Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đinh vít sắc nhọn nằm trong bụng bé gái 30 tháng tuổi

Anh Nhàn

TPO - Nghi trẻ nuốt phải dị vật, gia đình đưa bé gái 30 tháng tuổi ở Củ Chi đến bệnh viện cấp cứu trong đêm. Kết quả chụp X-quang bụng cho thấy một dị vật sắc nhọn là chiếc đinh vít dài khoảng 3cm được phát hiện trong dạ dày của bé.

Ngày 8/10, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á thông tin, một bé gái 30 tháng tuổi ở Hóc Môn (TPHCM) vừa được xử trí sau khi nghi nuốt phải một chiếc đinh vít dài khoảng 3cm.

Theo gia đình, trong lúc chơi cùng anh trai, bé H. bất ngờ quấy khóc, đau họng và đau bụng. Nghi trẻ nuốt phải dị vật, gia đình đưa bé đến bệnh viện cấp cứu trong đêm.

chiec-dinh-vit-sau-khi-duoc-lay-ra-1495.jpg
Dị vật mà bé gái nuốt phải

Kết quả chụp X-quang bụng cho thấy một dị vật cản quang nằm trong dạ dày. Các bác sĩ xác định đây là chiếc đinh vít dài khoảng 3cm, có nguy cơ gây tổn thương đường tiêu hóa do vật sắc nhọn.

Dị vật sau đó được lấy ra khỏi dạ dày bằng nội soi. Sau thủ thuật, trẻ được theo dõi và đến sáng hôm sau hết đau bụng, ăn uống, vui chơi bình thường.

BS.CKI Phạm Như Hằng - Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho hay, trẻ từ 1-3 tuổi thường có thói quen đưa đồ vật vào miệng nên dễ nuốt phải dị vật trong lúc chơi. Những vật nhỏ như đinh vít, đồng xu, pin cúc áo hoặc các linh kiện đồ chơi đều có thể gây nguy hiểm.

Nhiều trường hợp gia đình không trực tiếp chứng kiến thời điểm trẻ nuốt dị vật nên chỉ phát hiện khi trẻ xuất hiện các biểu hiện bất thường. Trong đó, dị vật sắc nhọn như đinh vít, kim loại hoặc mảnh vỡ có thể gây trầy xước, chảy máu hoặc thủng đường tiêu hóa. Nếu dị vật đi vào đường thở, trẻ có nguy cơ bị tắc nghẽn, suy hô hấp, thậm chí đe dọa tính mạng.

bac-si-tham-kham.png
Bác sĩ thăm khám cho bé gái 30 tháng tuổi

Bác sĩ Hằng khuyến cáo phụ huynh cần kiểm tra môi trường sinh hoạt, khu vực vui chơi của trẻ và loại bỏ những vật nhỏ, sắc nhọn hoặc có thể tháo rời khỏi tầm với của trẻ. Đồ chơi cũng cần phù hợp với độ tuổi, thường xuyên kiểm tra để phát hiện các chi tiết bị bung, gãy.

Khi trẻ đột ngột quấy khóc, đau họng, khó nuốt, nôn ói, đau bụng hoặc có biểu hiện bất thường sau khi chơi với các vật nhỏ, phụ huynh cần nghĩ đến khả năng trẻ nuốt hoặc hít phải dị vật.

Trong trường hợp nghi ngờ trẻ nuốt dị vật, đặc biệt là dị vật sắc nhọn hoặc pin cúc áo, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt để được kiểm tra và xử trí. Không nên tự móc họng hoặc dùng tay lấy dị vật khi chưa xác định được vị trí vì có thể làm dị vật đi sâu hơn hoặc gây thêm tổn thương.

Xem thêm

#Nuốt dị vật trẻ em #Dị vật trong tiêu hóa #Chẩn đoán và xử trí dị vật #Bé gái 30 tháng tuổi #Phòng ngừa tai nạn trẻ em

Cùng chuyên mục

Bộ Y tế thông tin về việc giám sát, đánh giá nguy cơ dịch hạch tại Nga

Bộ Y tế thông tin về việc giám sát, đánh giá nguy cơ dịch hạch tại Nga

TPO - Sau thông tin báo chí đưa tin một nhân viên phòng xét nghiệm tại tỉnh Irkutsk (Liên bang Nga) tử vong sau khi mắc viêm phổi chưa rõ nguyên nhân, Bộ Y tế Việt Nam đã đề nghị Tổ chức y tế thế giới (WHO) xác minh, chia sẻ thông tin liên quan. WHO cho biết đang tiếp tục phối hợp với phía Nga để làm rõ sự việc và đánh giá nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng quốc tế.

'Nâng tầm sức sống Việt' mở rộng hoạt động hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ em

'Nâng tầm sức sống Việt' mở rộng hoạt động hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ em

Sau ba tháng triển khai, chương trình “Nâng Tầm Sức Sống Việt” đã đóng góp 521 hộp thực phẩm bổ sung Colostrum IgG+ với tổng giá trị 723.278.000 đồng cho các hoạt động cộng đồng. Chương trình đang mở rộng các điểm trao tặng tại nhiều địa phương, hướng nguồn lực tới trẻ em và những hoàn cảnh cần được hỗ trợ.

Lợi khuẩn Postbiotic - Xu hướng mới trong chăm sóc sức khỏe gia đình

Lợi khuẩn Postbiotic - Xu hướng mới trong chăm sóc sức khỏe gia đình

Gần đây, lợi khuẩn Postbiotic đang trở thành một hướng tiếp cận mới được quan tâm trong lĩnh vực dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Với những ưu điểm về độ ổn định và khả năng ứng dụng linh hoạt, Postbiotic đang được nghiên cứu và ứng dụng trong các giải pháp hướng tới hỗ trợ chăm sóc sức khỏe đề kháng và hệ tiêu hóa.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Từ nhà khoa học đến bị cáo vụ án tại hai bệnh viện nghìn tỷ

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Từ nhà khoa học đến bị cáo vụ án tại hai bệnh viện nghìn tỷ

TPO - Từng có nhiều năm cống hiến trong ngành y và nhận nhiều bằng khen danh giá trong quá trình công tác, song những sai phạm tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã khiến cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến vướng vòng lao lí. Tại phiên phúc thẩm, dù đã hoàn tất khoản bồi thường hơn 108 tỷ đồng, bà Tiến vẫn bị đại diện Viện Kiểm sát đề nghị bác đơn xin hưởng án treo.

VNVC dành gần 50 tỷ đồng giúp hơn 25.000 học sinh tiêm chủng bổ sung

VNVC dành gần 50 tỷ đồng giúp hơn 25.000 học sinh tiêm chủng bổ sung

Sau hai tháng đồng hành triển khai Nghị định 165 của Chính phủ, Hệ thống Tiêm chủng VNVC đã hỗ trợ rà soát, cấp xác nhận lịch sử tiêm chủng cho gần 250.000 trẻ; dành nguồn lực gần 50 tỷ đồng hỗ trợ hơn 25.000 trẻ tiêm bổ sung các vắc xin cần thiết khi bước vào năm học mới.

TH3 và Dược phẩm Trung ương 3: Đưa sản phẩm hỗ trợ xương khớp đến gần hơn với người Việt

TH3 và Dược phẩm Trung ương 3: Đưa sản phẩm hỗ trợ xương khớp đến gần hơn với người Việt

Trong bối cảnh thị trường chăm sóc sức khỏe xương khớp ngày càng sôi động do nhu cầu tăng lên nhưng cũng chứa đựng nhiều nỗi lo về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm, TH3 hợp tác cùng Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 nhằm đưa những lựa chọn an tâm đến gần hơn với mỗi gia đình Việt.

Sống khỏe mỗi ngày với nguồn dưỡng chất từ đại dương

Sống khỏe mỗi ngày với nguồn dưỡng chất từ đại dương

Trong nhịp sống hiện đại, con người phải đối mặt với nhiều yếu tố gây hại như ô nhiễm môi trường, thực phẩm tiềm ẩn hóa chất, áp lực công việc và thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh. Những tác động này có thể làm suy giảm hệ miễn dịch, từ đó gia tăng nguy cơ mắc các bệnh lý mạn tính và ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng sống. Chính vì vậy, xu hướng tìm kiếm các giải pháp chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc tự nhiên, an toàn và bền vững ngày càng được quan tâm.

Tuổi mới lớn và những câu hỏi chưa biết hỏi ai

Tuổi mới lớn và những câu hỏi chưa biết hỏi ai

Gần 1.500 học sinh THPT tham gia khảo sát ẩn danh cho thấy nhiều vấn đề về tâm lý, tình yêu, giới tính và sức khỏe sinh sản vẫn là những câu hỏi khó nói. Đáng chú ý, 9% học sinh cho biết “không biết hỏi ai” khi có thắc mắc về các vấn đề này.

Long Châu lập 'cú đúp' tại Better Choice Awards 2026, đánh dấu ba năm liên tiếp được vinh danh

Long Châu lập 'cú đúp' tại Better Choice Awards 2026, đánh dấu ba năm liên tiếp được vinh danh

Tối 4/10/2026 tại Hà Nội, hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu được vinh danh tại Better Choice Awards 2026 với hai giải thưởng “Thương hiệu được người Việt tin dùng” thuộc Nation Builders Awards và “Giải pháp nâng tầm chăm sóc sức khỏe cộng đồng” với “Nền tảng đồng hành Mẹ & Bé” thuộc Innovative Choice Awards.

Sở Y tế Cần Thơ lên tiếng về mua máy xạ trị của Công ty Việt Mỹ chưa thể hoạt động

Sở Y tế Cần Thơ lên tiếng về mua máy xạ trị của Công ty Việt Mỹ chưa thể hoạt động

TPO - Sở Y tế TP. Cần Thơ vừa chính thức lên tiếng liên quan gói thầu mua sắm máy xạ trị, thuốc và vật tư y tế tại Bệnh viện Ung bướu TP. Cần Thơ từ nhà thầu là Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và công ty liên quan hệ sinh thái này. Hiện có gói thầu đang dở dang, máy chưa thể hoạt động, thuốc và vật tư bị gián đoạn do lãnh đạo nhà thầu bị điều tra, khởi tố, làm ảnh hưởng tới việc chăm sóc người bệnh ung thư.

Không chỉ bảo vệ sản phẩm: Bao bì giấy đang định hình thị trường thức uống dinh dưỡng chức năng

Không chỉ bảo vệ sản phẩm: Bao bì giấy đang định hình thị trường thức uống dinh dưỡng chức năng

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng chủ động chăm sóc sức khỏe và bổ sung dinh dưỡng vào thói quen hằng ngày, thị trường thức uống dinh dưỡng chức năng (FSN) đang chứng kiến đà tăng trưởng mạnh. Bên cạnh công thức sản phẩm, bao bì ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc mang đến trải nghiệm thuận tiện và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận người tiêu dùng hiệu quả hơn.

Pharmacity đồng hành Đại hội Tim mạch toàn quốc

Pharmacity đồng hành Đại hội Tim mạch toàn quốc

Tham dự Đại hội Tim mạch Toàn quốc lần thứ 20, Pharmacity mở rộng sự kết nối giữa các chuyên gia tim mạch đầu ngành trên cả nước và đội ngũ dược sĩ, hướng đến mục tiêu tăng cường năng lực hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe bền vững cho người Việt.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe