Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường thăm chính thức Lào và Campuchia

Bình Giang

TPO - Sáng 8/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức CHDCND Lào và Campuchia từ ngày 8 – 10/10, theo lời mời của Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Campuchia Hun Manet.

base64.png
Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường thăm chính thức Lào và Campuchia. Ảnh: VGP

Đoàn chính thức tháp tùng Thủ tướng gồm: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh; Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn; Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng; Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh; Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn; Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn; Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường; Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đôn Tuấn Phong; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm; Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ.

Chuyến thăm là hoạt động đối ngoại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự chủ động và tích cực của người đứng đầu Chính phủ, truyền tải thông điệp về những trọng tâm, ưu tiên đối ngoại của Việt Nam trong nhiệm kỳ mới.

Chuyến thăm cũng góp phần nâng cao mức độ tin cậy trong quan hệ giữa Việt Nam với Lào và Campuchia; tăng cường quan hệ cá nhân tốt đẹp giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng với lãnh đạo cấp cao Lào và Campuchia, góp phần tăng cường hơn nữa mức độ tin cậy trong quan hệ với hai nước.

Trong chuyến thăm, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ cùng các lãnh đạo Lào và Campuchia trao đổi các biện pháp đẩy mạnh chuyển hoá các cam kết, thoả thuận thành kết quả thực chất, chia sẻ tầm nhìn, định hướng về các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam – Lào tiếp tục phát triển thực chất. Quan hệ chính trị tiếp tục được củng cố và nâng tầm, duy trì truyền thống trao đổi đoàn cấp cao và các cấp. Hợp tác quốc phòng – an ninh tiếp tục là trụ cột, gắn bó chặt chẽ, thiết thực, toàn diện và thực chất. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư ngày càng được ưu tiên, thúc đẩy theo hướng tăng cường “gắn kết chiến lược”, chú trọng kết nối hạ tầng giao thông, năng lượng, viễn thông, logistics và liên kết hai nền kinh tế.

Quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam – Campuchia ngày càng phát triển theo chiều sâu, thực chất.

Hợp tác quốc phòng – an ninh khẳng định vai trò trụ cột. Hai bên phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước.

Hợp tác thương mại – đầu tư và du lịch tạo động lực bứt phá. Kim ngạch song phương tăng trưởng cao, riêng 8 tháng đầu năm nay đạt 8,7 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Hợp tác giữa hai nước trong các vấn đề biên giới, người gốc Việt tiếp tục có những tiến triển tích cực.

Xem thêm

#Lào #Campuchia #Thủ tướng Lê Minh Hưng

Cùng chuyên mục

Mưa lớn gây ngập cục bộ nhiều khu dân cư ở Quảng Ngãi

Mưa lớn gây ngập cục bộ nhiều khu dân cư ở Quảng Ngãi

TPO - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường tại các khu dân cư trên địa bàn xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi) bị ngập cục bộ, có nơi nước tràn vào nhà dân. Chính quyền địa phương đã khoanh vùng, giăng dây cảnh báo và chuẩn bị phương án di dời người dân tại các khu vực trũng thấp.

Phú Thọ thông tin về việc tiếp tục sắp xếp các xã, phường

Phú Thọ thông tin về việc tiếp tục sắp xếp các xã, phường

TPO - Sau khi rà soát phương án tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Phú Thọ xác định chưa triển khai ngay việc điều chỉnh, mở rộng không gian phát triển cấp xã mà chờ hướng dẫn chính thức của Trung ương. Tỉnh yêu cầu việc sắp xếp phải thận trọng, khách quan, không cơ học, không tạo xáo trộn không cần thiết.

Trượt lớp 10 công lập, học sinh vẫn được bảo đảm cơ hội đi học

Trượt lớp 10 công lập, học sinh vẫn được bảo đảm cơ hội đi học

TPO - Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện các biện pháp bảo đảm mọi học sinh trong độ tuổi đi học đều được đến trường, kể cả học sinh học hết trung học cơ sở không trúng tuyển vào trường trung học phổ thông công lập.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe