Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bộ Chính trị chuẩn y đồng chí Trần Văn Phúc giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trường Phong

TPO - Ngày 7/10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị về công tác cán bộ, công bố quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y đồng chí Trần Văn Phúc, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh đã trao quyết định chuẩn y của Bộ Chính trị và tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Văn Phúc.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, việc đồng chí Trần Văn Phúc được Bộ Chính trị tin tưởng giao trọng trách mới là sự ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, đóng góp trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

tienphong-810ubkt.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh trao quyết định chuẩn y của Bộ Chính trị và tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Văn Phúc. Ảnh: PV.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương bày tỏ mong muốn trên cương vị Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng chí Trần Văn Phúc sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, cùng tập thể Ủy ban Kiểm tra Trung ương đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tân Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Phúc sinh năm 1978, quê quán TP Hà Nội.

Đồng chí Trần Văn Phúc có quá trình công tác trong ngành công an, từng trải qua các chức vụ: Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an); Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình (cũ); Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Tháng 7/2025, đồng chí Trần Văn Phúc được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng.

Đồng chí Trần Văn Phúc là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương từ tháng 10/2025, đến khi được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (ngày 7/10/2026).

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương hiện là đồng chí Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng. Các phó chủ nhiệm gồm: Trần Tiến Hưng (thường trực); Nguyễn Hồng Lĩnh; Trần Thị Hiền; Hà Quốc Trị; Đoàn Anh Dũng; Nghiêm Xuân Thành; Nguyễn Minh Quang; Lê Văn Thành; Trần Văn Phúc.

Xem thêm

#Bộ Chính trị #Ủy ban Kiểm tra Trung ương #Trần Văn Phúc #Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Phúc #nhân sự mới #Bộ Chính trị chuẩn y nhân sự #công tác cán bộ #quyết định về công tác cán bộ

Cùng chuyên mục

Mưa lớn gây ngập cục bộ nhiều khu dân cư ở Quảng Ngãi

Mưa lớn gây ngập cục bộ nhiều khu dân cư ở Quảng Ngãi

TPO - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường tại các khu dân cư trên địa bàn xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi) bị ngập cục bộ, có nơi nước tràn vào nhà dân. Chính quyền địa phương đã khoanh vùng, giăng dây cảnh báo và chuẩn bị phương án di dời người dân tại các khu vực trũng thấp.

Phú Thọ thông tin về việc tiếp tục sắp xếp các xã, phường

Phú Thọ thông tin về việc tiếp tục sắp xếp các xã, phường

TPO - Sau khi rà soát phương án tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Phú Thọ xác định chưa triển khai ngay việc điều chỉnh, mở rộng không gian phát triển cấp xã mà chờ hướng dẫn chính thức của Trung ương. Tỉnh yêu cầu việc sắp xếp phải thận trọng, khách quan, không cơ học, không tạo xáo trộn không cần thiết.

Trượt lớp 10 công lập, học sinh vẫn được bảo đảm cơ hội đi học

Trượt lớp 10 công lập, học sinh vẫn được bảo đảm cơ hội đi học

TPO - Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện các biện pháp bảo đảm mọi học sinh trong độ tuổi đi học đều được đến trường, kể cả học sinh học hết trung học cơ sở không trúng tuyển vào trường trung học phổ thông công lập.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe