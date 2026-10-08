Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Mưa chưa dứt ở TPHCM, triều cường tiếp tục dâng cao

Anh Nhàn

TPO - Mưa vừa, mưa to tại TPHCM được dự báo còn kéo dài đến ngày 11/10, trong khi triều cường tiếp tục lên nhanh và có khả năng đạt đỉnh vào ngày 12-13/10. Nhiều khu vực có nguy cơ ngập, nhất là khi mưa lớn trùng thời điểm nước dâng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 8/10, Nam Bộ và TPHCM nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ trong ngày phổ biến 23-33 độ C. Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo, trong sáng 8/10, TPHCM và các tỉnh thành Nam Bộ có nắng, từ trưa mây dông bắt đầu phát triển và gây mưa ở một số nơi. Từ khoảng sau 14h, mây dông phát triển mạnh hơn, mở rộng diện ảnh hưởng, gây mưa dông nhiều nơi, có nơi mưa to đến rất to.

tp-c_1791381753442-2651055997892346622-2651055997892346622-5c0099386dca185a237212c8275c5e93.jpg
Người dân di chuyển trong cơn mưa lớn ở TPHCM

Trọng tâm mưa lớn tập trung tại các khu vực Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh và TPHCM. Sau 20h ngày 8/10, khu vực Lâm Đồng, Đồng Nai, phía bắc Tây Ninh và TPHCM vẫn có khả năng xuất hiện mưa rào và dông.

Dự báo từ nay đến ngày 10/10, TPHCM tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 70-140 mm, có nơi trên 150 mm.

Tại khu vực TPHCM cũ, lượng mưa dự báo ở Sài Gòn, Chợ Lớn khoảng 60-110 mm; Bình Thạnh 70-130 mm; Thới An, Tân Thuận, Nhà Bè 70-120 mm. Các khu vực Gò Vấp, Tân Bình, Bình Tân, Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh và Cần Giờ có thể ghi nhận 80-130 mm, trong khi Thủ Đức từ 80-140 mm.

Ở khu vực Bình Dương cũ, lượng mưa phổ biến 70-150 mm. Một số nơi như Thuận An, Thủ Dầu Một và khu vực trung tâm Bình Dương có thể đạt 90-140 mm. Tại Vũng Tàu cũ, mưa phổ biến 70-150 mm, trong đó Xuyên Mộc có khả năng là khu vực mưa lớn.

Mưa lớn chưa dừng ngay sau ngày 10/10. Trong khoảng 7h ngày 10/10 đến 7h ngày 11/10, lượng mưa tại TPHCM được dự báo khoảng 40-80 mm, có nơi trên 100 mm.

Cùng thời điểm, triều cường trên các sông, kênh rạch tại TPHCM tiếp tục lên nhanh. Đỉnh triều được dự báo xuất hiện vào ngày 12-13/10. Tại trạm Phú An và Nhà Bè, mực nước có thể lên 1,65-1,7 m, cao hơn báo động 3 khoảng 0,05-0,1 m. Đỉnh triều tại đây xuất hiện vào khoảng 4-6h và 16-18h. Trong khi đó, trạm Thủ Dầu Một có thể đạt 1,75-1,8 m, cao hơn báo động 3 từ 0,15-0,2 m. Hai khung giờ triều cao được dự báo vào khoảng 6-8h và 18-20h.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn kết hợp triều cường có thể làm gia tăng nguy cơ ngập tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu vực ven sông và kênh rạch, đồng thời ảnh hưởng đến việc đi lại và hoạt động kinh tế - xã hội.

Xem thêm

#Mưa lớn TPHCM #Triều cường #Ngập lụt #Thời tiết Nam Bộ #Giao thông đô thị

Cùng chuyên mục

Hàng quán TPHCM đóng cửa vì mưa lớn, đường ngập sâu

Hàng quán TPHCM đóng cửa vì mưa lớn, đường ngập sâu

TPO - Đến 23 giờ 30 ngày 7/10, theo ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong, nhiều tuyến đường ở TPHCM vẫn ngập sâu. Mưa lớn từ chiều đến khuya khiến nhiều hàng quán phải đóng cửa, người dân chật vật tìm đường về nhà.

Thịt đông lạnh nhập khẩu: Mua càng nhiều, giá càng rẻ

Thịt đông lạnh nhập khẩu: Mua càng nhiều, giá càng rẻ

TPO - Mặc dù phải vận chuyển hàng nghìn kilomet để vào Việt Nam nhưng thịt heo, bò, gà đông lạnh nhập khẩu đang được bán với mức giá thấp đáng kể so với hàng trong nước. Mặt hàng này xuất hiện ngày càng phổ biến, từ chợ đầu mối, siêu thị đến các kho thực phẩm và hội nhóm trên mạng…

TPHCM điều chỉnh giao thông tuyến đường trung tâm

TPHCM điều chỉnh giao thông tuyến đường trung tâm

TPO - Sở Xây dựng TPHCM vừa yêu cầu điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực đường Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu - Nguyễn Phi Khanh - Trần Quang Khải, phường Tân Định, nhằm giảm ùn tắc và tăng an toàn giao thông. Các phương án được triển khai từ ngày 10/10.

Tại phường Thủ Đức nước vẫn ngập nặng sau nhiều cơn mưa lớn

Chuyên gia hiến kế để TPHCM thoát ngập

TP - TPHCM cần tính đến những không gian có thể giữ và chứa nước thay vì chỉ phụ thuộc vào hệ thống cống, TS Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường TPHCM hiến kế.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe