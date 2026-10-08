Hàng quán TPHCM đóng cửa vì mưa lớn, đường ngập sâu

TPO - Đến 23 giờ 30 ngày 7/10, theo ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong, nhiều tuyến đường ở TPHCM vẫn ngập sâu. Mưa lớn từ chiều đến khuya khiến nhiều hàng quán phải đóng cửa, người dân chật vật tìm đường về nhà.
TPO - Mưa vừa, mưa to tại TPHCM được dự báo còn kéo dài đến ngày 11/10, trong khi triều cường tiếp tục lên nhanh và có khả năng đạt đỉnh vào ngày 12-13/10. Nhiều khu vực có nguy cơ ngập, nhất là khi mưa lớn trùng thời điểm nước dâng.
TPO - Ngày 7/10, lực lượng kiểm lâm phối hợp chính quyền phường Cát Lái, TPHCM bắn gây mê, bắt con khỉ thường xuyên vào nhà dân tìm thức ăn để đưa về trạm cứu hộ chăm sóc.
TPO - Từ ngày 10/10/2026, 13 tuyến xe buýt trên địa bàn TPHCM sẽ tạm điều chỉnh hành trình tại một số khu vực để phù hợp với phương án tổ chức giao thông phục vụ thi công tuyến Metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương).
TPO - Phòng CSGT Công an TPHCM cảnh báo 122 điểm có nguy cơ ngập do mưa lớn và triều cường, khuyến cáo người dân chủ động đổi lộ trình, không cố đi qua nơi nước sâu, chảy xiết.
TPO - Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cảnh báo nhiều tỉnh, thành khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa dông trong chiều tối 6/10, có nơi mưa vừa, mưa to.
TPO - Mặc dù phải vận chuyển hàng nghìn kilomet để vào Việt Nam nhưng thịt heo, bò, gà đông lạnh nhập khẩu đang được bán với mức giá thấp đáng kể so với hàng trong nước. Mặt hàng này xuất hiện ngày càng phổ biến, từ chợ đầu mối, siêu thị đến các kho thực phẩm và hội nhóm trên mạng…
TPO - Sở Xây dựng TPHCM vừa yêu cầu điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực đường Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu - Nguyễn Phi Khanh - Trần Quang Khải, phường Tân Định, nhằm giảm ùn tắc và tăng an toàn giao thông. Các phương án được triển khai từ ngày 10/10.
TPO - Từ ngày 10/10/2026, TPHCM sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông trên nhiều tuyến đường để phục vụ thi công metro số 2, tuyến Bến Thành - Tham Lương.
TPO - Từ nay đến ngày 8/10, TPHCM tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa có nơi trên 150mm. Người dân cần lưu ý các khu vực thường xuyên ngập, đặc biệt khi di chuyển vào chiều tối.
TPO - TPHCM được dự báo mưa dông nhiều nơi trong 3 ngày đầu tuần, trong đó có thời điểm mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Tổng lượng mưa có nơi trên 150 mm, nguy cơ ngập cục bộ, đặc biệt vào thời điểm tan tầm.
TPO - Cơn mưa chiều 4/10 khiến nhiều tuyến đường tại phường Phú Thạnh và Bình Hưng Hòa, TPHCM ngập nước. Có nơi nước tràn vào nhà, xe chết máy, người dân phải dắt bộ qua đoạn ngập.
TPO - Trưa 4/10, mặc dù nước đã rút nhưng tuyến đường Phan Huy Ích, đoạn qua phường Tân Sơn – một trong những điểm ngập nặng nhất của TPHCM, vẫn còn các biển cảnh báo nguy hiểm.
TPO - TPHCM bước vào một đợt mưa mới từ ngày 4/10 và kéo dài đến khoảng ngày 10/10, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa trong 6 ngày có thể vượt 250mm.
TPO - Dự án nâng cấp đường Đặng Thùy Trâm, TPHCM khiến nhiều nhà dân thấp hơn mặt đường cả mét, phải làm lối đi tạm, chịu cảnh bụi bặm và lo ngập.
TPO - Trong tuần qua, TPHCM có nhiều quyết định điều động, bổ nhiệm, kiện toàn nhân sự tại Thành ủy, UBND thành phố và một số sở, ngành, đơn vị trực thuộc.
TPO - Cuộc sống và sinh hoạt của người dân tại hẻm 39 và 41 đường Công Nghệ Mới (TP HCM) bị đảo lộn do nước dâng cao hơn nửa mét suốt hơn một tuần qua. Các gia đình dùng thuyền đưa đón học sinh, mua thực phẩm, vượt qua con hẻm ngập kéo dài 300 m.