Mỹ định thu phí 70.000 USD với sinh viên quốc tế muốn được làm việc tại nước này

TPO - Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) đề xuất quy định các sinh viên quốc tế phải trả ít nhất 70.000 USD phí đào tạo nếu muốn làm việc tại Mỹ. Đây là một phần trong chiến dịch thu hẹp nhóm người nước ngoài đang ở Mỹ theo diện thị thực.

Các sinh viên ở Đại học California. (Ảnh: Reuters)

Theo đề xuất này, sinh viên không định cư có thị thực F-1 sẽ phải trả 70.000 USD cho một cơ sở được chứng nhận để tham gia chương trình đào tạo tại nơi làm việc, được gọi là Đào tạo Thực hành tùy chọn, và 30.000 USD cho mỗi chương trình đào tạo bổ sung. DHS cho biết mục đích của quy định mới là nhằm “chống gian lận, tăng cường tính toàn vẹn của hệ thống nhập cư và bảo vệ người lao động Mỹ”.

Theo hệ thống OPT (sinh viên quốc tế đang học tại các trường được công nhận ở Mỹ và có visa F-1), sinh viên nước ngoài có thể tham gia đào tạo thực tế tối đa 20 giờ mỗi tuần trong thời gian đang học, được phép làm việc trong một khoảng thời gian có hạn sau khi tốt nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) có thể làm việc trong thời gian dài hơn. Hiện tại, những người tham gia OPT phải nộp khoảng 500 USD.

Thông báo của DHS ngày 8/10 cho biết: “Hiện nay, DHS đang thiết lập một khoản phí nhằm bảo đảm rằng người sử dụng lao động, sinh viên và các cơ sở đào tạo đang tham gia những hoạt động phù hợp với tư cách nhập cảnh của người không định cư theo diện F-1”.

Các chương trình đào tạo như vậy thường đóng vai trò cầu nối đối với những sinh viên muốn tìm việc theo diện thị thực H-1B. Đây cũng là nhóm đang bị chính quyền Tổng thống Donald Trump nhắm tới.

Trong nhiều thập kỷ, chương trình H-1B cho phép các kỹ sư và nhà khoa học trẻ từ khắp nơi trên thế giới, đặc biệt từ Ấn Độ và Trung Quốc, chuyển nhiều năm học tập tại các trường đại học Mỹ thành những công việc có mức lương cao và cơ hội được cấp thẻ thường trú nhân (thẻ xanh). Các công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ ngày càng phụ thuộc vào lực lượng lao động này để lấp đầy những vị trí đòi hỏi kỹ năng chuyên môn cao.

Trong chiến dịch tranh cử năm 2024, Tổng thống Donald Trump cam kết sẽ tạo điều kiện dễ dàng hơn để sinh viên nước ngoài ở lại Mỹ, trong đó có đề xuất cấp Thẻ xanh tự động sau khi tốt nghiệp. Thay đổi mới nhiều khả năng sẽ đối mặt với nhiều vụ kiện tại tòa án.