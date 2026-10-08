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Đà Nẵng hạn chế khách lên bán đảo Sơn Trà khi mưa lớn

Thanh Hiền

TPO - Một số tuyến đường tại bán đảo Sơn Trà (thành phố Đà Nẵng) có thể trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, cây đổ, đá rơi… tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện.

Trao đổi với Tiền Phong ngày 8/10, đại diện Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (BQL) cho hay, trước tình hình mưa liên tục những ngày qua và vẫn đang tiếp diễn, đơn vị thường xuyên kiểm tra, rà soát các tuyến tham quan trên bán đảo. Hiện các khu vực tham quan tại đây vẫn đang an toàn.

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Bán đảo Sơn Trà là điểm đến khó có thể bỏ qua khi đến Đà Nẵng, tuy nhiên du khách cần hạn chế tham quan trong những ngày mưa lớn để đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên, do đã bước vào mùa mưa lớn, gió mạnh và thời tiết diễn biến bất thường, một số tuyến đường tại bán đảo Sơn Trà có thể trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, cây đổ, đá rơi… tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện.

Để đảm bảo an toàn, BQL đề nghị người dân và du khách hạn chế tham quan, di chuyển lên bán đảo khi mưa lớn, dông, gió mạnh hoặc thời tiết có dấu hiệu diễn biến xấu. Nếu đang tham quan và thời tiết chuyển xấu, đặc biệt mưa lớn, sấm sét cần nhanh chóng tìm vị trí trú tránh an toàn và chủ động rời khỏi khu vực. Không cố tiếp tục hành trình hoặc di chuyển đến các điểm tham quan xa hơn.

Người đi xe máy, ô tô cần giảm tốc độ, bật đèn khi tầm nhìn hạn chế và đặc biệt thận trọng tại các đoạn đường dốc, cua gấp, mặt đường trơn ướt hoặc có nước chảy.

Không đứng sát mép vách đá, taluy, khu vực có nguy cơ sạt lở hoặc dòng nước chảy mạnh để chụp ảnh, vui chơi. Không vì chụp ảnh hoặc check-in mà bỏ qua các cảnh báo an toàn. Tuyệt đối không cố vượt qua những đoạn đường bị ngập, có nước chảy mạnh hoặc bị cây cối, đất đá cản trở.

BQL lưu ý thêm, khi có thông báo tạm dừng tham quan hoặc hạn chế lưu thông do thời tiết xấu, người dân và du khách phải nghiêm túc chấp hành.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, một nhóm bạn trẻ ra khu vực Mũi Nghê trên bán đảo Sơn Trà check-in thì không may bị sóng cuốn. Hai người may mắn được cứu, hai người đến nay vẫn đang mất tích.

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#Đà Nẵng #du khách #bán đảo Sơn Trà #mưa lớn #an toàn #du lịch #mưa lớn ở Miền Trung

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