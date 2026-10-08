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Thế giới

Iran dọa phong toả các tuyến đường 'bất hợp pháp' qua eo biển Hormuz

Quỳnh Như

TPO - Iran tuyên bố vẫn kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz và cảnh báo sẽ phong tỏa một số tuyến vận tải mà Tehran cho là “bất hợp pháp”, trong khi Mỹ khẳng định tuyến hàng hải chiến lược này vẫn đang mở.

Ông Mohammad Reza Naqdi, chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và là cố vấn cho Lãnh tụ tối cao của Iran hôm thứ Tư (7/10) cho biết, một số tuyến đường vận chuyển qua eo biển dọc bờ biển Oman sẽ sớm bị đóng cửa.

Theo ông Naqdi, những tuyến này được hình thành bằng cách nổ mìn và phá hủy đá, cho phép các tàu nhỏ vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz trước khi chuyển sang các tàu chở dầu lớn. Ông gọi hoạt động này là “buôn lậu” và cho rằng lượng dầu được vận chuyển theo cách này không đủ để chứng minh giao thông qua eo biển đã trở lại bình thường.

“Eo biển Hormuz đã bị đóng cửa và lực lượng vũ trang của Cộng hòa Hồi giáo Iran hoàn toàn kiểm soát nó”, ông Naqdi tuyên bố, đồng thời khẳng định các hạn chế sẽ được duy trì cho đến khi “yêu cầu chính đáng” được đáp ứng.

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Ảnh minh hoạ.

Trước đó, Iran từng đề nghị mở lại eo biển nếu Washington giảm áp lực quân sự và dỡ bỏ phong tỏa các cảng của nước này.

Tuy nhiên, trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đưa ra đánh giá trái ngược, khẳng định eo biển Hormuz “vẫn mở” và Iran đã “mất hoàn toàn quyền kiểm soát” tuyến hàng hải này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho biết quân đội nước này đang hỗ trợ các tàu chở dầu đi qua eo biển, đồng thời tuyên bố lưu lượng vận chuyển đã tăng lên hơn 20 triệu thùng mỗi ngày.

Dữ liệu sơ bộ của Kpler cho thấy xuất khẩu dầu thô trong khu vực đã phục hồi đáng kể. Tính đến ngày 30/9, mức trung bình 7 ngày đạt khoảng 18,3 triệu thùng/ngày, bao gồm cả lượng dầu được vận chuyển qua các tuyến khác ngoài eo biển Hormuz.

Dù hoạt động vận tải đã phục hồi, rủi ro an ninh tại khu vực vẫn ở mức cao. Nhà chức trách Ấn Độ cho biết tàu chở dầu On Peace, mang cờ Panama, đã bị một vật thể lạ tấn công gần Oman hôm 7/10, khiến 12 thành viên thủy thủ đoàn bị thương. Chưa có bên nào nhận trách nhiệm về vụ việc.

RT

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#Iran #Mỹ #Trung Đông #Eo biển Hormuz #phong tỏa #dầu mỏ #Vệ binh Cách mạng #quốc tế #an ninh #năng lượng

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