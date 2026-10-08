Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Chính phủ yêu cầu khẩn trương lựa chọn tư vấn quốc tế cho đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Luân Dũng

TPO - Để đẩy nhanh tiến độ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Chính phủ yêu cầu khẩn trương lựa chọn tổ hợp tư vấn quốc tế có năng lực, kinh nghiệm lập báo cáo nghiên cứu khả thi và đơn vị đủ năng lực thẩm tra báo cáo này.

Nghị quyết phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 9 giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, bảo đảm chất lượng, an toàn, nhất là dự án phải hoàn thành trong năm 2026.

Đồng thời các bộ, ngành, địa phương cần kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng, thủ tục và tổ chức thi công, bảo đảm tiến độ kế hoạch.

Đặc biệt, Chính phủ cũng yêu cầu khẩn trương rà soát, xây dựng, công bố hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật (nếu có) về đường sắt tốc độ cao.

ds1.jpg
Đường sắt tốc độ cao Bắc Nam dài khoảng 1.541 km.

Các cơ quan cần sớm lựa chọn tổ hợp nhà thầu tư vấn quốc tế có năng lực, kinh nghiệm để lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án và thuê đơn vị, tổ chức đủ năng lực để thẩm tra công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam dài khoảng 1.541 km, khổ 1.435 mm, tốc độ 350 km/h, gồm 23 ga hành khách và 5 ga hàng hóa.

Tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 1,7 triệu tỷ đồng, dự kiến khởi công vào cuối năm 2026, cơ bản hoàn thành năm 2035.

Liên quan đến dự án này, báo cáo của Bộ Xây dựng nêu rõ, chủ đầu tư đang triển khai lựa chọn nhà thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Ngày 21/8, chủ đầu tư đã phát hành hồ sơ yêu cầu cho một liên danh tư vấn nước ngoài và 5 đơn vị tư vấn trong nước.

Đến ngày 25/9, liên danh tư vấn nước ngoài đã nộp hồ sơ đề xuất. Chủ đầu tư đang thực hiện các công việc theo trình tự, thủ tục quy định.

Bộ Xây dựng đặt mục tiêu hoàn thành lựa chọn nhà thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi trong quý 4/2026, nỗ lực để khởi công vào tháng 12/2027.

Liên quan đến lĩnh vực đường sắt, Nghị quyết của Chính phủ cũng yêu cầu hoàn thiện các thủ tục phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng theo chủ trương điều chỉnh đã được Quốc hội thông qua.

Xem thêm

#đường sắt cao tốc #tư vấn quốc tế #dự án giao thông #Chính phủ #quy hoạch #Bộ Xây dựng #đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng #Quốc hội

Cùng chuyên mục

Mưa lớn gây ngập cục bộ nhiều khu dân cư ở Quảng Ngãi

Mưa lớn gây ngập cục bộ nhiều khu dân cư ở Quảng Ngãi

TPO - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường tại các khu dân cư trên địa bàn xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi) bị ngập cục bộ, có nơi nước tràn vào nhà dân. Chính quyền địa phương đã khoanh vùng, giăng dây cảnh báo và chuẩn bị phương án di dời người dân tại các khu vực trũng thấp.

Phú Thọ thông tin về việc tiếp tục sắp xếp các xã, phường

Phú Thọ thông tin về việc tiếp tục sắp xếp các xã, phường

TPO - Sau khi rà soát phương án tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Phú Thọ xác định chưa triển khai ngay việc điều chỉnh, mở rộng không gian phát triển cấp xã mà chờ hướng dẫn chính thức của Trung ương. Tỉnh yêu cầu việc sắp xếp phải thận trọng, khách quan, không cơ học, không tạo xáo trộn không cần thiết.

Trượt lớp 10 công lập, học sinh vẫn được bảo đảm cơ hội đi học

Trượt lớp 10 công lập, học sinh vẫn được bảo đảm cơ hội đi học

TPO - Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện các biện pháp bảo đảm mọi học sinh trong độ tuổi đi học đều được đến trường, kể cả học sinh học hết trung học cơ sở không trúng tuyển vào trường trung học phổ thông công lập.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe