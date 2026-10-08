'Nâng tầm sức sống Việt' mở rộng hoạt động hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ em

Sau ba tháng triển khai, chương trình “Nâng Tầm Sức Sống Việt” đã đóng góp 521 hộp thực phẩm bổ sung Colostrum IgG+ với tổng giá trị 723.278.000 đồng cho các hoạt động cộng đồng. Chương trình đang mở rộng các điểm trao tặng tại nhiều địa phương, hướng nguồn lực tới trẻ em và những hoàn cảnh cần được hỗ trợ.

Chương trình “Nâng Tầm Sức Sống Việt” được DNXH Vietnam Children’s Fund triển khai từ tháng 7/2026 với sự đồng hành của Nu Skin Việt Nam và các khách hàng thân thiết. Chương trình đặt mục tiêu huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ em và những hoàn cảnh còn gặp nhiều khó khăn.

Các đối tác đồng hành cùng “Nâng Tầm Sức Sống Việt” lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng. (Ảnh: Nu Skin Việt Nam)

Sau giai đoạn khởi động, các bên đã đưa chương trình vào triển khai thực tế. Từ tháng 7-9, 2026, Nu Skin Việt Nam và các khách hàng thân thiết đóng góp tổng cộng 521 hộp thực phẩm bổ sung Colostrum IgG+, với tổng giá trị 723.278.000 đồng, giúp mở rộng các điểm trao tặng tại nhiều địa phương. Trong khuôn khổ Chương trình “Nâng Tầm Sức Sống Việt”, Vietnam Children’s Fund đã tiếp nhận sản phẩm quyên góp và phối hợp với các đơn vị thụ hưởng để tổ chức trao tặng.

Tính đến cuối 9/2026, Chương trình đã tổ chức hoạt động trao tặng tại Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân tại TP.HCM (150 hộp vào tháng 7/2026 và 51 hộp vào tháng 9/2026), Trung tâm Bảo trợ Công tác xã hội tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (20 hộp), Trung tâm Bảo trợ Trẻ em Tam Bình tại TP. HCM (100 hộp).

Ngày 27/8/2026 vừa qua, Chương trình Nâng Tầm Sức Sống Việt đã trao tặng 200 hộp thực phẩm bổ sung Colostrum IgG+ cho trẻ em và các hoàn cảnh khó khăn ở Phường Tây Hồ, Hà Nội.

Việc phân bổ nguồn hỗ trợ tại nhiều địa phương giúp chương trình tiếp cận các nhóm thụ hưởng khác nhau. Mỗi điểm trao tặng cũng tạo thêm một mắt xích trong hành trình đưa nguồn lực đóng góp vào những hoạt động cụ thể dành cho cộng đồng.

Vietnam Children’s Fund tham gia tiếp nhận và phân bổ nguồn thực phẩm bổ sung Colostrum IgG+. Các đơn vị địa phương tiếp tục thực hiện vai trò kết nối với nhóm thụ hưởng phù hợp. Nu Skin Việt Nam và các khách hàng thân thiết đóng góp nguồn lực cho chương trình. Mô hình phối hợp này tạo điều kiện để mỗi bên phát huy vai trò riêng trong quá trình triển khai.

Các lãnh đạo kinh doanh của Nu Skin đồng hành cùng Chương trình Nâng Tầm Sức Sống Việt với Vietnam Children’s Fund. (Ảnh: Nu Skin Việt Nam)

Đưa hoạt động cộng đồng vào hành trình dài hạn

Ông Bùi Quốc Thắng, Tổng Giám đốc Nu Skin Việt Nam, cho rằng giá trị của một chương trình cộng đồng thể hiện qua cách doanh nghiệp và các bên liên quan hiện thực hóa cam kết bằng hành động. Theo ông, sự đồng hành của khách hàng thân thiết và các đối tác đã giúp Nu Skin Việt Nam đưa nhiều hỗ trợ thiết thực hơn tới cộng đồng. Đây cũng là động lực để doanh nghiệp tiếp tục hỗ trợ Vietnam Children’s Fund triển khai và mở rộng “Nâng Tầm Sức Sống Việt” trong thời gian tới.

Thực phẩm bổ sung Colostrum IgG+ được phát triển với nguyên liệu sữa non bò thu hoạch trong vòng 24 giờ đầu tại Hoa Kỳ, kết hợp Beta Glucan có nguồn gốc từ nấm men, Vitamin D3, Calcium cùng các vitamin và khoáng chất thiết yếu.

Chương trình Nâng Tầm Sức Sống Việt trao tặng Thực phẩm bổ sung Colostrum IgG+ đến các trẻ em tại Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân, TP.HCM

Sau ba tháng triển khai, chương trình “Nâng Tầm Sức Sống Việt” đã tạo ra những kết quả có thể ghi nhận qua số lượng sản phẩm đóng góp, giá trị hỗ trợ và phạm vi địa phương tham gia. Chương trình tiếp tục duy trì các hoạt động trao tặng trong các tháng tới đặc biệt là mang đến dinh dưỡng cho các bé dịp Giáng sinh, năm mới và hướng tới mở rộng thêm các điểm hỗ trợ phù hợp.

Việc duy trì hoạt động theo từng giai đoạn cũng giúp chương trình xây dựng sự gắn kết giữa doanh nghiệp, khách hàng, tổ chức xã hội và các đơn vị tiếp nhận. Qua đó, nguồn lực đóng góp được chuyển hóa thành những hỗ trợ cụ thể dành cho trẻ em và những hoàn cảnh cần thêm sự quan tâm.

Với 521 hộp sản phẩm được ghi nhận vào cuối tháng 9/2026, “Nâng Tầm Sức Sống Việt” tiếp tục mở rộng hành trình hỗ trợ cộng đồng và lan tỏa sự quan tâm dành cho dinh dưỡng, sức khỏe trẻ em trong thời gian tới.

Lãnh đạo kinh doanh của Nu Skin đồng hành cùng Chương trình Nâng Tầm Sức Sống Việt với Vietnam Children’s Fund