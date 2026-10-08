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Quảng Ngãi khởi công cầu gần 2.200 tỷ, dùng công nghệ lần đầu áp dụng tại Việt Nam

Nguyễn Ngọc

TPO - Cầu Trà Khúc 1 mới có tổng mức đầu tư 2.199 tỷ đồng, là công trình cầu đường bộ cấp đặc biệt với 3 vòng thép nối tiếp gợi hình tượng “bờ xe nước” giữa sông Trà Khúc. Công trình áp dụng kết cấu dây võng tự neo, lần đầu tiên được triển khai tại Việt Nam.

Sáng 8/10, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khởi công dự án cầu Trà Khúc 1 mới. Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương.

Dự án có tổng mức đầu tư 2.199 tỷ đồng, nằm trên địa bàn phường Nghĩa Lộ ở đầu cầu phía nam và phường Trương Quang Trọng ở đầu cầu phía bắc. Công trình dài khoảng 830 m, trong đó phần cầu dài hơn 577 m, rộng 28 m, gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn hỗn hợp, vỉa hè và đài vọng cảnh.

Đây là công trình cầu đường bộ cấp đặc biệt, được thiết kế với kết cấu dây võng bằng 3 vòng tròn thép nối tiếp nhau, gợi hình tượng những “bờ xe nước” từng gắn với sông Trà Khúc. Công trình áp dụng kết cấu dây võng tự neo, công nghệ lần đầu tiên được triển khai tại Việt Nam, đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao.

Phía nam cầu nối vào vòng xoay Quang Trung - Bà Triệu - Hai Bà Trưng. Một phần diện tích khách sạn Sông Trà và vườn hoa Ba Tơ sẽ được giải tỏa để tổ chức giao thông và hài hòa cảnh quan. Tại vị trí giao cắt với đường Tôn Đức Thắng sẽ xây dựng hầm chui rộng 11,5 m, cao 3,5 m nhằm tránh xung đột giao thông.

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Thiết kế cầu Trà Khúc 1 mới với 3 vòng tròn thép giống bờ xe nước.

Đầu phía bắc cầu được xây lệch 11 độ so với cầu cũ, kết nối vào vòng xoay mới giao với các tuyến Trần Văn Trà - Hoàng Sa - Nguyễn Văn Linh - Tế Hanh. Toàn bộ khách sạn Mỹ Trà sẽ được giải tỏa, cây đa di sản cổ thụ được giữ nguyên để làm đảo giao thông. Sau khi công trình hoàn thành, cầu Trà Khúc 1 cũ sẽ được tháo dỡ.

Phương án kiến trúc công trình được tổ chức thi tuyển rộng rãi trong nước. Phương án đạt giải Nhất mang tên “Dấu ấn sông Trà”, với hình tượng ba vòng tròn nối tiếp nhau, gợi liên tưởng đến hình ảnh bờ xe nước trên sông Trà Khúc, tạo điểm nhấn kiến trúc cho khu vực.

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Sau khi hoàn thành, cầu Trà Khúc 1 mới sẽ góp phần tạo điểm nhấn kiến trúc, cảnh quan tại khu vực hai đầu cầu và dọc sông Trà Khúc.

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm cho biết, hơn 2.000 tỷ đồng vốn đầu tư công dự kiến giải ngân trong 18 tháng tới, cùng với không gian thương mại, dịch vụ, du lịch hai bờ sông được mở ra sau đó, sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030, phấn đấu đưa Quảng Ngãi sớm trở thành cực tăng trưởng của vùng.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, yêu cầu Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư; trong tháng 10 phải trình UBND tỉnh tiến độ chi tiết từng hạng mục và kế hoạch giải ngân, hằng tháng báo cáo khối lượng, giải ngân, nhân lực, thiết bị trên công trường, đồng thời phấn đấu rút ngắn thời gian thi công.

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Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm phát biểu tại lễ khởi công.
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Các đại biểu bấm nút khởi công công trình cầu Trà Khúc 1.

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#Cầu Trà Khúc 1 #Công nghệ dây võng tự neo #Quảng Ngãi #Dự án giao thông cấp đặc biệt #Kết cấu thép

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