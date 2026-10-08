Cầu Cần Thơ 2 hơn 27.000 tỷ đồng, dự kiến khởi công năm 2027

TPO - Dự án Cầu Cần Thơ 2 có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 27.050 tỷ đồng, được thiết kế kết hợp đường bộ và đường sắt, trong đó đường bộ 6 làn xe cao tốc nằm ở tầng trên, đường sắt đôi ở tầng dưới. Dự án dự kiến khởi công năm 2027 và hoàn thành vào năm 2031.

Chiều 8/10, tại buổi họp giao ban báo chí định kỳ, ông Mai Văn Tân - Giám đốc Sở Xây dựng TP. Cần Thơ thông tin về tiến độ chuẩn bị dự án cầu Cần Thơ 2. Theo ông Tân, dự án do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng), làm chủ đầu tư. Dự án đang được lập hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư.

Theo phương án đang được nghiên cứu, dự án cầu Cần Thơ 2 có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 27.050 tỷ đồng, quy mô 6 làn xe cao tốc. Điểm đáng chú ý, công trình được thiết kế kết hợp giữa đường bộ và đường sắt, với đường bộ bố trí ở tầng trên, đường sắt đôi ở tầng dưới.

Ông Mai Văn Tân - Giám đốc Sở Xây dựng TP. Cần Thơ trả lời báo chí. Ảnh: Nhật Huy.

Cầu Cần Thơ 2 dự kiến dài hơn 15km, nối địa bàn tỉnh Vĩnh Long và TP. Cần Thơ. Trong đó, phía Cần Thơ, tuyến kết nối tại nút giao IC2 và nối với cao tốc Cần Thơ - Cà Mau; phía Vĩnh Long kết nối tại khu vực nút giao Chà Và, với cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Phần đường bộ trên cầu Cần Thơ 2 được thiết kế 6 làn xe, tốc độ khoảng 100 km/h. Tuyến đường sắt đôi sử dụng khổ đường 1.435 mm, tốc độ thiết kế khoảng 120 km/h; tốc độ khai thác tối đa dự kiến 160 km/h đối với tàu khách và 120 km/h đối với tàu hàng.

Cầu chính Cần Thơ 2 được thiết kế dạng cầu dây văng, với sơ đồ nhịp 210m - 450m - 210m, tổng chiều dài phần cầu chính khoảng 870m, rộng khoảng 30,5m.

Về tiến độ, Bộ Xây dựng đang thẩm định hồ sơ dự án để trình cấp thẩm quyền xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư trong cuối năm nay.

Dự kiến, nếu được thông qua chủ trương, trong năm 2027 sẽ bàn giao cọc giải phóng mặt bằng cho các địa phương để triển khai giải phóng mặt bằng, trước mắt với các tuyến đường dẫn hai đầu cầu.

Phối cảnh dự án cầu Cần Thơ 2.

Theo kế hoạch sơ bộ, phần đường dẫn cầu Cần Thơ 2 dự kiến khởi công trong quý 4/2027.

Đối với cầu chính của cầu Cần Thơ 2, dự kiến triển khai các bước chuẩn bị trong quý 1/2028 và khởi công vào quý 2/2028, hướng tới triển khai đồng loạt các hạng mục của dự án trong năm 2028.