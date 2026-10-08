Giá vé chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 cao nhất 10 triệu đồng

TPO - Vé đêm chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 được chia thành bốn hạng, giá từ một triệu đến 10 triệu đồng. Học sinh, sinh viên và người dân Hải Phòng được giảm 30% giá vé nếu đáp ứng đủ điều kiện.

Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 công bố mở bán vé đêm chung khảo toàn quốc trên nền tảng LaSoong. Bốn hạng vé gồm Standard, Premium, VIP và VVIP, lần lượt có giá 1 triệu đồng, 3 triệu đồng, 5 triệu đồng và 10 triệu đồng/vé.

Đêm chung khảo toàn quốc diễn ra ngày 10/10 tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng. Vé được mở bán từ 9h ngày 25/9 và có thể đóng trước giờ khai mạc một tiếng hoặc khi số vé phân bổ được bán hết, tùy thời điểm nào đến trước.

Vé xem chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 đang được mở bán. Ảnh: BTC.

Theo quy định, khán giả từ đủ 12 tuổi trở lên được mua vé. Mỗi vé dành cho một người. Sau khi giao dịch được hệ thống ghi nhận thành công, vé điện tử kèm mã QR được phát hành.

Ban tổ chức áp dụng mức giảm 30% giá vé cho hai nhóm đối tượng gồm học sinh, sinh viên và người dân Hải Phòng.

Học sinh, sinh viên cần xuất trình thẻ còn hiệu lực để được hưởng ưu đãi. Người dân Hải Phòng sử dụng CCCD có thông tin địa phương là Hải Phòng làm giấy tờ chứng minh. Mỗi đối tượng được hưởng ưu đãi tối đa hai vé/người.

Ưu đãi được áp dụng theo từng giao dịch và không được tự cộng dồn hai mức giảm 30% thành 60%. Khán giả cần kiểm tra điều kiện áp dụng và số tiền cuối cùng trước khi thanh toán.

Khán giả có thể mua vé trực tuyến trên LaSoong hoặc đăng ký mua với nhân viên bán vé do Hoàng Thành Media (HTM) công bố. Chỉ những giao dịch được hệ thống ghi nhận thành công mới là căn cứ phát hành vé.

Đáng chú ý, trong giai đoạn chưa có bản đồ sân khấu, khán giả chỉ chọn hạng và số lượng vé khi mua. Sau khi bản đồ sân khấu được hoàn thiện, LaSoong sẽ gửi email tới địa chỉ người mua đã đăng ký để thực hiện lựa chọn chỗ ngồi.

Ban tổ chức khuyến cáo khán giả kiểm tra kỹ tên sự kiện, hạng vé, số lượng, thông tin cá nhân, ưu đãi và tổng số tiền trước khi thanh toán. Sau khi nhận vé điện tử, người mua cần lưu mã đơn hàng và theo dõi email, kể cả mục thư rác, để không bỏ lỡ thông báo chọn chỗ.

Khi tới địa điểm tổ chức, khán giả cần xuất trình vé điện tử có mã QR và CCCD để đối chiếu. Người sử dụng vé ưu đãi phải mang theo giấy tờ chứng minh tương ứng. Mỗi vé chỉ có giá trị cho một người và khán giả phải ngồi đúng khu vực, vị trí được ghi nhận trên vé.

Hướng dẫn mua vé Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026.

Vé đã mua không được đổi, trả hoặc hoàn tiền theo yêu cầu đơn phương của người mua vì lý do cá nhân. Các trường hợp được xem xét đổi vé hoặc hoàn tiền gồm chương trình bị hủy, thay đổi thời gian hoặc địa điểm tổ chức, lỗi kỹ thuật của hệ thống khiến vé được phát hành sai hoặc không sử dụng được và những trường hợp khác do ban tổ chức công bố.