Thủ tướng Lê Minh Hưng bắt đầu chuyến thăm chính thức CHDCND Lào

Chiều 8/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thủ đô Vientiane, bắt đầu chuyến thăm chính thức CHDCND Lào theo lời mời của Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith.

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, đúng 12h45 ngày 8/10, chuyên cơ chở Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Wattay ở thủ đô Viêng Chăn, bắt đầu chuyến thăm chính thức nước CHDCND Lào theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào Saleumxay Kommasith.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Thủ đô Vientiane bắt đầu chuyến thăm chính thức CHDCND Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đón Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Wattay có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Bouakhong Nammavong; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Maythong Thammanvongsa; Phó Chủ tịch Ủy ban chính quyền thủ đô Viêng Chăn Phokham Xayasone; Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Eunthavan; Chánh Văn phòng Ủy ban Hợp tác Lào – Việt Nam Viengsan Chantha; lãnh đạo các Vụ thuộc Bộ Ngoại giao Lào và đơn vị liên quan.

Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm; đại diện các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Đại biểu Lào đón Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Thủ đô Vientiane. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Lễ đón Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Thủ đô Vientiane bắt đầu chuyến thăm chính thức CHDCND Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đại biểu đón Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Thủ đô Vientiane bắt đầu chuyến thăm chính thức CHDCND Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trong không khí thắm tình hữu nghị, cộng đồng người Việt Nam tại Lào và đông đảo các em học sinh Lào vẫy cờ hai nước tại sân bay chào mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Chuyến thăm là dịp để hai Đảng, hai Chính phủ tiếp tục khẳng định mạnh mẽ truyền thống đoàn kết đặc biệt, gắn bó thủy chung, trước sau như một giữa Việt Nam và Lào, mối quan hệ gắn bó keo sơn đã được thử thách, tôi luyện và không ngừng bồi đắp qua các giai đoạn lịch sử; đồng thời, thể hiện quyết tâm chính trị của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Chính phủ trong việc đưa quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào phát triển theo hướng ngày càng thực chất và hiệu quả hơn.

Đại biểu đón Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Thủ đô Vientiane, bắt đầu chuyến thăm chính thức CHDCND Lào. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Đại biểu đón Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Thủ đô Vientiane, bắt đầu chuyến thăm chính thức CHDCND Lào. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Trong chuyến thăm, Thủ tướng Việt Nam Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ có cuộc hội đàm song phương với Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và đoàn đại biểu cấp cao Lào, để trao đổi về tình hình hợp tác giữa hai nước thời gian qua và thống nhất các phương hướng thúc đẩy hợp tác trong những tháng cuối năm 2026.

Ngoài ra, Thủ tướng Việt Nam Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith sẽ đồng chủ trì Hội nghị Xúc tiến đầu tư Lào - Việt Nam để lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp hai nước, kịp thời tháo gỡ khó khăn và vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư giữa hai nước, góp phần hiện thực hóa nội hàm “gắn kết chiến lược” Việt Nam - Lào đã được lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước nhất trí thống nhất.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Thủ đô Vientiane, bắt đầu chuyến thăm chính thức CHDCND Lào. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Ngay sau khi đến sân bay quốc tế Wattay, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa tại Đài tưởng niệm các liệt sĩ vô danh ở thủ đô Viêng Chăn, để bày tỏ lòng thành kính và sự ghi nhớ công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do cho hai dân tộc, cũng như vì sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước của hai nước Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào.

Chuyến thăm chính thức lần này của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Lào sẽ tiếp tục vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào, Lào - Việt Nam ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả và thực sự mang lại nhiều hơn nữa về cho người dân hai nước Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.