Chính phủ yêu cầu khẩn trương lựa chọn tư vấn quốc tế cho đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

TPO - Để đẩy nhanh tiến độ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Chính phủ yêu cầu khẩn trương lựa chọn tổ hợp tư vấn quốc tế có năng lực, kinh nghiệm lập báo cáo nghiên cứu khả thi và đơn vị đủ năng lực thẩm tra báo cáo này.

Nghị quyết phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 9 giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, bảo đảm chất lượng, an toàn, nhất là dự án phải hoàn thành trong năm 2026.

Đồng thời các bộ, ngành, địa phương cần kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng, thủ tục và tổ chức thi công, bảo đảm tiến độ kế hoạch.

Đặc biệt, Chính phủ cũng yêu cầu khẩn trương rà soát, xây dựng, công bố hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật (nếu có) về đường sắt tốc độ cao.

Đường sắt tốc độ cao Bắc Nam dài khoảng 1.541 km.

Các cơ quan cần sớm lựa chọn tổ hợp nhà thầu tư vấn quốc tế có năng lực, kinh nghiệm để lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án và thuê đơn vị, tổ chức đủ năng lực để thẩm tra công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam dài khoảng 1.541 km, khổ 1.435 mm, tốc độ 350 km/h, gồm 23 ga hành khách và 5 ga hàng hóa.

Tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 1,7 triệu tỷ đồng, dự kiến khởi công vào cuối năm 2026, cơ bản hoàn thành năm 2035.

Liên quan đến dự án này, báo cáo của Bộ Xây dựng nêu rõ, chủ đầu tư đang triển khai lựa chọn nhà thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Ngày 21/8, chủ đầu tư đã phát hành hồ sơ yêu cầu cho một liên danh tư vấn nước ngoài và 5 đơn vị tư vấn trong nước.

Đến ngày 25/9, liên danh tư vấn nước ngoài đã nộp hồ sơ đề xuất. Chủ đầu tư đang thực hiện các công việc theo trình tự, thủ tục quy định.

Bộ Xây dựng đặt mục tiêu hoàn thành lựa chọn nhà thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi trong quý 4/2026, nỗ lực để khởi công vào tháng 12/2027.