảo vị trí trong đội hình.
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Những buổi tập vì thế thường lặp đi lặp lại. Thí sinh tập, xem lại hình ảnh rồi tiếp tục sửa. Biên đạo múa Khoa Nguyễn cho biết anh yêu cầu các cô gái kiên trì từng động tác nhỏ bởi khả năng trình diễn không thể hoàn thiện trong vài ngày.
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Với nhiều thí sinh, đây cũng là lần đầu họ làm quen với sân khấu và giày cao gót. Tống Khánh Ly (SBD 482) cho biết việc nhảy múa trên giày cao gót là thử thách. Thí sinh Bùi Mai Linh (SBD 510) cũng gặp khó khăn trong việc giữ thăng bằng, có lúc suýt ngã trong quá trình tập.
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Từ những bước chân còn bỡ ngỡ, đội hình 53 người dần trở nên đều tăm tắp sau cả trăm giờ tập luyện.
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Đạo diễn catwalk Ngọc Anh Nana cho biết khi mới đồng hành cùng thí sinh, cô nhận thấy nhiều cô gái còn non nớt, lo lắng, đặc biệt những người lần đầu tham gia cuộc thi nhan sắc. Sau gần hai tháng, cô đánh giá thí sinh đã tiến bộ rõ rệt và tự tin làm chủ sân khấu.
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Nguyễn Thị Thảo thừa nhận cô hồi hộp xen lẫn lo lắng khi chung khảo cận kề. Đây là đêm thi quan trọng, quyết định thí sinh giành vé bước tiếp vào chung kết. Thảo cho biết cô cố gắng tập trung và nỗ lực hết sức để có phần thể hiện tốt, không phụ sự kỳ vọng của người thân.
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Với Nguyễn Diệu Chi, những bước đi trên giày cao gót còn gắn với một hành trình vượt qua giới hạn của bản thân. Từ cô gái chưa từng đi giày cao gót, Chi nhiều lần chẹo chân trong những buổi tập đầu tiên. Những vết sẹo trên chân trở thành dấu tích của quá trình tập luyện.
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Đến thời điểm này, Diệu Chi cho biết cô đã sẵn sàng cho chung khảo. Với nữ thí sinh, trải nghiệm tại cuộc thi là hành trình quý giá và trở thành một phần thanh xuân đáng nhớ.
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Đinh Diệu Anh cũng đang chờ đợi khoảnh khắc bước lên sân khấu. Gia đình cô gái Hà Nội đã chuẩn bị về Hải Phòng để cổ vũ cô trong đêm thi.
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Nguyễn Yến Trang cho biết những chuyến đi tới Lai Châu, Tuyên Quang, Bắc Ninh và Hải Phòng giúp cô có thêm nhiều trải nghiệm đáng nhớ trong hành trình Hoa hậu Việt Nam.
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Từ tối 7/10, thí sinh bắt đầu bước vào giai đoạn ráp sân khấu, tiếp tục hoàn thiện những phần trình diễn trước chung khảo. Đêm thi diễn ra lúc 20h ngày 10/10 tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng.

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