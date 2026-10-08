Người thợ bền bỉ khơi thông từng cửa xả được trao danh hiệu ‘Công dân Thủ đô ưu tú’

TPO - Từ công việc nạo vét cống rãnh, khơi thông cửa xả đến tự nghiên cứu, cải tiến máy móc, anh Phạm Thành Trung có hơn 13 năm gắn bó với hiện trường thoát nước của Hà Nội và được ghi nhận bằng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026.
TPO - Ông Nguyễn Thanh Liêm được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.
TPO - Hướng tới kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô, phường Hoàn Kiếm khởi công dự án Trung tâm Công nghiệp văn hóa Đồng Xuân - Bắc Qua; phường Cửa Nam khánh thành, khởi công nhiều công trình mới.
Việc phân cấp thẩm quyền cấp mã số vùng trồng về cấp xã được kỳ vọng tạo đòn bẩy cho xuất khẩu nông sản Hà Nội, song những khoảng trống về hướng dẫn kỹ thuật và dữ liệu đang khiến chính sách này chưa thể đi vào thực tế.
Với quy mô hơn 23.000 ha và giàu giá trị sinh thái, vùng đất bãi ven các tuyến sông của Hà Nội đang được định hướng trở thành trục không gian xanh đa chức năng, đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị bền vững của Thủ đô.
TPO - Riêng hai khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II và Pháp Vân - Tứ Hiệp có tổng cộng 12.888 chỗ ở theo thiết kế, trong đó 7.881 chỗ đang được cho thuê và 5.007 chỗ còn trống, tương đương gần 39% tổng số chỗ ở được thống kê.
Để hiện thực hóa mô hình nông nghiệp đô thị bền vững, xã Đan Phượng (Hà Nội) đang nỗ lực chuyển đổi từ tư duy sản xuất thuần túy sang kinh tế đa giá trị, song thực tiễn vẫn vấp phải những "điểm nghẽn" về hạ tầng và pháp lý đất đai cần sớm được tháo gỡ.
Bằng việc tập trung nguồn lực vào các chuỗi giá trị nông sản và quyết liệt ứng dụng công nghệ số, xã Bát Tràng (Hà Nội) đang kiến tạo một mô hình nông nghiệp đô thị hiện đại, bền vững.
Chiều 7/10, Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) tổ chức hội thi xây dựng văn hóa phục vụ xe buýt năm 2026 nhằm chuẩn hóa phong cách ứng xử và nâng cao kỹ năng xử lý tình huống cho đội ngũ lái xe, phụ xe.
TPO - Nhằm phục vụ thi công trạm cân phía Bắc, cầu Thăng Long sẽ điều chỉnh giờ cấm xe tải, xe khách và phân luồng lại xe buýt qua cầu Nhật Tân từ ngày 9/10 đến hết ngày 10/11.
TPO - Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La – Xuân Mai vướng tiến độ do giải phóng mặt bằng nghĩa trang người nước ngoài, chưa di chuyển tuyến cấp nước sạch Dự án đầu tư hệ thống cấp nước Xuân Mai...
TPO - Phường Tương Mai - Hà Nội tổ chức chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A theo 3 hình thức: mở sổ tiết kiệm tại các ngân hàng; chuyển khoản vào tài khoản đã đăng ký; hoặc nhận tiền mặt. Với các hộ nhận tiền mặt, Công an phường sẽ hỗ trợ đưa về tận nhà.
TPO - Nhằm hạn chế nguy cơ ùn tắc trong quá trình thi công trạm cân kiểm soát tải trọng giai đoạn 2, thành phố Hà Nội tiếp tục điều chỉnh phương án tổ chức giao thông qua cầu Thăng Long, trong đó áp dụng khung giờ cấm mới đối với xe tải, xe khách và cấm xe buýt trong giờ cao điểm.
TPO - Hà Nội đang tăng tốc thi công đồng loạt 7 đoạn tuyến thuộc dự án Vành đai 2,5 nhằm kịp thông xe kỹ thuật vào đúng dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô.
TPO - Lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết Hà Nội đang triển khai 125 quy hoạch, trong đó có 63 quy hoạch phân khu đô thị, 44 quy hoạch chung xã. Đối với những khu vực đã có quy hoạch, đang triển khai quy hoạch hoặc đã có định hướng phát triển cơ bản phù hợp, ổn định, thành phố tiếp tục kế thừa.
TPO - Không khí lạnh khiến nhiệt độ Hà Nội giảm rõ rệt về đêm và sáng sớm. Nhiều người dân khoác thêm áo ấm khi ra đường; đến trưa và chiều, trời chuyển nắng, nhiệt độ tăng nhanh.
TPO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Thủ đô Hà Nội trong 24 giờ tới duy trì không mưa, trời lạnh về đêm và sáng. Ban ngày quãng thời gian hửng nắng kéo nền nhiệt vượt ngưỡng 30 độ C.