Mưa chưa dứt ở TPHCM, triều cường tiếp tục dâng cao

TPO - Mưa vừa, mưa to tại TPHCM được dự báo còn kéo dài đến ngày 11/10, trong khi triều cường tiếp tục lên nhanh và có khả năng đạt đỉnh vào ngày 12-13/10. Nhiều khu vực có nguy cơ ngập, nhất là khi mưa lớn trùng thời điểm nước dâng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 8/10, Nam Bộ và TPHCM nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ trong ngày phổ biến 23-33 độ C. Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo, trong sáng 8/10, TPHCM và các tỉnh thành Nam Bộ có nắng, từ trưa mây dông bắt đầu phát triển và gây mưa ở một số nơi. Từ khoảng sau 14h, mây dông phát triển mạnh hơn, mở rộng diện ảnh hưởng, gây mưa dông nhiều nơi, có nơi mưa to đến rất to.

Người dân di chuyển trong cơn mưa lớn ở TPHCM

Trọng tâm mưa lớn tập trung tại các khu vực Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh và TPHCM. Sau 20h ngày 8/10, khu vực Lâm Đồng, Đồng Nai, phía bắc Tây Ninh và TPHCM vẫn có khả năng xuất hiện mưa rào và dông.

Dự báo từ nay đến ngày 10/10, TPHCM tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 70-140 mm, có nơi trên 150 mm.

Tại khu vực TPHCM cũ, lượng mưa dự báo ở Sài Gòn, Chợ Lớn khoảng 60-110 mm; Bình Thạnh 70-130 mm; Thới An, Tân Thuận, Nhà Bè 70-120 mm. Các khu vực Gò Vấp, Tân Bình, Bình Tân, Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh và Cần Giờ có thể ghi nhận 80-130 mm, trong khi Thủ Đức từ 80-140 mm.

Ở khu vực Bình Dương cũ, lượng mưa phổ biến 70-150 mm. Một số nơi như Thuận An, Thủ Dầu Một và khu vực trung tâm Bình Dương có thể đạt 90-140 mm. Tại Vũng Tàu cũ, mưa phổ biến 70-150 mm, trong đó Xuyên Mộc có khả năng là khu vực mưa lớn.

Mưa lớn chưa dừng ngay sau ngày 10/10. Trong khoảng 7h ngày 10/10 đến 7h ngày 11/10, lượng mưa tại TPHCM được dự báo khoảng 40-80 mm, có nơi trên 100 mm.

Cùng thời điểm, triều cường trên các sông, kênh rạch tại TPHCM tiếp tục lên nhanh. Đỉnh triều được dự báo xuất hiện vào ngày 12-13/10. Tại trạm Phú An và Nhà Bè, mực nước có thể lên 1,65-1,7 m, cao hơn báo động 3 khoảng 0,05-0,1 m. Đỉnh triều tại đây xuất hiện vào khoảng 4-6h và 16-18h. Trong khi đó, trạm Thủ Dầu Một có thể đạt 1,75-1,8 m, cao hơn báo động 3 từ 0,15-0,2 m. Hai khung giờ triều cao được dự báo vào khoảng 6-8h và 18-20h.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn kết hợp triều cường có thể làm gia tăng nguy cơ ngập tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu vực ven sông và kênh rạch, đồng thời ảnh hưởng đến việc đi lại và hoạt động kinh tế - xã hội.