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Xã hội

Nước ngập tràn vào nhà, người dân ở Quảng Ngãi bế lợn chạy lũ

Nguyễn Ngọc

TPO - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu dân cư tại xã Vạn Tường và Đông Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) bị ngập sâu. Các lực lượng chức năng được huy động đến những khu vực ngập sâu, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, gia súc và sẵn sàng sơ tán khi cần thiết.

Nước ngập tràn vào nhà, lực lượng chức năng dầm mưa hỗ trợ dân ở Quảng Ngãi. Clip: Quỳnh Liên
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Tại xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi﻿), đến chiều 8/10, nhiều hộ dân ở các khu dân cư số 2, 3 và 13 (thôn Đông Lỗ) vẫn bị ngập sâu. Ảnh: Quỳnh Liên
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Nước bắt đầu dâng nhanh từ đêm 7/10, tràn vào nhà khiến người dân phải khẩn trương kê cao bao lúa, đồ đạc và các vật dụng sinh hoạt.
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Nhà của người dân ở xã Vạn Tường bị ngập sâu do mưa lớn.
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Người dân xã Vạn Tường đưa gia súc đến nơi cao ráo.
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Ngay khi nhận được thông tin, UBND xã Vạn Tường đã huy động Công an xã, lực lượng Quân sự phối hợp với Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 2 đến các điểm ngập sâu hỗ trợ người dân.
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Các lực lượng tập trung giúp người dân di chuyển đồ đạc, gia súc, gia cầm đến những vị trí cao ráo, an toàn.
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Tại các điểm xung yếu, lực lượng chức năng đồng thời khoanh vùng, giăng dây, cắm biển cảnh báo và duy trì túc trực 24/24 giờ để kịp thời xử lý khi tình hình diễn biến bất thường.
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Ông Ung Đình Hiền - Chủ tịch UBND xã Vạn Tường cho biết, mưa lớn khiến nhiều khu dân cư và tuyến đường trên địa bàn bị ngập cục bộ﻿.
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“Sáng nay, chính quyền địa phương trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra tình hình. Lực lượng chức năng đã khẩn trương khoanh vùng, giăng dây cảnh báo nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân; đồng thời duy trì túc trực 24/24 tại các vị trí xung yếu, sẵn sàng phương án hỗ trợ, di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn”, ông Hiền nói.
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Tại xã Đông Sơn, mưa lớn cũng khiến một số vị trí nước dâng ngập qua đường. Chính quyền địa phương cảnh báo, nếu mưa lớn﻿ tiếp tục kéo dài, tình trạng ngập tại các khu vực trũng thấp có thể diễn biến phức tạp.
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Người dân được yêu cầu thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, chủ động di chuyển tài sản, người và gia súc đến nơi an toàn khi nước dâng; hạn chế đi lại qua khu vực ngập, đặc biệt tại những nơi có dòng nước chảy mạnh.

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#Ngập lụt Quảng Ngãi #Hỗ trợ cứu hộ #Mưa lớn #Di dời dân #Tình hình thời tiết

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