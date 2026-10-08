Nước ngập tràn vào nhà, người dân ở Quảng Ngãi bế lợn chạy lũ

TPO - Cần Thơ hiện có 29 bãi rác lộ thiên đang tiếp nhận khoảng 210 tấn rác sinh hoạt mỗi ngày, trong đó 7 bãi đã quá tải, 6 bãi sắp đầy. Trong khi đó, nhiều khu xử lý chất thải đã ngừng hoạt động vẫn còn tồn lưu lượng rác rất lớn.