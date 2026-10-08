Ông Nguyễn Thanh Liêm làm Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội

TPO - Ông Nguyễn Thanh Liêm được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.

Ngày 8/10/2026, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội sau tổ chức lại mô hình hoạt động.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Liêm, Thành ủy viên, Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội trước khi tổ chức lại mô hình hoạt động, giữ chức Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.

Ông Nguyễn Thanh Liêm. Ảnh: PV.



Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng quyết định bổ nhiệm 3 Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội, gồm:

Ông Nguyễn Minh Đức, Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội trước khi tổ chức lại mô hình hoạt động.

Ông Nguyễn Thành Lợi, Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội trước khi tổ chức lại mô hình hoạt động.

Ông Nguyễn Kim Khiêm (Nguyễn Kim Trung), Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội trước khi tổ chức lại mô hình hoạt động.

Thời hạn bổ nhiệm đối với các cán bộ là 5 năm, kể từ ngày 5/10/2026.