Nước ngập tràn vào nhà, người dân ở Quảng Ngãi bế lợn chạy lũ

TPO - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu dân cư tại xã Vạn Tường và Đông Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) bị ngập sâu. Các lực lượng chức năng được huy động đến những khu vực ngập sâu, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, gia súc và sẵn sàng sơ tán khi cần thiết.
TPO - Sở Xây dựng TPHCM cho biết trận mưa chiều 1/10 có lượng mưa gần gấp đôi khả năng thiết kế của hệ thống thoát nước, khiến đường Trường Sơn - khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất bị đọng nước, ảnh hưởng giao thông.
TPO - Dự án Cầu Cần Thơ 2 có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 27.050 tỷ đồng, được thiết kế kết hợp đường bộ và đường sắt, trong đó đường bộ 6 làn xe cao tốc nằm ở tầng trên, đường sắt đôi ở tầng dưới. Dự án dự kiến khởi công năm 2027 và hoàn thành vào năm 2031.
TPO - Trung ương thảo luận, cho ý kiến về các nội dung và biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc hội nghị.
TPO - Phát hiện phương tiện bay không người lái (UAV) qua hình ảnh, tín hiệu điều khiển và tọa độ trên ra đa, bộ đội phòng không có thể triển khai chế áp điện tử. Với mục tiêu có khả năng vượt qua hệ thống này, lực lượng tên lửa sẵn sàng tham gia xử lý theo lệnh, bảo vệ vùng trời sân bay quốc tế Nội Bài.
TPO - Nhận lời mời của Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức Trung Quốc, đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Trung Quốc từ ngày 11 - 15/10.
TPO - Tình trạng ngập úng kéo dài trên đường Nguyễn Văn Khối (TP HCM) làm đảo lộn giao thông và khiến hoạt động kinh doanh của người dân ngưng trệ dù trận mưa lớn đã qua gần một ngày.
TPO - Sau mưa lớn chiều ngày 7/10, nhiều tuyến đường ở khu vực quận Gò Vấp cũ (TPHCM) vẫn ngập gần nửa mét và kéo dài đến ngày hôm nay 8/10. Dù vậy, các shipper vẫn “đạp sóng” trên các con đường để giao cơm cho khách.
Chiều 8/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thủ đô Vientiane, bắt đầu chuyến thăm chính thức CHDCND Lào theo lời mời của Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith.
TPO - Cần Thơ hiện có 29 bãi rác lộ thiên đang tiếp nhận khoảng 210 tấn rác sinh hoạt mỗi ngày, trong đó 7 bãi đã quá tải, 6 bãi sắp đầy. Trong khi đó, nhiều khu xử lý chất thải đã ngừng hoạt động vẫn còn tồn lưu lượng rác rất lớn.
TPO - Từ công việc nạo vét cống rãnh, khơi thông cửa xả đến tự nghiên cứu, cải tiến máy móc, anh Phạm Thành Trung có hơn 13 năm gắn bó với hiện trường thoát nước của Hà Nội và được ghi nhận bằng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026.
TP - Căng mình vượt hàng chục ki-lô-mét đường rừng đến từng nhà, kiên trì “cầm tay chỉ việc” giúp đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận công nghệ và dịch vụ công trực tuyến, chị Bàn Thị Đào (dân tộc Dao) - Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, đang biến chuyển đổi số từ một khái niệm xa lạ thành những kỹ năng thiết thực trong đời sống người dân vùng xa.
TPO - Ông Nguyễn Thanh Liêm được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.
TPO - Lâm Đồng còn 810 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sáp nhập đang tiếp tục xử lý; trong đó có 534 cơ sở đã được giao địa phương quản lý, rà soát phương án sử dụng.
TPO - Sau nhiều ngày hứng lượng mưa rất lớn, mực nước sông Hương tại TP. Huế đã vượt báo động 1. Trong khi đó, mưa to đến rất to được dự báo tiếp diễn trong những ngày tới, làm gia tăng nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.
TPO - Đến trưa 8/10, nhiều người dân sinh sống ở khu dân cư CityLand Park Hills, phường Gò Vấp vẫn đang bơm nước ra khỏi hầm. Nhiều công ty bị tổn thất nặng nề, hư hỏng thiết bị, cho nhân viên nghỉ làm do cơn mưa lớn kéo dài vào ngày 7/10.
TPO - Sáng 8/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 – 10/10, theo lời mời của Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Campuchia Hun Manet.