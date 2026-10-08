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Bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Trường Phong

TPO - Trung ương thảo luận, cho ý kiến về các nội dung và biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc hội nghị.

Văn phòng Trung ương Đảng vừa có thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ tư và bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.

Buổi sáng 8/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV bước sang ngày làm việc thứ tư tại hội trường. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thay mặt Bộ Chính trị điều hành nội dung thảo luận.

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Quang cảnh Hội nghị Trung ương 4. Ảnh: TTXVN.

Trung ương và các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về 3 nội dung:

Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.

Đề cương tổng thể và 4 đề cương nhóm nội dung tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng.

Đề cương chi tiết Báo cáo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và Báo cáo tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư họp xem xét, cho ý kiến về các báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của Trung ương trong ngày 07/10/2026.

Buổi chiều, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Bộ Chính trị điều hành hội nghị. Trung ương và đại biểu dự phiên bế mạc hội nghị tại Hội trường để nghe Bộ Chính trị báo cáo tiếp thu, giải trình về các nội dung Trung ương đã thảo luận, đóng góp ý kiến.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thay mặt Bộ Chính trị trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Trung ương thảo luận đối với Nhóm nội dung công tác kiểm tra, giám sát; đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng; tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc thay mặt Bộ Chính trị trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Trung ương thảo luận đối với Nhóm nội dung về xây dựng chỉnh đốn Đảng, phương thức lãnh đạo của Đảng và công tác cán bộ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thay mặt Bộ Chính trị trình bày Nhóm nội dung về kinh tế - xã hội và thu hút, trọng dụng nhân tài.

Trung ương thảo luận, cho ý kiến về các nội dung trên và biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc hội nghị.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước; đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

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#Hội nghị Trung ương 4 #Bế mạc Hội nghị Trung ương 4 #Bộ Chính trị

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