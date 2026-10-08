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Mưa lớn ở Đà Nẵng: Một người mất tích do lật ghe, xuất hiện sạt lở ở xã miền núi

Hoài Văn

TPO - Mưa lớn kéo dài khiến xã miền núi Đà Nẵng xảy ra sạt lở, gây chia cắt giao thông. Trên sông Bàn Thạch, một người đàn ông 66 tuổi mất tích sau khi ghe bị lật.

Sáng 8/10, lãnh đạo phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm một người đàn ông mất tích sau vụ lật ghe trên sông Bàn Thạch.

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Tìm kiếm nạn nhân mất tích trên sông Bàn Thạch, TP Đà Nẵng.

Trước đó, khoảng 15h ngày 7/10, tại khu vực sông Bàn Thạch, đoạn qua cầu Kỳ Phú, thuộc khối phố An Phú, phường Quảng Phú, xảy ra vụ lật ghe khiến ông Nguyễn Tấn D. (66 tuổi, trú khối phố An Phú) bị nước cuốn mất tích.

Ngay sau khi nhận tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự phường Quảng Phú huy động 12 cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với chính quyền địa phương, Công an và các lực lượng liên quan tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Tuy nhiên, do nước sông dâng cao, chảy xiết, đến 11h ngày 8/10, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy ông D. Công tác tìm kiếm đang được tiếp tục với sự tham gia của nhiều lực lượng.

Trong khi đó, mưa lớn khiến xã miền núi Đà Nẵng xảy ra sạt lở gây chia cắt giao thông. Sạt lở xảy ra tại khu vực gần cầu Nước Na, thuộc thôn 2, xã Trà Linh. Lực lượng chức năng được yêu cầu túc trực tại các điểm sạt lở và khu vực có nguy cơ sạt lở để cảnh báo, hướng dẫn người dân, không lưu thông qua những vị trí nguy hiểm.

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Sạt lở xảy ra tại thôn 2, xã Trà Linh. Ảnh CTV

15 hồ thủy lợi đã đầy nước

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Quản lý tài nguyên nước và Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng), trong 24 giờ qua, trên địa bàn thành phố có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Tổng lượng mưa từ 1h ngày 7/10 đến 1h ngày 8/10 phổ biến 40-120 mm. Một số nơi có lượng mưa cao như Kỳ Phú 143,6 mm, Tam Trà 148,4 mm và Tam Kỳ 169,6 mm.

Hiện có 15 hồ thủy lợi đã đầy, gồm Đá Vách, Nước Rôn, Hương Mao, Thạch Bàn, Hòa Khê, Hố Gáo, Truông Đá Bạc, Hố Cái, Đồng Tréo, Hố Lăng, Phú Túc, Trường Loan Thượng, Tân An, Diêu Phong và Hóc Gối.

Ngoài ra, các hồ có dung tích từ 50-98% gồm Phú Ninh 51,37%, An Long 53,95%, Phú Lộc 90,22%, Khe Tân 97,04%, Đồng Nghệ 56,18%, Hòa Trung 70,22%, Hố Cau 92,50%, Trước Đông 61,44%, Hóc Khế 53,87% và Phước Hà 50,78%.

Các hồ còn lại có dung tích dưới 50%, gồm Thái Xuân, Cao Ngạn, Đông Tiển, Trung Lộc, Hố Giang, Việt An, Cây Thông và Vĩnh Trinh.

Mực nước các hồ thủy điện A Vương, Sông Bung 2, Sông Bung 4, Đăk Mi 4 và Sông Tranh 2 hiện đều thấp hơn mực nước đón lũ thấp nhất. Cụ thể, lúc 5h, hồ Sông Tranh 2 có mực nước 143,09 m, trong khi mực nước đón lũ thấp nhất là 165 m; Sông Bung 2 ở mức 576,54 m (mực nước đón lũ thấp nhất 595 m); Đăk Mi 4 ở mức 240,90 m (251,5 m); A Vương 350,09 m (370m); Sông Bung 4 ở mức 208,22 m (216m).

Mực nước tại các trạm thủy văn hiện đều dưới báo động I.

Cơ quan chức năng dự báo từ nay (8/10) đến sáng 9/10, mưa lớn tại Đà Nẵng còn diễn biến phức tạp. Các khu vực miền núi cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất; vùng trũng thấp và các khu đô thị có nguy cơ ngập úng.

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