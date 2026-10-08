Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Mưa lớn gây ngập cục bộ nhiều khu dân cư ở Quảng Ngãi

Nguyễn Ngọc

TPO - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường tại các khu dân cư trên địa bàn xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi) bị ngập cục bộ, có nơi nước tràn vào nhà dân. Chính quyền địa phương đã khoanh vùng, giăng dây cảnh báo và chuẩn bị phương án di dời người dân tại các khu vực trũng thấp.

Ngày 8/10, trao đổi với phóng viên, ông Ung Đình Hiền - Chủ tịch UBND xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, mưa lớn liên tục khiến nhiều khu dân cư và tuyến đường trên địa bàn bị ngập cục bộ, chia cắt giao thông.

“Hiện địa phương đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa, đặc biệt tại các khu vực trũng thấp, điểm ngập sâu và vị trí có nguy cơ mất an toàn. Lực lượng chức năng được bố trí túc trực, sẵn sàng hỗ trợ người dân, đồng thời chuẩn bị phương án di dời các hộ dân ở vùng trũng thấp đến nơi an toàn nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài”, ông Hiền nói.

336433c223c6a398fad7.jpg
Mưa lớn gây ngập tuyến đường bờ Tràng (thôn Phú Long, xã vạn tường, tỉnh Quảng Ngãi).

Theo đó, tại tuyến đường vào khu dân cư Cà Ninh (thôn Thượng Hòa); khu dân cư 12, 13, (thôn Đông Lỗ) xuất hiện tình trạng ngập cục bộ, nước tràn vào nhà dân. Khu vực đường vào rừng dừa nước Cà Ninh (thôn Phú Long) cũng bị ngập, độ sâu từ 0,3-0,6 m.

Trước diễn biến thời tiết, lực lượng chức năng xã Vạn Tường đã có mặt tại các điểm ngập sâu, khoanh vùng, giăng dây và cắm biển cảnh báo, ngăn người dân đi vào khu vực nguy hiểm. Đồng thời xây dựng phương án di dời người dân tại những vùng trũng thấp trong trường hợp mưa lớn tiếp diễn, gây ngập sâu.

UBND xã Vạn Tường khuyến cáo người dân không chủ quan, không cố tình điều khiển xe máy, ô tô hoặc đi bộ qua các khu vực đã được giăng dây cảnh báo, những đoạn đường ngập sâu, nước chảy xiết. Bên cạnh đó, yêu cầu người dân không tụ tập vớt cá, thả lưới, bắt cá hoặc bơi lội tại những khu vực nước ngập sâu, dòng chảy mạnh để tránh nguy cơ bị cuốn trôi, đuối nước.

4faa430c5308d3568a19.jpg
Chính quyền xã Vạn Tường giăng dây cảnh báo, những đoạn đường ngập sâu, nước chảy xiết.

Người dân cần chủ động kê cao tài sản, kiểm tra hệ thống điện trong nhà để phòng ngừa sự cố do ngập nước; quản lý chặt trẻ em, không để trẻ chơi đùa, bơi lội gần khu vực ngập, kênh rạch, mương thoát nước.

Hiện lực lượng chức năng xã Vạn Tường duy trì túc trực 24/24 giờ tại các vị trí xung yếu, sẵn sàng hỗ trợ, di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn khi cần thiết.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, trong 6 giờ, từ 4h - 10h ngày 8/10, khu vực phía đông tỉnh có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to. Lượng mưa tại Bình Tân, xã Đông Sơn đạt 159,2 mm; Châu Ổ, xã Bình Sơn 101 mm; Trà Thanh, xã Thanh Bồng 99,8 mm; Bình Khương, xã Bình Minh 92,6 mm; Bình Mỹ, xã Bình Chương 88,2 mm; Trà Khúc, xã Trương Quang Trọng 86,6 mm và Trà Hiệp, xã Thanh Bồng 84,8 mm…

a609beafaeab2ef577ba.jpg
Người dân thôn Đông Lỗ (xã Vạn Tường) khẩn trương di chuyển đồ đạc lên cao khi nước tràn vào nhà.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn ở cấp 1. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ lũ, lũ quét trên các sông, suối và sạt lở đất trên sườn dốc. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Vùng biển Quảng Ngãi, bao gồm đặc khu Lý Sơn, tiếp tục có mưa to và dông, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong dông. Gió Bắc - Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động, sóng cao từ 2-3m.

Xem thêm

#Mưa lớn Quảng Ngãi #Ngập lụt địa phương #Biện pháp ứng phó mưa lũ #Chính quyền xã Vạn Tường #Nguy cơ thiên tai #mưa lớn ở miền Trung

Cùng chuyên mục

Phú Thọ thông tin về việc tiếp tục sắp xếp các xã, phường

Phú Thọ thông tin về việc tiếp tục sắp xếp các xã, phường

TPO - Sau khi rà soát phương án tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Phú Thọ xác định chưa triển khai ngay việc điều chỉnh, mở rộng không gian phát triển cấp xã mà chờ hướng dẫn chính thức của Trung ương. Tỉnh yêu cầu việc sắp xếp phải thận trọng, khách quan, không cơ học, không tạo xáo trộn không cần thiết.

Trượt lớp 10 công lập, học sinh vẫn được bảo đảm cơ hội đi học

Trượt lớp 10 công lập, học sinh vẫn được bảo đảm cơ hội đi học

TPO - Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện các biện pháp bảo đảm mọi học sinh trong độ tuổi đi học đều được đến trường, kể cả học sinh học hết trung học cơ sở không trúng tuyển vào trường trung học phổ thông công lập.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Từ nhà khoa học đến bị cáo vụ án tại hai bệnh viện nghìn tỷ

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Từ nhà khoa học đến bị cáo vụ án tại hai bệnh viện nghìn tỷ

TPO - Từng có nhiều năm cống hiến trong ngành y và nhận nhiều bằng khen danh giá trong quá trình công tác, song những sai phạm tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã khiến cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến vướng vòng lao lí. Tại phiên phúc thẩm, dù đã hoàn tất khoản bồi thường hơn 108 tỷ đồng, bà Tiến vẫn bị đại diện Viện Kiểm sát đề nghị bác đơn xin hưởng án treo.

Anh Lưu Quang Hà bên sản phẩm bê tông nghệ thuật của Công ty

'Chúa chổm' xứ Tuyên đúc nên cơ nghiệp

TP - Lưu Quang Hà vừa rời giảng đường đại học, bước chân khởi nghiệp liền bị quỵt tiền, phải vay nặng lãi để sống. Ở nhà, bố mắc ung thư phổi, gia đình khánh kiệt, khiến anh Hà nhiều đêm bật khóc. Nhưng rồi, anh đứng dậy, gây dựng công ty chuyên làm sản phẩm bê tông nghệ thuật – ngành nghề mà anh được học, doanh thu tiền tỷ, tạo việc làm cho gần 20 lao động. Anh còn là Bí thư Chi đoàn ở tổ dân phố.

10 địa phương còn trên 500 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sáp nhập, Thủ tướng yêu cầu xử lý ngay

10 địa phương còn trên 500 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sáp nhập, Thủ tướng yêu cầu xử lý ngay

TPO - Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương trực tiếp chịu trách nhiệm về tiến độ xử lý nhà, đất dôi dư. Đặc biệt, 10 địa phương còn trên 500 cơ sở chưa được khai thác, xử lý triệt để phải khẩn trương giải quyết, không để chây ỳ, nhũng nhiễu, trục lợi.

Đàn cá heo gần 1.000 con xuất hiện ngoài khơi Phú Quý

TPO - Mới đây, anh Huỳnh Ka (ngư dân ở đặc khu Phú Quý) đã ghi lại cảnh đàn cá heo ước tính gần 1.000 con xuất hiện cách Hòn Tranh khoảng một hải lý. Cảnh tượng hiếm gặp khiến những ngư dân có hàng chục năm gắn bó với vùng biển này cũng bất ngờ.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe